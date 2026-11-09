El grupo Figoli quiere devolver al Recreativo al fútbol profesional y llevar al Burgos a Primera: "El Decano está en una categoría que no le corresponde"

Mauro Cetto, coordinador de la dirección deportiva del grupo Figoli, analiza con ESTADIO Deportivo su labor en los despachos, desde donde dirige y supervisa y asesora a la dirección deportiva de de Burgos CF, Juventud de Las Piedras y Recreativo de Huelva

Mauro Cetto (Rosario, Argentina, 1982) es un exfutbolista internacional argentino que desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol europeo, especialmente en Francia, donde militó en Nantes y Toulouse, además de pasar por el Palermo italiano. Campeón del mundo sub 20 con Argentina en 2001, también conquistó la Copa Libertadores de 2014 con San Lorenzo, antes de retirarse en Rosario Central en 2017.

Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria en los despachos, con experiencia como director deportivo en Argentina y en Arabia Saudí. Actualmente, trabaja junto a Marcelo Figoli como responsable de supervisar y coordinar la dirección deportiva de Burgos CF, Juventud de Las Piedras y Recreativo de Huelva, ejerciendo también labores de asesoramiento en el Decano, como él mismo reconoce durante su conversación con ESTADIO Deportivo.

- ¿Cuál es actualmente su función dentro del grupo de Marcelo Figoli y qué responsabilidades desempeña en los distintos clubes?

- Mi función es dirigir y supervisar la dirección deportiva del grupo. Cuando hablamos del grupo, nos referimos al Burgos, a Juventud de Las Piedras, en Uruguay, y también al Recreativo de Huelva, donde Marcelo Figoli tiene una participación minoritaria. En este último caso, también desempeñamos una labor de asesoramiento y consultoría en el ámbito deportivo. Se trata de acompañar a las direcciones deportivas de los clubes, supervisar el trabajo que se realiza y actuar como nexo entre el propietario y las entidades, siempre desde el punto de vista deportivo. Es una función de dirección deportiva, pero por encima del día a día de cada club.

- En el Burgos, por ejemplo, está Michu como director deportivo. ¿Cómo se articula tu trabajo con el suyo y con el resto de las estructuras deportivas?

- Cada club tiene su propio director deportivo y su funcionamiento interno. También cuentan con sus respectivas secretarías técnicas y estructuras deportivas. Yo interactúo mucho con todas esas áreas, con los entrenadores y con los distintos responsables, siempre en lo relacionado con la parcela deportiva.

- Este modelo de gestión, con grupos empresariales que controlan o participan en varios clubes y buscan unificar criterios, es cada vez más habitual en el fútbol. ¿Cómo se trabaja desde dentro de una estructura de estas características?

- Yo parto de la base de que, después de mi carrera como jugador, fui director deportivo en dos clubes argentinos, Rosario Central y San Lorenzo. Por tanto, conozco bien ese papel porque lo desempeñé durante varios años. También trabajé en secretarías técnicas en Arabia Saudí, así que he podido conocer distintas formas de trabajar en la dirección deportiva en diferentes lugares del mundo. Ahora mi función consiste en intentar implementar una metodología de trabajo uniforme entre los clubes, establecer unas mismas bases para el día a día y, posteriormente, también para los mercados de fichajes. Todo ello, lógicamente, respetando las particularidades de cada entidad.Cada club se encuentra en un nivel diferente y en una situación distinta. Por eso hay que tener flexibilidad, entender el contexto, el momento y la categoría en la que compite cada uno, y adaptarse a sus necesidades para ayudar desde el lugar que corresponda.

En cuanto a los grupos que poseen varios clubes e intentan unificar sus formas de trabajar, es algo cada vez más habitual. El ejemplo más claro es el City Football Group, que fue uno de los primeros en desarrollar este modelo. Es una tendencia que ya estamos viendo y que, seguramente, seguirá creciendo en el fútbol.

- ¿Cómo se produjo su llegada al proyecto de Marcelo Figoli? ¿Qué le ofreció y qué le sedujo para incorporarte a una estructura tan particular?

