Rakitic habla acerca de la oportunidad del Sevilla de "dar un golpe en la mesa" en el derbi: "No soy antibético, lo que soy es muy sevillista"

El centrocampista croata ha atendido a los medios, entre ellos ESTADIO Deportivo, donde ha podido repasar ciertas cuestiones acerca del derbi sevillano y la actualidad del equipo

El Gran Derbi ya se encuentra a la vuelta de la esquina, con todo lo que eso conlleva. La ciudad de Sevilla vive este evento de una forma especial, casi imposible de explicar, que hace único todo el ambiente que se vive. Únicamente hay que darse una vuelta por las calles de la misma para darse cuenta de la importancia de este partido para el público local, algo que siempre acaba calando en todo aquel que disfruta del fútbol. Sevilla es una ciudad que cala y uno de los mejores ejemplos es Iván Rakitic. El croata llegó a Sevilla en el año 2011 y, desde ese momento, acabó convirtiéndose en un referente sevillista y, de incluso, sevillanía. No hay más que ver su intención de ser costalero de Pino Montano, casi nada.

Rakitic habla acerca del derbi sevillano / Estadio Deportivo

Cuando se acerca este encuentro, siempre es importante hablar con la gente que lo ha vivido y sabe cómo de especial es el mismo. En el 'Encuentro de Peñas Sevillistas San Fernando', que se celebra en el Hotel ON de Matalascañas, el croata ha dado una charla-coloquio junto a Roberto Arrocha donde han podido repasar recuerdos de esa época. Antes de ello, ha atendido a los medios de comunicación desplazados a la cita para poder mostrar sus sensaciones acerca de este partido y repasar ciertas cuestiones de actualidad sevillista.

El croata lo tiene claro, a pesar de su anécdota en el coloquio

Ahora se avecina el derbi, y no es necesario explicar lo que significa. "Un partido muy intenso, como siempre. El Betis llega en un momento muy bueno, está haciendo las cosas muy bien, así que va a ser complicado. Vamos a centrarlo en lo nuestro, el equipo viene de semanas de partidos muy importantes, muy buenos, creciendo en cada partido. Tengo varios chicos de vecinos por ahí y siempre me alegro mucho de verlos. Ojalá puedan seguir ese crecimiento con los partidos y, por supuesto, también dar un golpe sobre la mesa en el derbi".

"Bueno, por suerte, había muchos. Lo que quiero dejar muy claro es que no soy antibético, lo que soy es muy, muy sevillista. Había muchos momentos muy especiales. Uno, para mí, es, por ejemplo, el quinto en el 5-1, es un momento muy especial para mí, a nivel personal porque es la primera vez que pudo meter el balón debajo de la camiseta. Después, a los dos días de casarme, jugar en el Benito Villamarín y marcar dos goles. Había muchos momentos muy especiales, después el euroderbi momentos para toda la vida, y que siempre gusta mucho recordarlo".

El buen momento actual del equipo

"Las últimas semanas son muy positivas, se ve también una dirección muy clara. Felicitar a todos, al presidente, al director deportivo, al míster, sobre todo a los jugadores, que entienden la idea de los jugadores, del míster. Para nosotros nuestra parte es confiar, darles todos los cariños posibles, de derbi siempre hay ganas y siempre es buen momento para uno. Ojalá hacer un gran partido, y por supuesto, ojalá poder ganarlo".

¿Volver al Sevilla en la secretaría técnica?

"No lo sé, no lo tengo claro porque no lo tengo pensado, y aparte tampoco no le he hablado con nadie. Todo lo que hago se tiene que dar con naturalidad. Igual ahora mismo me estoy centrando mucho en lo que es la UEFA, hice varios masters con ellos, y bueno, poco a poco, todo lo que hago tiene que darse por sí mismo. Ya se sabe el cariño que tengo al Sevilla FC y al sevillismo, y a ver lo que da el futuro".