El Nápoles mueve ficha por Gavi: desde Italia desvelan la cifra por la que el Barça le dejaría salir en enero

El futbolista de los Palacios apenas ha sido titular en dos partidos de Liga esta temporada, habiendo participado en solo ocho encuentros entre el torneo doméstico y la Champions, por lo que los pretendientes andan al acecho...

No está teniendo Gavi el inicio de temporada que esperaba después de ganar el Mundial con España el pasado verano. El futbolista de Los Palacios logró sacarse la espina de la Eurocopa que se perdió por una grave lesión pero en el Barcelona le está costando más de la cuenta volver a sentirse importante.

Y como es lógico, la situación del centrocampista se presta a especulaciones de cara al próximo mercado de enero, porque a nadie se le escapa que a un futbolista tan competitivo como Gavi solo le convence jugar, y jugar mucho. De ahí que en la ventana de invierno se le pueda abrir la posibilidad de buscar esos minutos fuera del Camp Nou.

De esta forma, según apunta el portal italiano 'Calciomercato', el Nápoles es uno de los clubes fuertemente interesados en hacerse con los servicios del centrocampista palaciego. El club partenopeo ya estaría haciendo gestiones con el objetivo de reforzar su centro del campo, que se ha visto castigado con varias bajas, y uno de los objetivos más ambiciosos sería el de Gavi.

Según la información del medio italiano, el Nápoles intentaría de primeras hacerse con la propiedad del futbolista, nada de una cesión, y que el Barça vería con buenos ojos su venta por una cifra que alcanzara los 40 millones de euros.

La pérdida de peso de Gavi en el Barça

Como decíamos, a Gavi le está costando más que nunca hacerse con un papel protagonista en el Barça. A estas alturas de la temporada el centrocampista tan solo ha contribuido al Barcelona con 211 minutos, 146 en LaLiga y 65 en la Champions League.

De momento, Hansi Flick considera otras opciones por delante de Gavi, como son sus compañeros Pedri, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermín o Dani Olmo. De hecho, es el futbolista número 19 en cuanto a minutos de toda la plantilla, superando tan solo a Szczesny, Livakovic, de Jong, Balde y Brian Fariñas.

Condicionado por dos graves lesiones

La situación de Gavi en el Barcelona ha cambiado considerablemente en los últimos años. El centrocampista azulgrana, que durante años se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del equipo por su carácter, intensidad y personalidad, atraviesa ahora una etapa complicada en su carrera. Las lesiones han marcado su camino y le están pasando factura en un momento en el que necesita recuperar sensaciones y continuidad.

El momento más duro llegó con la grave lesión de rodilla que sufrió en 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y sufrió también una lesión en el menisco. Aquella lesión le obligó a pasar por un largo proceso de recuperación y a estar alejado de los terrenos de juego durante muchos meses. Posteriormente, los problemas físicos volvieron a aparecer, dificultando que pudiera recuperar su mejor versión.

Con la llegada de Hansi Flick, Gavi parecía tener una nueva oportunidad para volver a ser una pieza fundamental en el proyecto azulgrana. Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad han terminado condicionando su participación.

Esta temporada, además, la competencia en el centro del campo es cada vez mayor. Futbolistas como Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Bernal y Rodri cuentan con protagonismo en los planes del técnico, lo que ha complicado todavía más las opciones de Gavi. Aunque Flick ha insistido en la importancia de que el jugador mantenga la confianza y entienda su papel dentro de la plantilla. El entrenador sabe lo que puede aportar Gavi, pero también debe tomar decisiones en función del rendimiento colectivo y del momento de cada futbolista.