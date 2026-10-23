Declaración de intenciones: "Vamos igual de fuertes y con las ganas intactas de poder revalidar los dos títulos"

Andalucía llega como favorita al Nacional de Selecciones Autonómicas de nordic walking y su seleccionador masculino, Juan Carlos Espina Vilán, no esconde la ambición con la que afronta la cita de Lorca

Andalucía es la mayor potencia de nordic walking -o marcha nórdica- a nivel nacional y afronta este fin de semana el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas con el objetivo de retener todos los títulos que logró en la edición anterior celebrada en Ceuta.

Los seleccionadores Juan Carlos Espina Vilán y María Maestro Barreda han configurado sendos equipos de 12 deportistas en Edad Escolar (seis niños y seis niñas) y 12 deportistas de categoría absoluta (6 hombres y 6 mujeres) con los que quieren un nuevo pleno. Son favoritos, pero también, los rivales a batir. Y los demás vienen con ganas de dar guerra.

Juan Carlos Vilán Espina, uno de los precursores de este deporte en Andalucía y de los culpables de que haya alcanzado el nivel que ahora tiene, analiza cómo llegan los equipos andaluces a esta competición y el porqué la comunidad andaluza ha alcanzado el potencial que ahora mismo atesora.

- Sois los vigentes campeones. ¿Cómo llegáis este año al campeonato?

Llegamos bastante bien, con dos equipos muy fuertes, al mismo nivel que el año pasado. Las chicas repiten el mismo equipo y en el de los chicos absoluto hay un par de cambios, pero llegamos igual de fuertes, con mucha ilusión y con las ganas intactas de poder revalidar los dos títulos.

- A priori parten como favoritos porque son vigentes campeones y en los últimos años casi siempre estáis entre los dos, tres primeros. ¿A qué selecciones ves como rivales directos en el podio este año?

Rivales directos tenemos a la selección de Navarra, por supuesto, en masculino. Están bastante bien este año. Además, cuentan en sus filas con el campeón de España. También tenemos a Valencia, que es una selección que siempre viene fuerte. Galicia, este año, llega al campeonato bastante bien. Y en el femenino, al País Vasco siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre viene fuerte. Y Valencia, también. Luego, hay selecciones, como Aragón, que vienen subiendo también poquito a poco...

- ¿Cuál es el punto fuerte de tu selección, que lleva a uno a estar siempre está ahí arriba?

El punto fuerte es que nosotros tenemos aquí en Andalucía un campeonato y una Copa que es bastante competitiva. Desde hace ya muchos años venimos compitiendo con muchísimo nivel dentro de Andalucía. Nuestros deportistas también dieron el salto a competiciones nacionales e internacionales ya desde hace varios años, lo cual también nos ha dado bastante empaque. Y aparte, destacamos mucho el trabajo de equipo, el trabajo del bloque, porque sin tener al número uno o al número dos dentro de nuestras filas, el bloque puede hacer que entren los seis componentes desde el tercero al 10 o el 12. Entonces, lo que yo destaco sobre todo es el poder del equipo, el poder de que todos son fuertes, de que los 6 que van son todos muy fuertes. Son top 10 o top 12 de España. Al final puntúan cuatro, pero es verdad que el quinto y el sexto nuestro, si también entran arriba, eso les está restando puntos a los de otro equipo- Yo destacaría eso. En resumen, nuestros puntos fuertes son que venimos de unas competiciones bastante fuertes en Andalucía, con bastante nivel, lo cual nos hace subir el nivel; y el poder del bloque en sí, que son todos muy fuertes, los 12.

- Aparte del equipo, analizando el recorrido, ¿Cuál es el tramo exacto que te preocupa o que crees que puede ser decisivo en este campeonato?

- El circuito no me preocupa en sí. Es un circuito que ya lo conocen los deportistas, porque lo han hecho en otros años. En Andalucía tenemos circuitos que son muy variopintos, tenemos desde el circuito en Huelva en el Parque Moret, que es bastante fuerte, con un desnivel grandísimo, hasta circuitos de asfalto, que son veloces. Es decir, tenemos bagaje como para que no nos coja por sorpresa. Por eso, el circuito en sí no me preocupa, la verdad.