- Yo estaba trabajando en Arabia Saudí, en un proyecto muy importante relacionado con Aramco y el Al-Qadsiah, un club que está trabajando muy bien en la Primera división saudí, especialmente en todo lo relacionado con el scouting y la construcción de equipos. Conocí a Marcelo a través de una persona en común y me planteó empezar a trabajar con su club uruguayo, Juventud de Las Piedras, acompañándolo desde ese lugar. Posteriormente surgió la posibilidad de incorporarme también al proyecto del Burgos, que es el club en el que tiene una mayor influencia al ser el propietario.

Después comenzamos a acompañar al Recreativo de Huelva. Aunque Marcelo tiene una participación minoritaria, la idea es que, como grupo, podamos ayudar a que el Recreativo crezca, salga de la situación en la que se encuentra y vuelva al lugar que merece, que es el fútbol profesional.

- El Burgos ha conseguido consolidarse en Segunda División después de su ascenso y parece haber dejado atrás el objetivo de la permanencia como única prioridad. ¿Es el siguiente paso luchar por el ascenso a Primera?

- El Burgos ha crecido muchísimo durante los últimos años y, como bien dices, se ha instalado de manera recurrente y estable en Segunda división. Una vez conseguido eso, lógicamente el objetivo es seguir creciendo y potenciándose como club. El siguiente paso es intentar ser uno de los equipos protagonistas de la categoría, estar en la parte alta de la clasificación y luchar por objetivos importantes. La temporada pasada fue muy buena en cuanto a puntos. Creo que conseguimos una cifra histórica, pero lamentablemente no nos alcanzó para entrar en el playoff. Este año, a pesar de los cambios en la plantilla y en el cuerpo técnico, el objetivo vuelve a ser el mismo: estar arriba.Creo que hemos tenido un buen inicio de temporada y que vamos a estar entre los equipos que animen la zona alta, aunque sabemos que Segunda División es una competición extremadamente difícil, muy larga y muy competitiva. No te permite relajarte. Hay que ser muy consistente en el trabajo, en el juego y en los resultados, sin grandes altibajos, e intentar mantener siempre un determinado nivel. El Burgos ya está para mucho más que intentar conseguir los puntos necesarios para salvar la categoría. Queremos que sea un club que esté habitualmente en los puestos protagonistas de Segunda División y, por qué no, soñar con lo que todos deseamos, que es el ascenso a Primera.

- ¿Qué le falta todavía al Burgos para dar ese salto definitivo y convertirse en un candidato real al ascenso?

- Creo que la temporada pasada ya luchamos hasta el final. De hecho, fue una cuestión de diferencia de goles particular la que nos impidió entrar en el playoff. Este año esperamos volver a estar en esa pelea. Quizá lo que falta es un poco de tiempo, porque la regularidad se consigue con el tiempo. Hoy tenemos una plantilla muy competitiva, con variantes prácticamente en todas las líneas y una competencia interna muy buena. Esa competencia hace que los jugadores tengan que ganarse el puesto durante la semana y, a mi entender, potencia al equipo. Por lo que hemos construido y por cómo se está viviendo la temporada, creo que este año vamos a intentar estar nuevamente arriba, entre los equipos que animen la competición.

- ¿Cómo es su relación con Michu, director deportivo del Burgos, y cómo se complementan en el trabajo diario?

- Tener a alguien como Michu, que lleva tanto tiempo en el club, conoce muy bien el día a día, la categoría y viene trabajando desde hace años en ese cargo, es una tranquilidad para nosotros. Podemos apoyarnos en él y confiar en su trabajo cotidiano. Mi relación con él es constante y muy fluida. Siempre remarca la importancia del trabajo en equipo y de hacer las cosas de manera conjunta. Entendemos que esa es la forma de potenciar el club, el equipo y la plantilla. El intercambio permanente con él es muy beneficioso para todas las partes.

- El fallecimiento de Jesús de Miguel ha conmocionado al fútbol español y ha abierto el debate sobre la posible suspensión de las jornadas de Primera y Segunda división. ¿Cuál es su postura al respecto?

- Lo primero es que ha sido una desgracia, algo muy difícil de entender todavía. Evidentemente, nuestros pensamientos están con los familiares del jugador y con todas las personas que lo rodean. Les deseamos lo mejor en este momento tan difícil. Creo que la prioridad era pensar en la gente que está sufriendo muchísimo por esta situación. Por parte de los jugadores hubo un pedido para que se suspendiera la jornada y, por lo que entiendo, finalmente se jugó este fin de semana. Había que intentar honrar su memoria de la mejor manera posible, jugando de la mejor manera y recordándolo como una tragedia que esperamos que no vuelva a repetirse nunca. Entendemos que fue algo sin ningún tipo de intención, pero deseamos que situaciones como esta no vuelvan a suceder. Es algo que entristece a todo el fútbol y lo opaca.

