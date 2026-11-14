El Barça abraza fuerte a Brian Fariñas con un nuevo contrato millonario

El joven mediocentro reconvertido en lateral ha alcanzado un principio de acuerdo con el club azulgrana para prolongar su contrato y mejorar sus condiciones después de irrumpir con fuerza en los planes de Flick

El FC Barcelona tiene prácticamente cerrada la renovación de una de sus grandes apuestas de futuro. Brian Fariñas mejorará su contrato ﻿después de que Deco haya avanzado notablemente las negociaciones con el entorno del futbolista, hasta el punto de que ambas partes ya han alcanzado un principio de acuerdo﻿.

Según informa el diario Marca﻿, las conversaciones para su renovación están encarriladas y la intención es dejarlo todo firmado después del parón de selecciones, cuando se retomarán los contactos para resolver los últimos flecos.

La entidad azulgrana se había marcado como prioridad mejorar el contrato del centrocampista desde que el pasado verano decidió incorporarlo a la dinámica del primer equipo y asignarle dorsal. Su progresión en los últimos meses y sus primeras apariciones a las órdenes de Hansi Flick han acelerado una operación que el Barça quería dejar atada cuanto antes.

De la cantera del Villarreal a ganarse un sitio con Flick

La historia de Fariñas en el Barcelona tiene un recorrido significativo. El centrocampista, nacido en Benicarló, llegó a la cantera azulgrana procedente del Villarreal, donde había desarrollado buena parte de su formación. Su evolución en las categorías inferiores del Barça le permitió llamar la atención del cuerpo técnico, aunque este verano estuvo cerca de tomar otro camino.

De hecho, el Girona de Quique Álvarez apareció como posible destino para el joven futbolista﻿. Sin embargo, la lesión de Frenkie de Jong cambió los planes de Hansi Flick, que decidió frenar su salida después de comprobar el rendimiento que había ofrecido durante la pretemporada. El club terminó apostando por su continuidad en el primer equipo y Fariñas eligió el dorsal '4', un número con especial significado en la historia azulgrana.

El joven Brian Fariñas decidió quedarse en el FC Barcelona el pasado verano. / Imago

Su debut se hizo esperar y además lo hizo como lateral derecho, pero las buenas sensaciones que ha dejado en sus primeras apariciones han terminado de confirmar la apuesta del Barcelona.

De 2028 a 2031 y una cláusula mucho más elevada

El contrato actual de Fariñas finalizaba el 30 de junio de 2028, pero el nuevo compromiso se extenderá, en principio, hasta 2031﻿. En las conversaciones también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de firmar por una temporada menos, aunque esa alternativa está casi descartada.

El acuerdo contempla, además, una mejora salarial para adaptar sus emolumentos al nuevo estatus que ha adquirido en la plantilla. Otro de los puntos fundamentales será el aumento de su cláusula de rescisión﻿, actualmente fijada en 15 millones de euros, una cantidad que el Barcelona considera demasiado baja teniendo en cuenta su proyección tras una notable irrupción en el primer equipo.

Brian Fariñas en su debut oficial con el primer equipo del FC Barcelona. / Imago

Deco acelera para blindar a sus jóvenes talentos

La renovación de Fariñas forma parte de la estrategia que está siguiendo la dirección deportiva para asegurar el futuro de los futbolistas jóvenes que han dado un paso adelante. Deco ya ha trabajado en operaciones similares con otros integrantes de la plantilla.

Xavi Espart amplió recientemente su vinculación hasta 2030﻿, mientras que Raphinha también selló su continuidad hasta 2030 con una mejora de sus condiciones. Otro de los asuntos pendientes es el de Marc Bernal, con quien el club tiene muy avanzadas las conversaciones.

En el caso de Fariñas, y a pesar de que solo suma tres partidos oficiales con el primer equipo, el Barça quiere cerrar cuanto antes otra operación de futuro y evitar que su crecimiento pueda despertar el interés de otros clubes aprovechando una cláusula de salida todavía asequible.