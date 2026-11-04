La renovación de Raphinha con el Barça ya tiene fecha: hasta 2030

El delantero brasileño, que suma ya 19 goles esta temporada y todo apunta a que este jueves se escenificará la rúbrica de su ampliación de contrato por dos temporadas más, con el acuerdo cerrado desde hace tiempo

Raphinha es sin duda el futbolista del momento. El brasileño volvió a marcar anoche frente al Aston Villa, un doblete para demostrar que está en su mejor momento goleador y que hay pocos delantero a su nivel a día de hoy. Por todo ello, la renovación del azulgrana llevaba siendo una prioridad desde hace semanas, y por fin este jueves tendrá final feliz.

Raphinha y el Barcelona tienen un acuerdo cerrado para la renovación de su contrato hasta el año 2030, es decir, dos temporadas más de las que tenía en vigor hasta ahora (2028). Y no será una renovación al uso en el FC Barcelona, ya que el club azulgrana va a preparar un acto a la altura de su protagonista.

La firma se llevará a cabo en las oficinas del Camp Nou, junto al presidente Joan Laporta. En realidad el acuerdo llevaba tiempo apalabrado, tan solo a falta de algunos flecos y a la espera de encontrar el momento adecuado para su escenificación.

Premio merecido a un inicio espectacular

El futbolista brasileño Raphinha está firmando un inicio de temporada espectacular con el FC Barcelona. El extremo azulgrana atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos y se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del conjunto culé.

A estas alturas de la temporada, el brasileño suma 19 goles y 3 asistencias en todas las competiciones, unos registros que reflejan su enorme influencia en el ataque del equipo. En LaLiga acumula 15 tantos y 3 asistencias en 10 partidos, mientras que en la Champions League suma 4 goles en 3 encuentros.

Su última exhibición llegó frente al Aston Villa, partido en el que firmó un doblete y volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias en los grandes escenarios. Más allá de sus cifras goleadoras, Raphinha destaca por su velocidad, intensidad, capacidad de desborde y sacrificio defensivo. Su aportación no se limita únicamente a finalizar jugadas, sino que también resulta fundamental en la creación de oportunidades y en la presión alta del equipo.

Con estos números, el brasileño se consolida como uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada del FC Barcelona y como una de las piezas más determinantes del proyecto azulgrana.

Pichichi de LaLiga por delante de Mbappé

Además este pasado fin de semana Raphinha amplió la diferencia sobre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga, concretamente de dos a tres goles al frente de la tabla de anotadores de LaLiga EA Sports, con 15 del primero por 12 del segundo, tras la undécima jornada.

El extremo brasileño marcó dos goles en el triunfo por 6-1 ante el Alavés, mientras que el ariete francés logró uno de los tres tantos con los que el Real Madrid se impuso este domingo ante el Racing de Santander. A Mbappé, a la vez, se le acerca Lamine Yamal, con dos goles más este sábado y ya con diez en este ejercicio, a dos del '9' del Real Madrid.