- ¿Cree que este suceso debe servir para revisar los protocolos médicos y de emergencia en el fútbol español?

- He leído mucho al respecto, pero no tengo claro si en este caso se aplicaron los protocolos correctos o no. No estoy capacitado para dar una opinión sobre eso. Entiendo que, en un país como España y en una categoría profesional como Segunda división, todo debe estar preparado para que los primeros auxilios sean los adecuados y para que el procedimiento ante una situación de este tipo sea el correcto. Pero no estoy en condiciones de afirmar si en este caso se actuó correctamente o no.

- Desde su experiencia como futbolista y como hombre de fútbol, ¿cómo puede afectar una tragedia de estas características a un vestuario?

- Por suerte, nunca me he visto en una situación parecida, pero entiendo que ha sido algo muy impactante para todos. Cuando vi la noticia, me resultó absolutamente 'shockeante', a pesar de que no estaba cerca del jugador ni lo conocía. Imagino que para quienes compartían el día a día con él o lo conocían personalmente habrá sido todavía más difícil de asimilar. Creo que la palabra es incredulidad. En un partido de fútbol puedes esperar que sucedan muchas cosas, pero no algo así. Es increíble pensar que alguien entra en un campo a jugar un partido y que Jesús termine saliendo de esa manera. Nadie piensa que puede suceder algo así y por eso resulta tan impactante y tan triste.

- El Recreativo de Huelva, Decano del fútbol español, atraviesa una situación deportiva que no se corresponde con su historia. ¿Qué objetivos se marcan desde el grupo para ayudar al club a recuperar su lugar?

- El Recreativo está en una categoría que no le corresponde, ni por historia, ni por magnitud, ni por la cantidad de gente que lo sigue. Hoy toca afrontar esa realidad e intentar salir de ella lo antes posible.La temporada ha comenzado de una manera muy positiva. El equipo está en una dinámica muy buena, no solo en cuanto a resultados, sino también en rendimiento. El gran objetivo es ir paso a paso e intentar conseguir el ascenso esta temporada, como ya se intentó la anterior. Después, queremos llegar a Primera RFEF para seguir trabajando y lograr que, en algún momento, el Recreativo vuelva al fútbol profesional, que es donde debe estar un club tan grande.

- Marcelo Figoli tiene una participación minoritaria en el Recreativo, incluso inferior al 5%. Más allá de ese porcentaje, ¿qué influencia deportiva tiene y cuál es el compromiso del grupo con el proyecto?

- Como te comentaba antes, mi función consiste en asesorar y mantener un intercambio constante con la dirección deportiva, con Luci en este caso, que es el director deportivo. También aportar mi opinión sobre lo que sucede en el día a día.Es un club muy atractivo por todo lo que representa en el fútbol español. A partir de ahí, surgió la posibilidad de entrar y ayudar desde nuestro lugar, tanto al presidente como a la parcela deportiva.Entendemos que hay un equipo de trabajo que está funcionando muy bien y que viene haciendo las cosas de gran manera desde el comienzo de la temporada. Nosotros, desde nuestra experiencia en el fútbol y también desde lo que hemos vivido con el Burgos, intentamos aportar y ayudar en todo lo que podamos.

- En Huelva coinciden Luci, como director deportivo, y Jesús Galván, como entrenador, dos figuras con una importante trayectoria en el fútbol sevillano. ¿Qué relación mantienes con ellos y cómo es el trabajo conjunto?

- Ambos tienen una experiencia muy grande en el fútbol y en diferentes ámbitos. Luci, como comentabas, ha sido jugador y también segundo entrenador de Joaquín Caparrós. Ha trabajado como entrenador y ahora desempeña la función de director deportivo. Conoce muy bien todas las áreas del fútbol y eso le permite estar al tanto de lo que sucede en el día a día del club, del vestuario y del campo. Haber pasado por distintos lugares es una ventaja muy importante.Jesús es un entrenador de mucha jerarquía para la categoría. Ha dirigido en categorías superiores e incluso en el fútbol profesional. Entendemos que es un técnico con el que un club como el Recreativo puede alcanzar objetivos importantes.En cuanto a la relación, es muy buena con ambos. Se trata de escucharnos, intercambiar opiniones y, desde ese lugar, intentar sacar lo mejor para el Recreativo, que es lo que todos queremos.