- Había visto las selecciones y la mayoría son deportistas de Andalucía occidental. ¿Es aquí donde se practica más este deporte?

Al final, este deporte en España tiene 10 años. Y una de las cunas de este deporte es Huelva. Una de las ramificaciones por donde nace es en Santa Ana la Real -localidad de la Sierra de Aracena-, y después, en Huelva Capital se lleva practicando desde hace 8 años. Es decir, que yo llevaba este deporte dos años cuando arranqué mi club (CD Multideporte). Cuando lo hice, una de las connotaciones que quería era que mi club de Huelva tuviera cantera. Ese trabajo hizo que muchos clubes andaluces que también estaban trabajando con niños fueran capaces de crear grandes equipos. Eso ha hecho que, al final, al cabo de los años, hemos ido ganando con Andalucía y hemos hecho una selección absoluta que es brutal.

- Más de la mitad son, o de Sevilla o de su club de Huelva, por lo menos los sénior...

De hecho, del club de Sevilla están seleccionados Javi Ramos, Candilejo... Javi Ramos es nacido en Santa Ana la Real, Candilejo sí tiene origen extremeño, pero está relacionado también con Santa Ana. Es decir, que al final tienen descendencia de Huelva también. Por ejemplo, Francisco Cruz de la Vega, que es otro de los componentes del masculino, está en el CD Marbella, pero era antiguo componente del Multideporte y es compañero de Huelva.

Y en la selección está mi compañera María Maestro, que es del CD Marbella, y yo; y hacemos un gran tándem. Los dos venimos trabajando con cantera codo con codo- Hacemos un trabajo muy paralelo y muy similar. Con esas dos grandes fortalezas más todos los refuerzos que nos vienen de los grandes equipos que tenemos en Andalucía, pues imagínate lo que podemos conseguir.

- Los deportistas compiten la liga de clubes todo el año entre sí, ¿cómo se consigue transformar esa rivalidad que hay a nivel de Andalucía o a nivel de clubes en un equipo fuerte que compita todo el tiempo juntos?

Nosotros tenemos la suerte de que hay muy buen rollo en Andalucía. Hemos conseguido que durante estos años de competición, los deportistas se lleven superbién y se respeten muchísimo. Aunque en el Campeonato de selecciones vamos como equipo y en el campeonato de clubes también actúan como bloque, la mayoría de competiciones de ellos son a nivel individual representando a su equipo. Al final, un día gana uno, otro día gana otro y entre ellos mismos se animan. Y conforme se va llegando la cita de las selecciones... entre ellos se van animando para llegar más fuertes. Aparte, también hay que destacar a la federación porque, a estas alturas, con la selección de edad escolar hemos hecho ya dos tecnificaciones en el segundo semestre del año. Es decir, que nosotros tenemos un programa que se llama Programa Talento desde la federación y atendemos también a todos los chavales, los tecnificamos. Hay un trabajo muy grande por parte de los clubes, de la federación, de las delegaciones provinciales... Es un trabajo en conjunto muy grande y hay cohesión.

- Y a la hora de formar una selección así como ésta, ¿prima solo la clasificación pura entre ellos del ranking o hay perfiles tácticos de alguien que pueda ayudar a otro? ¿Cómo se elige la selección?

Hay unos criterios técnicos, tanto para los mayores como con los niños. Se lanza desde la Federación. Hay unos criterios que son objetivos de clasificación, donde, por ejemplo, en los niños estaba el primero del Campeonato de Andalucía, el líder provisional de Copa tras la tercera prueba...; y después las últimas plazas sí las elegimos los seleccionadores a nivel técnico. Prima mucho la madurez del niño, el tiempo que lleva participando, la técnica que tiene, etc. Hay que tener en cuenta que a nosotros nos echan tarjeta y si de los 12 componentes te expulsan a uno, el equipo puede ir al pozo. Entonces, hay que mimar mucho el tema técnico, aparte que están en promoción y están aprendiendo. Es lo que tenemos que intentar hacer con ellos.

