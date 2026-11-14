García Plaza, "con muchas ganas de vivir y de ganar un derbi" ante un Betis "espectacular" que "juega un poco como los grandes"

El míster blanquirrojo está seguro de pertenecer "a uno de los clubes más grandes de España", pero deja claro que "el equipo no es uno de los más grandes de España", pero a lo cual tiene claro que ante el eterno rival tendrán "opciones de ganar", especialmente por que en su feudo son "fiables", si bien enfrente tendrá jugadores "de una calidad individual brutal" a los que habrá que tener "muy controlados"

El entrenador del ﻿Sevilla FC﻿, el madrileño ﻿Luis García Plaza﻿, atendía este sábado al programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional de España, donde ejercía de comentarista de ﻿LaLiga antes de recalar en el conjunto nervionense, para hablar del '﻿mangazo﻿' del ﻿Santiago Bernabéu﻿, de lo "﻿aburrida﻿" que está viendo este curso el torneo, con "﻿Real Madrid y ﻿FC Barcelona ﻿muy distanciados﻿" del resto, incluso de "un Atlético de Madrid que tiene mucho mérito", y de ﻿El Gran Derbi que espera tras este parón de selecciones ante el ﻿Real Betis﻿, al que ve en ese segundo escalón por ﻿Europa junto a otros tres equipos, por encima del suyo, sin olvidar por supuesto la tragedia que ha sacudido al fútbol español este mes.

La tragedia de Jesús de Miguel

"Para todos. Yo creo que es un trago para todos los que estamos fuera, pues imagínate para los que están allí, con un compañero, un chico que convivía con ellos. Con Álvaro Cervera, todo lo que se diga es complicado expresar lo que ha pasado, porque es una situación nueva. Ha habido lesiones, ha habido situaciones complicadas, pero eso era algo que no estaba previsto. Entonces, ha sido muy duro, ha sido un shock muy fuerte y, claro, para ellos los que más con diferencia. Primero, la familia de Jesús de Miguel y, después, toda la gente del CD Tenerife tienen que seguir con su recuerdo. Estoy de acuerdo con Álvaro en que no sabes cómo vas a funcionar en la competición. A lo mejor hacen la mejor temporada a partir de ahora de sus vidas o les afecta y realmente cuando haya otra disputa, cuando haya otro choque, cuando haya otra situación así, pues les puede pesar. Es muy complicado, muy complicado, la verdad.

Un homenaje al malogrado delantero. / IMAGO

Primeros en jugar tras el fallecimiento

"Nosotros abrimos la jornada el viernes; fue el primer partido. Y en la charla del vestuario tenías que medir mucho lo que decías. A presionar, a ir a tope, a ir 'a full'... porque estaba muy reciente. Estaba muy reciente y yo lo único que no quería es que hubiese un balón dividido entre el portero y delantero, ya sea el mío o el suyo, en este caso del Deportivo Alavés. Porque tú imagínate que hay un balón a la espalda, salen, van divididos y se te pasa por la cabeza. Y la verdad que es una desgracia tremenda. Yo creo que va a estar en nuestra memoria siempre. Pero es verdad que en fútbol se juega al límite. Al límite ha habido lesiones, se ha roto de un golpe en una costilla uno, por poner un ejemplo. Pero lo otro es algo que no pensábamos nadie que podía pasar. Y pasa; la vida te da golpes así. Yo digo que el fútbol es un deporte de contacto. Si no hay contacto, hay muchas disputas, muchos balones divididos, se llega una décima antes, una décima tarde, y hay choques y entradas. Porque, si no, no sería fútbol. Hay otros deportes que también hay ese contacto. Nos tocó abrir la jornada, incluso nos habían dicho que se podía suspender, no sabíamos si íbamos a jugar".

