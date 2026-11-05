Gavi responde a su salida del Barcelona y el interés del Nápoles

El centrocampista de Los Palacios está teniendo un rol secundario en los planes de Hansi Flick en este arranque de temporada, lo que le ha colocado en el mercado

El FC Barcelona no descarta acudir al mercado invernal. Principalmente, la intención es reforzar la defensa con un central, siendo el argentino Lisandro Martínez, duramente criticado en el Manchester United, una de las opciones que más gusta. Pero pese a su mejor económica, el club azulgrana sólo podrá mover ficha en enero mediante un traspaso a bajo coste o vendiendo antes a alguno de sus futbolistas, como reconoció su vicepresidente económico, Ferran Olivé.

Ya dijo 'no' al Manchester United

En este sentido, uno de los nombres que se viene apuntando como posible fuente de negocio es el de Gavi, dada su pérdida de protagonismo en los planes de Hansi Flick. El pasado verano, de hecho, ya estuvo en la agenda del Manchester United. En Inglaterra anunciaron que los 'reds devils' estaban dispuestos a pagar 40 millones de euros por el centrocampista, que fue quien rechazó esta posibilidad.

Recuperado de la lesión de menisco que le tuvo más de seis meses de baja la pasada campaña, el de Los Palacios jugó como titular en ocho de las nueve últimas jornadas de LaLiga, ganándose un sitio en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Así, su intención no era otra que dar continuidad a ese despegue en el presente curso, pero hasta la fecha está teniendo un rol secundario, el mismo que tuvo en el campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, lo que provoca que se multipliquen las informaciones con respecto a su futuro.

Los números de Gavi en el FC Barcelona

De momento, el mediocentro andaluz ha participado en 8 de los 15 encuentros oficiales disputados por el cuadro azulgrana, siendo solo titular en dos ocasiones, para contabilizar un total de 211 minutos. Por ello, no son pocos los que le colocan en la rampa de salida en enero, apuntándose desde Italia que el Nápoles estaría interesado en hacerse con sus servicios ante la plaga de lesiones que sufre en su plantilla.

Según Calciomercato, el actual octavo clasificado de la Serie A habría tanteado a Gavi, con contrato en vigor hasta junio de 2030, para conocer su predisposición a un cambio de aires, apuntándose también que el Barça le abriría la puerta a cambio de 40 millones. Una cantidad que estaría por encima de su actual valor de mercado, de 25 millones según la web especializada Transfermarkt.

Su agente, De la Peña, responde al Nápoles: "Gavi se queda"

Sin embargo, el diario Sport asegura que el canterano culé, de 22 años, ha tomando una decisión firme, que pasa por quedarse en el Camp Nou. De hecho, cita una palabras de su agente, Iván de la Peña, que negó de forma categórica que esté en conversaciones con el Nápoles o que haya tratado las condiciones de un hipotético traspaso: "No he negociado con nadie. Gavi se queda”, afirmó.

Así pues, el internacional español está convencido de que solo necesita mayor regularidad para demostrar que puede ser una pieza importante en el Barça de Flick. Aunque la competencia en el centro del campo es elevada, sumándose este pasado verano Rodri, ahora lesionado, a jugadores como Pedri, De Jong, Marc Bernal, Dani Olmo o Fermín. Pese a ello, Gavi no está dispuesto a renunciar a su sueño de triunfar de azulgrana y cierra por ahora la puerta a una salida.