Y después, con los mayores tenemos las tres primeras plazas de la Copa de Andalucía. Nosotros hemos terminado cuatro pruebas y al fin de la cuarta prueba hemos cogido los tres mejores resultados. Eso estaba puesto en unos criterios y una vez que han acabado, hemos visto esos tres. Los otros tres componentes sí hemos tenido la libertad de cogerlo por criterios técnicos. En esos criterios técnicos teníamos que mirar tanto resultado del Andaluz, resultados nacionales, el componente técnico... Como te decía también, este componente técnico es vital dentro del equipo.

- Entonces, una descalificación, una tarjeta que te tenga dos minutos o cuatro minutos ahí parado, prácticamente puede arruinar a todo el trabajo del equipo...

Claro. Nosotros jugamos mucho dentro de la prueba tácticamente. Llevamos una estrategia, evidentemente, pero tácticamente tenemos que jugar con nuestras tarjetas y con las tarjetas que lleva el resto. Es evidente que hay veces que te encuentras, como nos pasó el año pasado en una situación de carrera, donde no necesitábamos esforzarnos más, con mantener la posición era suficiente y así lo hicimos.

Es un dato que se ve en función a cómo se vaya dando el día, el arbitraje que haya y a las sensaciones que tengan los deportistas, porque físicamente están bien, técnicamente van bien, pero muchas veces la incertidumbre del terreno o las circunstancias X que sean puede hacer que técnicamente este día algún deportista no tenga su día y le caiga una tarjeta, tenga dos minutos de sanción y, con dos minutos, prácticamente, no puntúa dentro de los cuatro mejores.

- ¿En nordic walking existe, como en el ciclismo, la figura del gregario que lanza a otro o esto se hace de otra forma?

En Andalucía no nos gusta tirar de nadie. Al final es un deporte individual. Sí es verdad que nosotros, tácticamente, tenemos una configuración de cajones, donde sí hemos dicho que en el cajón uno sale tal deportista, en el dos tal deportista, en el tres otros dos y en el cuatro otros dos... Eso ya es una declaración de intenciones de lo que la selección quiere hacer porque, al final, te cuesta tácticamente recomponer a todo el equipo. Pero igual que nosotros podemos influir en los cajones, dentro de la prueba los técnicos podemos influir a la hora de ver cómo se va desarrollando, las tarjetas que va viendo y demás, y pedir que aprieten un poco más o que mantengan la posición, pero gregarios que tiran de uno o de otro, no. Al final lo que intentamos es eso, que el bloque una vez que ya esté compacto, si se están dando las condiciones que creemos, se mantenga y si no, pues habría que tirar como sea, porque si ese día otro está haciéndolo mejor que tú, no tienes más remedio que tirar fuerte.

- Para el que no lo sepa, ¿cómo es el sistema de cajones?

Como una carrera popular para que lo entiendas. La diferencia es que nosotros no corremos, lo nuestro es salir con bastones e impulsarte. Y para que un deportista impulsándose con unos bastones y saliendo del cajón cuatro coja a otro deportista que está en un cajón uno o un cajón dos es complicado. Eso cuesta un rato. Entonces, ahí es donde tácticamente los equipos juegan un poco, aunque sí es verdad que en 15 km, que son de los que consta esta prueba, yo creo que al final todo el mundo va a su sitio.

- Una pregunta más técnica. ¿Tienen total libertad los deportistas para elegir sus tacos, la rigidez de los bastones y demás? ¿O lo decide la federación?

Los bastones y el material deportivo que lleva cada uno es de libre elección. Sí es verdad que todos los bastones tienen que ser similares en cuanto a su fisionomía, con unas características que vienen del reglamento y con que las cumplan es suficiente. Cada uno tiene su material, pero nosotros llevamos material de apoyo por si alguno rompe bastón en la prueba. Para que así podamos cambiar y demás.

- Para acabar, qué destacarías de cómo afronta Andalucía este campeonato...

Que tenemos todo el apoyo de la Federación Andaluza, de las delegaciones provinciales, nuestros clubes están apoyándonos todos. Me gustaría destacar la figura de María -seleccionadora femenina- y de nuestro delegado, que es Óscar Rueda, que era el anterior 'líder' -fue subcampeón del mundo en 2024-, que este año por lesión no puede estar. Y a todos los deportistas, tanto los 12 adultos como los 12 menores. Van con muchísima ilusión y superpreparados a darlo todo. Vamos a intentar dejar a Andalucía en lo más alto.