Así es el Tour de Francia 2027: un recorrido con varias sorpresas y mucha montaña

Tanto en su versión masculina como en la femenina, el Tour 2027 partirá de tierras británicas

Tras adelantar algunos detalles el miércoles y conocido desde hace tiempo que arrancaría en Escocia, el Tour de Francia ha dado a conocer este jueves el recorrido completo, que parte de Edimburgo y finaliza en París, con una etapa que tradicionalmente sirve para coronar a los vencedores.

Para el que puede ser el sexto tour del esloveno Tadej Pogacar, los organizadores ya habían adelantado que las tres primeras etapas se desarrollarán en territorio británico, el quinto inicio en el extranjero en los seis últimos años. Y que, de forma excepcional, comenzaría un viernes en Escocia, que tendrá una segunda jornada en Inglaterra y la tercera en País de Gales, antes de tomarse una primera jornada de descanso para trasladar la caravana a Francia.

La entrada en territorio galo se hará por Normandía, tras descansar en Cherburgo, que servirá de punto de partida a as 18 etapas restantes, en las que habrá mucha montaña y dos contrarrelojes, una entre Blois y Chambord y otra en Toulouse.

Tras Normandía, la caravana pondrá rumbo al Loira, donde uno de sus castillos más emblemáticos, el de Chambord acoge esa primera jornada contra el crono, antes de dirigirse hacia el macizo central que de nuevo tendrá protagonismo en esta edición.

A diferencia de los últimos años, los Alpes se afrontarán este año antes que los Pirineos, a los que se llegará tras haber superado una segunda etapa contra el crono, esta vez en Toulouse. Las montañas que separan España de Francia decidirán el ganador final en unas etapas previas al final en los Campos Eliseos.

Al mismo tiempo que se ha dado a conocer el recorrido del Tour masculino lo ha hecho también el del Tour femenino, que comenzará al igual que el masculino en territorio británico. En su caso abre con una etapa entre Leeds y Manchester, una contrarreloj en la ter cera jornada, en Londres, y un final, tras once etapas, en Puy de Dome.

Etapas del Tour de Francia de 2027

1. 02/07 Edimburgo - Carlisle 185 km

2. 03/07 Keswick - Liverpool 223

3. 04/07 Welshpool - Cardiff 223

. 05/07 Descanso en Cherburgo

4. 06/07 Cherburgo - Cherburgo 171

5. 07/07 Pontorson - Plumelec 178

6. 08/07 Vannes - Angers 193

7. 09/07 Blois - Chambord (CLI) 38

8. 10/07 Bourges - Le Creusot 224

9. 11/07 Villars-les-Dombes - Grand Colombier 162

. 12/07 Descanso en Alta Savoya

10. 13/07 Annecy - Sallances 171

11. 14/07 Cluses - Les Saisies 150

12. 15/07 Chambéry - Valence 162

13. 16/07 Aubenas - Montpellier 164

14. 17/07 Montpellier - Mende 199

15. 18/07 Rodez - Albi 169

. 19/07 Descanso en Toulouse

16. 20/07 Toulouse - Toulouse (CLI) 33

17. 21/07 Muret - Pau 186

18. 22/07 Pau - Saint-Lary-Soulan 174

19. 23/07 Hasparren - Laruns 160

20. 24/07 Maubourguet - Libourne 198

21. 25/07 Saint-Quentin-en-Yvelines - París 116