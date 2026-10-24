El futuro de la marcha nórdica toma el relevo en La Torrecilla

La quinta edición de La Carrasca Nórdica acoge de forma simultánea el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas absoluto y el torneo nacional en edad escolar (CESA)

El circuito de tierra de la Ciudad Deportiva Municipal D. Antonio Vidal de Lorca, en el enclave de La Torrecilla, se convierte este fin de semana en el epicentro nacional del nordic walking -o marcha nórdica- nacional. La quinta edición de La Carrasca Nórdica alberga una de las citas más esperadas del calendario federativo, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2026.

La prueba reina dará su pistoletazo de salida este domingo a las 9:00 horas, cuando los mejores referentes autonómicos se midan en un trazado exigente de 15 kilómetros, con 150 metros de desnivel positivo. Un reto donde no solo prima la velocidad, sino el trabajo en equipo y la gestión táctica para arañar cada punto de la clasificación general por federaciones.

Sin embargo, el espectáculo en La Torrecilla irá mucho más allá de la categoría absoluta. En un acertado movimiento organizativo, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), a la que pertenece la marcha nórdica, ha decidido unificar en una sola jornada el campeonato absoluto con el Campeonato de España en Edad Escolar (CESA).

Los pequeños aprenden de sus mayores

Con un límite fijado en los 300 participantes, el circuito compartirá el empuje de la élite con la ilusión de la cantera. Mientras los mayores completan las vueltas al circuito largo, los marchadores en edad escolar afrontarán distancias adaptadas a sus categorías (5, 2,5 y 1 kilómetros).

En el caso de la Selección Andaluza, la apuesta por las categorías de base no es una casualidad, sino el pilar sobre el que se sostiene el éxito de su medallero. "Venimos de ser cuatro veces campeones. Es decir, que hemos ganado las cuatro ediciones", señala a ED uno de los dos seleccionadores andaluces, Juan Carlos Espina Vilán.

El técnico onubense saca pecho por el potencial andaluz y achaca este éxito al trabajo de los clubes, de la Federación y de los organismos oficiales. "El mayor campeonato de Andalucía es el Cadeba en deporte base, pero los equipos de cantera en Andalucía, ahora mismo, en general tienen un gran nivel. Aquí, muchos deportistas que han ido en años anteriores están ya en la selección. O sea, que chavales con 17, 18, 19 años ya están en la absoluta y vienen de ganar todas las veces en el nacional", advierte.

Esta coincidencia no es solo un acierto logístico, sino un impulso para los más pequeños. Compartir la línea de salida con los deportistas absolutos permite a los niños y niñas del CESA vivir de cerca la rutina y la preparación del alto rendimiento que ya han interiorizado los más veteranos.

Ficha Técnica: V Carrasca Nórdica | CESA y Selecciones Autonómicas

Programa de Salidas y Distancias:

09:00 horas - Campeonato de España Absoluto (SSAA): 15 km (+150 m d+)

09:30 horas - Cadete CESA y Prueba Open-Promo: 7,5 km (+75 m d+)

09:45 horas - CESA Escolar Infantil: 5 km

09:45 horas - CESA Escolar Alevín y Benjamín: 2,5 km

09:45 horas - CESA Escolar Prebenjamín: 1 km