El diferente desgaste de los internaciones de Sevilla y Betis a menos de una semana de El Gran Derbi

Aunque de los nueve y nueve de la diáspora de blanquirrojos y verdiblancos no todos apuntan a la titularidad, el primer tramo de partidos de las diferentes selecciones ha deparado descanso para Vlachodimos, Vargas, Robbie Ure, Sangante y Kochorashvili, mientras que únicamente Álvaro Valles, Manu González y Marc Roca no tuvieron minutos con la 'Roja' aún

A la izquierda, la amarilla que privó a 'Kocho' de jugar este sábado; sí lo hizo (los 90') Parrott ante Austria. / IG - @Irelandfootball

En la capital andaluza, pese al parón internacional o precisamente por su culpa, sólo se habla ya de El Gran Derbi. En el Real Betis, desde este viernes, digerido el susto en la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero que aliviaron 'in extremis' el emergente Rodrigo Marina y su tocayo Riquelme. En el Sevilla FC, desde que solventaron lo mejor pudieron el duelo en casa ante el Deportivo Alavés y se marcharon de descanso hace dos viernes. Una incierta espera para el partido de los partidos en clave cainita que condicionará, en gran parte, el regreso de los nueve jugadores por bando que se han marchado con sus respectivas selecciones, algunos vitales en los planes de Luis García Plaza y Manuel Pellegrini, que irán reincorporándose de forma escalonada.

El madrileño lamentaba que algunos de sus pupilos no estarían en casa hasta el jueves o el viernes, 48-24 horas antes de un duelo de máxima rivalidad fijado en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 18:30 horas del próximo sábado 21 de noviembre, si bien sus colegas están teniendo la deferencia de no desgastar en exceso a varios de los protagonistas de una diáspora que, en el caso del chileno, sí está teniendo otro color. Un aspecto que nunca se sabe si, por aquello del rodaje y/o el cansancio, será mejor o peor, importante o no tan importante, condicionante o anecdótico. El 'Ingeniero', por lo general, ha sido poco amigo de entregar titularidades con el 'jet lag' aún vigente, pero no es un encuentro cualquiera, también es cierto.

Suazo, Stassin y Guridi, de los pocos con exigencia

Hasta Nico Guillén, ya casi siempre con el Sevilla Atlético aunque se ejercite a menudo con los mayores, descansó este sábado con la sub 19, tras haber disputado íntegro el duelo del 11-N contra Islandia. El mediocentro onubense se une a la baja participación de los sevillistas de este fin de semana en la primera ronda de partidos internacionales, pues únicamente Gabriel Suazo (indiscutible en el lateral zurdo) apuró los 90' con Chile, teniendo Lucas Stassin un total de 81 con Bélgica sub 21 y Jon Guridi la mitad del Euskadi-Venezuela. El resto, nada. Incluso, Robbie Ure, Giorgi Kochorashvili (sancionado) y Rubén Vargas (renqueante de un problema estomacal) se quedaron sin citar con Escocia, Georgia y Suiza, respectivamente, siendo Odysseas Vlachodimos suplente con Grecia y Arouna Sangante, con Senegal.

Parrott, Abde, Ortiz, Deossa y Bernal participaron de más a menos

A falta de saber qué ocurre esta próxima madrugada con Álvaro Fidalgo en el Jamaica-México de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf (que arranca a las 02:00 hora española), el balance inicial de los nueve internacionales béticos solamente ha brindado asueto a los españoles: los absolutos Álvaro Valles y Marc Roca (el primero, sin vestir siquiera ante Chequia), que este domingo conocerán su suerte frente a Inglaterra; y el sub 21 Manu González, suplente en Almendralejo. Los demás sí se desgastaron en mayor o menor medida: Troy Parrott jugó completo el Austria 1-0 Irlanda; sus compañeros Ez Abde y Ángel Ortiz, todo menos el cuarto de hora final con ﻿Marruecos y la '﻿Rojita﻿'; ﻿Nelson Deossa﻿, medio tiempo con ﻿Colombia﻿; y ﻿Facundo Bernal﻿, casi el cuarto de hora postrero con ﻿Uruguay﻿. De ellos, los hispanos y el irlandés como poco apuntan a salir de inicio ante el ﻿Sevilla FC﻿.