UFC 334 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con Ciryl Gane vs Josh Hokit como combate estelar

La UFC regresa al Madison Square Garden para celebrar su evento numerado 334 con dos títulos en juego y el regreso de la mítica Amanda Nunes

La UFC regresa al Madison Square Garden de Nueva York para vivir otra velada histórica, un evento numerado con dos títulos en juego y que coronará al nuevo campeón de los pesos pesados de la compañía de artes marciales mixtas más importante.

Ciryl Gane (14-2) hará su primera defensa como campeón, tras ganar en el UFC Freedom 250 de Washington a Alex Pereira, y se enfrentará a un peligroso Josh Hokit (10-0), un finalizador nato que aspira a coronarse en la Gran Manzana. El polémico peleador norteamericano quiere recuperar para su país el cinturón que tantos años llevó el mítico Jon Jones.

Jones, precisamente, fue el último peleador que venció a Ciryl Gane. Fue en el UFC 285 celebrado el 4 de marzo de 2023. Desde entonces, el francés ha ganado tres de los cuatro combates que ha tenido, mientras que el que le enfrentó a Tom Aspinall acabó sin resultado después del piquete en el ojo que recibió el inglés y que le tiene de baja en los 13 últimos meses.

El de los pesos pesados nos será el único título que se pone en juego esta noche, ya que en Nueva York regresa Amanda Nunes (23-5), que volverá a competir después de anunciar su retirada en 2023. La brasileña, que tenía dos cinturones cuando se marchó, quiere recuperar uno de ellos y se enfrentará a Kayla Harrison (19-1) por el título del peso gallo femenino. Un mito contra una de las luchadoras más dominantes del momento, una pelea donde la incertidumbre y el espectáculo están asegurados.

Cartelera completa del UFC 334

Cartelera estelar UFC 334 (desde las 03:00 h)

Ciryl Gane vs Josh Hokit (Título del peso pesado) Kayla Harrison vs Amanda Nunes (Título del peso gallo femenino) Caio Borralho vs Yousri Belgaroui (Peso medio) Uros Medic vs Kevin Holland (Peso wélter) Bilal Hasan vs Luis Gurule (Peso mosca)

Kayla Harrison vs Amanda Nunes / @ufc

Cartelera preliminar UFC 334 (desde las 01:00 h)

Stephen Thompson vs Charles Radtke (Peso wélter) Drew Dober vs Chris Duncan (Peso ligero) Jim Miller vs Terrance McKinney ( Peso ligero) Donte Johnson vs Cesar Almeida (Peso medio)

Primeros preliminares (desde las 23:00 h)

Jared Gordon vs Melquizael Costa (peso ligero) Macy Chiasson vs Bia Mesquita (peso gallo) Alatengheli vs Juan Díaz (peso gallo) Evan Elder vs Samuel Sánches (peso ligero)

Horario del UFC 334, con el combate entre Ciryl Gane y Josh Hokitloev

El UFC 334 se celebra en la tarde del sábado 14 de noviembre de 2026, desde el espectacular Madison Square Garden de Nueva York.

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal del UFC 334, en el cual se incluyen los combates entre Ciryl Gane y Josh Hokitloev, y Kayla Harrison y Amanda Nunes, dará inicio a partir de las 3:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 334 y el combate entre Ciryl Gane y Josh Hokitloev

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Ciryl Gane y Josh Hokitloev. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 01:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.