El Sevilla-Alavés, primero que se detuvo en el minuto 9. / Lince

"Esa incertidumbre estuvo y, en la charla previa, muchas veces cuando todo el trabajo táctico está hecho, vas a la motivación y vas a ir a tope. 'Venga, vamos a pelear todos los balones, vamos a la disputa, vamos a ganar esos duelos'. Es una frase ahora muy hecha, hay que recurrir mucho a ellas. Me salía en un tono poco convincente, muy poco convincente para los jugadores, porque lo tienes ahí y el homenaje y todo lo que se hizo, muy sentido, se para el partido... Yo creo que influyó﻿, y lo que tenemos que hacer también es que nos sirva; no hablo de la jugada, sino para ,si ya tenemos medidas, poner todas las máximas medidas para que, si pasa algo otra vez así, tengamos una rápida actuación, más todavía. No digo que no haya sido, creo que me estáis entendiendo: digo que subir todavía más las medidas de prevención ya no sólo para los jugadores, sino para la grada, para cualquier situación que pueda haber, porque al final juntas en un partido del Sevilla FC a 50.000 personas".

El sufrimiento de la 25/26. / Lince

Su experiencia en la capital andaluza

"Vamos a desganarla en dos partes. Yo creo que el año pasado fue, lo he dicho siempre, lo más intenso que he vivido en mi carrera, porque era una situación dramática, lo digo de corazón. Incluso, yo me encontré al equipo peor de lo que pensaba, un equipo que iba para abajo, para abajo total; llevaban mucho tiempo sin ganar un partido, sensaciones muy malas, con muy poca fe. Arrancamos regular, ganamos un partido de los 3-4 primeros solamente. Entonces, claro, era muy duro, pero después el equipo se levantó, y ahí la afición tuvo mucho que ver, porque vio realmente en peligro a su Sevilla FC, y se unió, y yo creo que ese empuje hizo que los jugadores dieran lo máximo. Es verdad que también una derrota en Pamplona, en el minuto noventa y tantos, noventa y nueve creo que fue, que si vieses a los jugadores tirados en el suelo llorando, y faltaban todavía 5 jornadas... Eso unió a la gente, unió a la gente, y sacaron lo mejor de sí. Fue muy intenso. Y este año, después de la no compra del grupo que parecía que iba a comprar el club con Sergio Ramos, yo sabía que si podía entrar Sergio, me podía ir, porque además estaba mi contrato, yo además lo puse".

La rueda de prensa de Sergio Ramos. / ED

Una continuidad en el aire a la espera de Sergio Ramos

"Es una cosa que aclaré un día, que, cuando me llama el Sevilla, ya me avisan de que hay un acuerdo para la compra del club, y yo pongo que cuando llegue esa persona, si lo compra, que mi decisión sea muy sencilla, porque yo no quiero estar en un sitio donde no me quieren, ni que porque tenga el contrato tenga que quedarme. Entonces, hasta ese momento también hubo incertidumbre. Después, ya no entra el comprador, y ya nos reunimos y nos ponemos a trabajar. Creo que el principal objetivo del equipo era dar salida a gente, pero no porque fueran peores o mejores, sino también por aire nuevo, porque llevaban dos años sufriendo mucho, y el sevillismo quería caras nuevas. No mejores o peores, a lo mejor son otros futbolistas".

Una imagen del técnico madrileño el curso pasado. / Lince

Del Nido Carrasco le consulta la promoción de José Ignacio Navarro

"Termina la Liga y viene mi mujer, y lo normal es que me fuese para casa, y digo, bueno, vamos a quedarnos una semana más. Nos fuimos una semana a Sancti Petri, a una casa preciosa, para, si me tenía que ir, pasar por casa y hacer la maleta. Entonces, digo 'si me voy a Altea y tengo que volver, cargar el coche, son seis horas de coche, pues me quedo por aquí, porque también hay una fecha límite en eso'. Entonces, pues esperamos. Ya cuando iban pasando los días y me llamaron 'oye, pues mira, quieren cambiar las condiciones'. Bueno, no te puedo explicar, porque tampoco he querido saber mucho, pero bueno, que las condiciones no eran iguales y tal. Digo, bueno, pues parece que al final no va a comprar, como así no sucedió, y desde ese día siguiente, a trabajar. No teníamos ni director deportivo. El presidente me dice qué me parecía José Ignacio (Navarro), que había estado de ayudante, o de segundo, de Antonio Cordón, que es el hombre que me ficha. Yo digo que encantado con él, y a trabajar. Y a trabajar en un Sevilla con una situación económica complicada; tuvimos que destinar mucho dinero a esas salidas. Osea, el presupuesto de la plantilla no es de los más altos, pero es que, encima, hay bastante dinero que tienes que destinar a recisiones de contratos y a dar salidas. Entonces, ha sido un trabajo de verano muy duro. Con las primeras jornadas el equipo muy en cuadro, pero sacamos dos resultados magníficos. Y bueno, pues yo creo que de momento vamos bien".