- ¿Qué supondría para los inversores y para el club conseguir que el Recreativo vuelva al fútbol profesional?

- Que un club como el Recreativo vuelva a estar en el fútbol profesional, vuelva a ser importante y que su gente se sienta orgullosa de él.Creo que esta temporada la afición está empezando a sentirse cada vez más cercana al equipo y a los jugadores. Eso es lo mejor que le puede pasar a una entidad como esta, que tiene un apoyo tan grande y masivo.

- ¿Existe la posibilidad de que Marcelo Figoli amplíe su proyecto con la incorporación de algún otro club, ya sea en España o en otro país?

- Por ahora, el objetivo es hacer crecer los tres clubes que tenemos e intentar ayudar a que sigan creciendo.Si eventualmente surge la posibilidad de incorporar un cuarto club en otro país, ¿por qué no? Pero entendemos que cada club demanda mucho tiempo, que cada organización requiere mucho trabajo y muchas horas. Si aparece una oportunidad, se evaluará.Somos gente de fútbol a la que le apasiona lo que hace. Hacer crecer los clubes es algo que nos produce mucho placer, que nos pone contentos y nos hace felices. Si en el futuro surge la posibilidad de incorporar otro club, probablemente se dará.

- ¿Cómo vivió el paso de futbolista profesional a director deportivo? ¿Es un cambio tan radical como parece desde fuera?

- A mí me tocó pasar de jugador a director deportivo prácticamente de un día para otro. Me retiré hace nueve años, casi diez, en Rosario Central, y en ese momento asumí automáticamente la función de director deportivo, algo que ya venía hablando con la dirigencia.Evidentemente, primero hay que prepararse, trabajar y estar listo para asumir esa responsabilidad. Pero pasas de un rol de futbolista, en el que tienes una visión más individualista y te preocupas por tu rendimiento, a otro en el que empiezas a pensar en los demás.Como jugador, aunque formas parte de un colectivo y de un equipo, normalmente estás pendiente de cómo te encuentras física, mental y futbolísticamente. Cuando pasas al otro lado, ya no piensas tanto en ti, sino en el resto, en que todo funcione y en que exista coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos.Es un cambio grande e importante, pero yo lo viví con bastante naturalidad. Han pasado más de nueve años y sigo trabajando en la gestión del fútbol. Es algo que me apasiona, para lo que me sigo preparando y en lo que continúo aprendiendo constantemente.

- Acumula casi una década de experiencia en la dirección deportiva, con etapas en Argentina, Arabia Saudí y ahora España y Uruguay. ¿Qué le ha aportado trabajar en contextos futbolísticos tan diferentes?

- Me ha tocado ser director deportivo en Argentina, trabajar en secretarías técnicas en Arabia Saudí y ahora hacerlo en Uruguay y España. También jugué en muchos lugares, como Francia e Italia, por lo que conozco un poco el fútbol a nivel mundial y cómo se vive en distintos países.He trabajado mucho en Primera División, pero ahora también me toca hacerlo en categorías inferiores. Eso me permite conocer distintas realidades y maneras de entender el fútbol.Creo que es muy interesante conocer diversas culturas y formas de vivir este deporte. También es importante tener capacidad para adaptarse al lugar en el que estamos y a las situaciones que nos toca afrontar. Esa es una de las virtudes que hay que intentar desarrollar.

- Después de su experiencia en Arabia Saudí, ¿qué valoración haces de su fútbol? Hace unos años parecía que la liga iba a convertirse en una referencia mundial, pero últimamente da la sensación de que ese impulso se ha enfriado.

