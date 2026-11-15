México agrava la situación de Álvaro Fidalgo con consecuencias directas para el Betis y su salida en enero

El Betis necesita que sea protagonista con su selección, pero el asturiano también ha perdido el sitio en México a tenor de que no jugó ni un minuto contra Jamaica y sumar ya cinco partidos sin jugar con lo que supone para los verdiblancos

Hay ocasiones en las que los clubes, como oxurre con el Betis, prefiere que su internacional dispute los menos minutos posibles para minimizar el riesgo de lesiones y la carga en las piernas al tratarse de activos fundamentales, pero hay otras en las que resulta conveniente lo contrario para que adquiera rodaje y confianza con su selección al desempeñar un rol secundario en el equipo.

Este segundo caso en clave bética es el de Álvaro Fidalgo, con escasa continuidad con Pellegrini en La Palmera y que necesita al menos sentirse importante en México para regresar del parón con el depósito de moral cargado en lo posible y minutos de juego para no perder demasiada actividad.

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Desde que pudiera ser seleccionable con la Tri, el asturiano ha participado en la mayor parte de los partidos, con presencia en el Mundial y protagonismo en el anterior parón con la llegada del nuevo seleccionador, Rafa Márquez. Tanto es así que jugó los cuatro amistosos, dos de ellos como titular.

Fidalgo se quedó sin minutos en el Jamaica-México

Sin embargo, contra todo pronóstico, en el choque oficial de esta madrugada contra Jamaica, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, el centrocampista bético se quedó en el banquillo y no disputó ni un solo minuto. El centro del campo lo formaron Erik Lira, Romo y Gilberto Mora, y no fue considerado en los cambios en un envite en el que se ha complicado el cuadro mexicano.

Y es que Jamaica, que llegó a ponerse 2-0, terminó imponiéndose por 3-2 después de que México lograra neutralizar en la segunda parte la ventaja local.

Con esta suplencia sin oportunidad, Fidalgo extrapola a México su segundo plano en el Betis y prolonga una ausencia de minutos que ya resulta preocupante.

Fidalgo acumula cinco partidos sin jugar

No en vano, el de Oviedo no salta al terreno de juego desde el 25 de octubre, cuando dispuso de sus últimos minutos contra el Celta, para después acumular cuatro encuentros sin pisar el césped, ante Málaga y Elche en LaLiga y dos en Champions contra Feyenoord y Borussia Dortmund, aunque en este último no viajó por un proceso febril.

Probablemente habría sido titular en la Copa del Rey, pero al ser aplazado, ya estaba en la concentración azteca en la cita contra el Navalcarnero del pasado jueves, por lo que perdió esta vía para reivindicarse. Y el problema es que no la tuvo para no jugar tampoco con México ni un segundo.

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Para encontrar su última titularidad hay que remontarse esta temporada al anterior parón, más concretamente al 7 de octubre en la cota contra Chile, porque en el Betis no lo ha sido todavía.

Pierde valor de cara a una salida en enero

En Heliópolis interesa que desempeñe un rol protagónico un rol protagónico con México, para frenar su inactividad, pero sobre todo para se revalorice en el escaparate internacional de cara a una futura salida que cada vez gana más protagonismo de cara a enero o, en su defecto, ya en verano. Quedar por saber si en la vuelta contra Jamaica si tendrá la oportunidad de reivindicarse.