La presentación de JIN. / ED

Un arranque de temporada prometedor

"Con los pies en el suelo estamos. Porque yo creo que éste es uno de los clubes más grandes de España, con diferencia. Voy a dar una expresión que creo que me vas a entender. Es uno de los clubes más grandes de España, pero ahora el equipo no es uno de los más grandes de España. Osea, creo que me estáis entendiendo lo que quiero decir. Entonces, hay que honrar a ese club por encima de todo y hay que dejarse la vida por él, pero sabiendo que, en este momento, somos otro tipo de equipo, que estamos súper contentos, pero que, si bajamos un poquito en cualquier momento, que no es el objetivo (el objetivo es estar cuanto más arriba, mejor)... Muy ilusionados, pero con los pies en el suelo.

Celebración este curso del 1-0 al Valencia. / Lince

Una Liga "aburrida" por el título

"﻿LaLiga me sorprende poco. Creo que hay una diferencia abismal de dos, que están haciendo una Liga, lo digo, para que dos equipos tengan una superioridad total. El Atlético de Madrid está un poco por detrás, pero también, por ejemplo, para mí es muy superior al cuarto clasificado. Es verdad que tiene mucho mérito si logra competir a ﻿Barça y ﻿Real Madrid﻿, porque las condiciones económicas no son las mismas. Y, a partir de ahí, yo creo que hay otros cuatro equipos (Real Betis, que está haciendo una temporada muy buena, un Villarreal CF que irá para arriba, Athletic Club y Real Sociedad). Y los demás estamos todos en un escalón muy, muy, muy por debajo. Yo creo que para mí están haciendo aburrida la Liga. Es muy bonita para Madrid y Barça, pero para los demás nadie parte con la idea de ganarla. Hace años sí partían y ahora mismo es imposible. Ojalá podamos mantenernos nosotros ahí lo más arriba posible, pero ahí es donde va a haber igualdad. No he visto una lLiga como la del año pasado.

Una imagen del último 'Clásico'. / IMAGO

Sin 'distracciones' europeas

"Es muy difícil competir, pero también es consecuencia de que has hecho un trabajo bueno. Entonces, ojalá pueda jugar yo el año que viene con el Sevilla competición europea﻿, porque creo que significa que has hecho un gran año. Después, cuando tienes tres competiciones es difícil, porque tienes que tener una plantilla amplia, con gente experta, que sepa estar, pues no entrenas mucho. Pero lo que digo: la Liga está así montada y para mí, Madrid-Barça es que la diferencia es muy, muy, muy grande. Yo creo que los números, lo que tú has dicho, y el Atlético de Madrid está cerca, no llega al nivel en cuanto a economía, porque creo que siempre Atlético de Madrid cuando logra competir en Madrid-Barça creo que tiene muchísimo mérito, pero también está muy separado de los demás".

¿Otra vez una permanencia muy cara?

"Pues no lo sé, todo depende de si alguno se descuelga o no se descuelga o se queda... Mira Luis, me dijo JIN el otro día que en 42-43 puntos estará la permanencia, o que al menos esos son los cálculos que he hecho. Sí, yo tuve una vez con el Levante UD la permanencia más larga, más costosa de la Liga, que se fue a 45 para salvarte y el año pasado te tienes que ir a 42. Osea, yo creo que va a andar por ahí a no ser que alguien baje el pistón y entonces haya... Pero claro, si de momento, sólo el Málaga parece que está un poquito descolgado, pero esto lo puede cambiar seguro porque tiene entrenador y tiene jugadores para cambiar la dinámica, pero los demás, es que a lo mejor la diferencia entre el que está el cuarto por abajo y el que va el 10º es 1-2 puntos.

