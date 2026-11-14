Victorias de Almería y Castellón, tropiezo de Raúl González en su debut y lluvia de goles en el Mallorca - Córdoba

Los favoritos no fallaron y se consolidan en las dos primeras posiciones de la clasificación en una tarde de sábado en el que se vio un gran espectáculo en Son Moix en donde el equipo andaluz mereció algo más

UD Almería y CD Castellón no fallaron en sus respectivos compromisos, contra FC Andorra y Real Valladolid, y consiguieron victorias que le consolidan en los dos primeros puestos de la clasificación de Segunda división. Son los favoritos y no titubean a la hora de lograr el ascenso a Primera división, que es el objetivos de ambos equipos.

Por otro lado, fue un sábado con muchos goles en donde el Córdoba CF perdió el triunfo en el último minuto contra el RCD Mallorca y en donde Real Sociedad y Real Sporting de Gijón dieron un buen partido empatando a dos goles. Un día en el que también se vio el debut de Raúl González como entrenador del Real Oviedo, estrenándose con derrota frente al Girona FC.

Real Valladolid 0-1 CD Castellón

El Castellón sacó petróleo de su visita al José Zorrilla, en un partido bastante igualado que se rompió en la segunda mitad a favor de los visitantes, gracias a un único gol, tras el rechazo posterior a un penalti, de Jakobsen, un tanto que los orellut dedicaron a Jesús de Miguel, fallecido el 3 de noviembre y exfutbolista blanquinegro.

El Castellón consolida así su segunda posición en la clasificación de Segunda división.

Real Sociedad B 2-2 Real Sporting de Gijón

Real Sociedad B y Real Sporting de Gijón, que se coloca momentáneamente en puestos de play off, han empatado en Zubieta en un encuentro marcado por una segunda parte de lluvia y de goles.

Se adelantó el Sporting gracias a un gol de Corredera en la primera parte. Ya en la segunda igualó Lebarbier. Dani Díaz adelantó al filial de la Real Sociedad, pero Duñabeitia puso la igualada.

UD Almería 2-1 FC Andorra

El Almería, a base de mucha paciencia al inicio para superar el planteamiento ofensivo del Andorra y sufriendo en la segunda parte, sumó una nueva victoria (2-1) y ya son nueve en un tramo de once partidos, con dos empates, datos que le mantiene en la primera posición de la tabla.

Arribas y Miguel de la Fuente le dieron ventaja al Almería y recortó Hugo López, poniéndole emoción al partido en la segunda parte.

RCD Mallorca 3-3 Córdoba CF

Mallorca y Córdoba empataron (3-3) en uno de los mejores partidos del curso en LaLiga Hypermotion, donde Ghailan y Darder firmaron sendos dobletes y el cuadro de Iván Ania mereció irse de la isla con los tres puntos.

Y es que Sergi Darder hizo el gol del empate en el descuento cuando el equipo andaluz ya saboreaba el triunfo.

El Mallorca empató a tres goles contra el Córdoba. / @RCD_Mallorca

Real Oviedo 1-2 Girona FC

El Girona amargó el debut de Raúl González al frente del Real Oviedo en un partido en el que, después de que Reina adelantase a los locales al inicio del segundo tiempo, en cuestión de cinco minutos los visitantes remontaron y se llevaron el partido gracias a los goles de Abel Ruiz y Pyshchur.

CD Leganés 3-1 Burgos CF

El Leganés rompió su nefasta racha de resultados con una victoria tan abultada como inesperada (3-1) ante un Burgos de altas miras al que no le salieron las cosas y que ya había dicho adiós a los tres puntos al descanso, a pesar de lo cual no bajó los brazos.

Se adelantó el Leganés por medio de Dani Rodríguez desde el punto de penalti. El equipo pepinero aumentó la ventaja con el gol en propia puerta de Luengo y Álex Millán puso la sentencia. Ribas, en el descuento, recortó diferencias.

- Así queda la clasificación de Segunda división:

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 14 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 Almería ALM = 32 14 10 2 2 26 11 19 7 6 1 0 17 6 13 7 4 1 2 9 5 2 CD Castellón CAS = 30 13 9 3 1 24 5 11 5 3 2 0 12 1 19 8 6 1 1 12 4 3 Girona FC GIR 5 24 14 7 3 4 24 13 14 8 4 2 2 16 7 10 6 3 1 2 8 6 4 Burgos CF BUR 1 24 14 7 3 4 20 17 17 8 5 2 1 13 8 7 6 2 1 3 7 9 5 Mallorca MLL 1 23 13 6 5 2 18 10 16 7 5 1 1 15 6 7 6 1 4 1 3 4 6 Eibar EIB 2 23 12 7 2 3 21 14 11 6 3 2 1 10 7 12 6 4 0 2 11 7 7 Granada GRA 2 23 12 7 2 3 20 14 10 5 3 1 1 9 5 13 7 4 1 2 11 9 8 Real Sporting SPO 1 23 14 7 2 5 16 17 10 7 3 1 3 7 8 13 7 4 1 2 9 9 9 Real Oviedo OVI = 21 14 6 3 5 20 18 8 7 2 2 3 8 7 13 7 4 1 2 12 11 10 Córdoba CF CCF 1 20 14 6 2 6 25 25 12 6 4 0 2 11 8 8 8 2 2 4 14 17 11 UD Las Palmas UDL 1 20 13 6 2 5 19 21 11 7 3 2 2 8 8 9 6 3 0 3 11 13 12 Real Valladolid VAD = 18 14 5 3 6 22 21 12 7 4 0 3 15 11 6 7 1 3 3 7 10 13 CE Sabadell SAB = 18 13 4 6 3 12 11 12 6 3 3 0 8 4 6 7 1 3 3 4 7 14 Tenerife CDT = 15 12 3 6 3 15 17 9 6 2 3 1 7 5 6 6 1 3 2 8 12 15 Leganés LEG 3 15 14 4 3 7 14 24 10 7 3 1 3 9 10 5 7 1 2 4 5 14 16 Eldense ELD 1 14 13 4 2 7 13 19 8 6 2 2 2 9 8 6 7 2 0 5 4 11 17 Celta Fortuna CEL 1 13 13 3 4 6 19 25 9 7 2 3 2 13 13 4 6 1 1 4 6 12 18 Real Sociedad B RSO 1 13 14 3 4 7 17 24 5 7 1 2 4 8 12 8 7 2 2 3 9 12 19 FC Andorra FCA = 11 13 3 2 8 18 24 6 6 2 0 4 10 11 5 7 1 2 4 8 13 20 Cádiz CAD = 10 13 2 4 7 16 18 8 8 2 2 4 10 8 2 5 0 2 3 6 10 21 Albacete ALB = 10 13 3 1 9 13 24 6 6 2 0 4 7 9 4 7 1 1 5 6 15 22 AD Ceuta FC CEU = 5 13 1 2 10 10 30 4 7 1 1 5 6 12 1 6 0 1 5 4 18

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