- Creo que actualmente es una liga competitiva. Hay cinco o seis equipos que cuentan con jugadores de primer nivel mundial, futbolistas que podrían jugar en cualquier club importante de Europa.Entre esos cinco o seis clubes y el resto existe una diferencia de nivel importante. Pero sigue siendo una competición muy exigente: para ser campeón o luchar por los puestos que permiten acceder a las competiciones continentales necesitas tener un gran equipo. A nivel de scouting, dirección deportiva, organización y estructura, creo que la liga está en niveles muy altos. Han invertido muchísimo en infraestructuras y organización para poder recibir a jugadores y entrenadores de primer nivel.A mí también me tocó trabajar en Al-Qadsiah, un club que acababa de ser adquirido por Aramco cuando llegué. Su crecimiento en apenas un par de años ha sido enorme.Ahora están terminando de construir un estadio para el Mundial, tienen un centro de entrenamiento nuevo de altísimo nivel y cuentan con jugadores de primer nivel, prácticamente todos internacionales. Es un club de Arabia Saudí, pero con un contexto que podría ser perfectamente el de cualquier entidad importante de Europa.

- Fue campeón del mundo sub-20 con Argentina en 2001 y después desarrollaste gran parte de tu carrera en Francia e Italia. ¿Cómo recuerda aquella etapa y qué balance haces de tu trayectoria como futbolista?

- Tuve la suerte de comenzar mi carrera siendo campeón del mundo sub 20 y, rápidamente, con 19 años, me fui a jugar a Francia.Estuve diez años allí. No llegué pensando que iba a pasar tanto tiempo, porque inicialmente lo veía como un paso previo hacia otra liga. Pero terminé jugando durante muchos años en distintos clubes, especialmente en Nantes y Toulouse, donde poco a poco me fui convirtiendo en un referente y me sentía muy cómodo en ese papel.Aunque tuve posibilidades de salir, incluso a España o Inglaterra, terminé permaneciendo mucho tiempo en Francia. Después de diez años decidí cambiar de liga y fui a Italia para conocer otra experiencia.También me quedaba la espina de volver a jugar en Argentina, porque había jugado muy poco allí. Quería hacerlo en Rosario Central, el club en el que nací, crecí y del que soy hincha.Antes pasé por San Lorenzo, en una etapa muy buena del club, en la que conseguimos ganar la Copa Libertadores de 2014. Y finalmente terminé mi carrera en Rosario Central, en el lugar donde había comenzado.

- ¿Le quedó alguna espinita en lo deportivo? ¿Habría querido jugar en España o tener más oportunidades con la selección argentina absoluta?

- Quizá me habría gustado jugar en alguna liga como la española, porque creo que podría haberlo hecho. También jugar con la selección argentina, ya que estuve convocado con la absoluta, pero nunca llegué a jugar.Son cosas que quedan pendientes y que uno siempre piensa que podría haber hecho algo más. Pero estoy contento con la carrera que tuve, aunque siempre queda esa sensación de que quizás se podría haber conseguido un poco más.

- Ha comentado que tuvo posibilidades de jugar en España y en Inglaterra. ¿Llegó a tener ofertas concretas de clubes de esas ligas?

- No puedo decir los nombres, pero sí hubo posibilidades de clubes de la Premier League, especialmente en 2009 y 2010, cuando estaba en un muy buen nivel en Toulouse. También hubo alguna opción de España durante mi etapa en Nantes. En aquel momento me sentía muy cómodo en los clubes en los que estaba, era capitán y tenía un papel importante. A veces uno toma decisiones porque se encuentra bien en el lugar en el que está, y también está bien valorar las cosas desde ese punto de vista.

- Como argentino, ¿cómo se vive el final de la carrera de Lionel Messi y su despedida de la selección? ¿Qué sentimiento genera entre los aficionados?

- Se vive con la tristeza lógica de saber que el final de su carrera está cada vez más cerca.Se vivió con tristeza cuando anunció su retirada de la selección, aunque todos, consciente o inconscientemente, sabíamos que ese momento estaba llegando, sobre todo después del Mundial.Pero, cuando pensamos en la carrera que ha hecho, es increíble haberlo disfrutado durante tanto tiempo, con tantos partidos en la selección y tantos Mundiales. La verdad es que somos unos privilegiados por haberlo visto jugar tanto.Es un jugador de esos que nunca te cansas de ver. Lamentablemente, ya no lo veremos con la selección, pero nos queda el enorme orgullo de haberlo disfrutado muchísimo y de que haya conseguido, creo, todo lo que quería lograr con Argentina.