Celebración de la agónica permanencia la campaña pasada. / Lince

Qué polémica del Bernabéu le dolió más

"Yo creo que el codazo a Peque que no se pitó, porque para mí fue un codazo a Peque. Ahora sí que ahí tengo que ver que el árbitro no lo puede ver, porque está de espaldas, y claro, no hay imágenes, eso es lo único que a nosotros más nos duele. Yo creo que el codazo está es una cosa que todo el mundo lo tiene claro, pero no hay una imagen donde el VAR pueda llamar al al árbitro. Si hubiera una imagen lo habría llamado seguro. Entonces ahí es donde decimos, bueno, que ya incluso dependemos de la imagen, porque es una jugada para mí muy clara. Además, Peque me lo dice y yo le digo 'no me mientas' y me responde 'me ha metido, me ha pegado un codazo'. Ahora si no hay una imagen, entiendo al árbitro y al VAR, porque, si no tiene una imagen clara, lo entiendo. Entonces ya el error, ¿dónde vamos al error? A que no hay una imagen clara, hostia, pues joder y qué mala suerte, qué mala suerte que no tengamos esa imagen, pues creo que el penalti a Mbappé no es, pero hablo de unas jugadas normales, que se puede pitar o no pitar".

"¿Con sangre? Sí, yo creo que sí, porque hay una imagen que no es perfecta, pero se ve y, si hubiera habido sangre, pero bueno, mejor que no hubiera sangre por lo que comentábamos antes, ¿no? Cuanto menos violencia en el fútbol, mejor, entonces no hubo sangre y mejor, pero al final no he hecho... En este caso después, al día o a los dos días, cuando ya incluso hablamos con el CTA y nos dicen 'es que no hemos tenido una imagen', pues los tienes que defender, pero claro, en la rueda de presa tú no sabes eso, y entonces todos decíamos '¿cómo no le puede llamar?'".

"Con 'Mou' muy bien, tengo una relación muy buena de hace años. Nos hemos enfrentado mucho tiempo, le he ganado alguna vez, me ha goleado también otras, bueno, la mayoría, pero no, no... Cada uno cuando hablamos nos ponemos la camiseta ed nuestro equipo, porque de nosotros al final esperan eso, te debe el reconocer las cosas, ¿no? Dijo 'lo reconoceré', pero él tampoco ve la imagen, es que no hay una imagen. Sí, se intuye que hay un codazo, se intuye, pero no hay una imagen, claro, entonces ahí es donde dices 'vamos, hostia, ¿cómo no puede haber imágenes de eso? ¿Y por qué en otros partidos hay imágenes?' Entonces ahí es cuando entra un poco todo el lío, pero bueno, yo creo que eso es agua pasada, ya está, no hay más. Incluso en Madrid con 10 te pueden ganar cuando en otros partidos quedas con 10 y normalmente el resultado es favorable para el rival. Pero no pudimos jugar un partido de 10 contra 11, además con 0-0".

En 'modo derbi'

"Pues va a ser un derbi extraño, yo creo que ya la ciudad ya está en modo derbi, creo que esto es algo para mí... Es el derbi de los derbis. Ya se nota, pero es verdad que los dos tenemos mucha gente fuera, yo tengo fuera 8 con selecciones e inferiores, de sub 21, de extranjeros también, y alguno me llega el jueves o el viernes, un día antes del partido. Va a ser un poquito diferente a los demás en cuanto a la preparación. Lo que es el derbi, vamos la ciudad se para, el estadio va a estar a tope; tenía muchas ganas de vivirlo y, sobre todo de ganarlo, que es lo que tenemos que intentar hacer. Ante un Betis que es verdad que está haciendo una temporada espectacular y por eso está el cuarto de LaLiga﻿, y yo creo que aquí analizamos y es un equipo realmente que tiene una calidad de individual brutal, incluso a veces juega, está jugando, un poco como los grandes, que muchas veces, por ejemplo, el ﻿Elche CF ﻿tuvo opciones para ganar en la primera parte, pero ellos saben que arriba tienen mucha pegada, y entonces esos jugadores hay que tenerlos muy controlados, porque Abde, Isco... Bueno, te lo puedo decir miles, hay muchos incluso en el banquillo, gente que sale, que va a ser... Pero nosotros en nuestra casa somos un equipo fiable, somos un equipo que con nuestra gente ha conectado, que vamos a ir a tope y tenemos opciones de ganar seguro".