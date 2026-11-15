Partidos de la Nations League este domingo 15 de noviembre | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

España-Inglaterra, Bélgica-Italia y Francia-Turquía protagonizan la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, este domingo reúne ocho encuentros entre las Ligas A y C

La competición llega a su última fecha de la fase liguera, en la que quedarían definidas las posiciones de los grupos. España recibe a Inglaterra en uno de los grandes duelos de la jornada, mientras que Bélgica e Italia y Francia y Turquía se enfrentan en los otros dos partidos destacados de este domingo.

España-Inglaterra, el gran partido de la jornada

El Riyadh Air Metropolitano será el escenario del España-Inglaterra, uno de los encuentros más atractivos de esta última jornada. La selección de Luis de la Fuente se mide al combinado inglés en un duelo entre dos de las mejores cuatro selecciones del mundo.

España llega a esta cita después de haber ganado sus cinco primeros partidos de la fase de grupos. El más reciente, ante Chequia, con una victoria por 0-2 en Praga. La Roja buscará mantener esa dinámica positiva y cerrar esta primera parte de la competición como líder ante su afición. Inglaterra, por su parte, tratará de tomarse la revancha después de la derrota por 2-3 sufrida en Wembley el pasado mes de septiembre.

Bélgica-Italia y Francia-Turquía: dos duelos destacados de la Liga A

La jornada también ofrece otros dos enfrentamientos de primer nivel en la Liga A. Bélgica recibe a Italia en un mítico partido en el que ambas selecciones buscarán cerrar la fase de grupos con un resultado positivo. Los italianos ya se impusieron en el primer enfrentamiento entre ambos por 2-0 ﻿y además se suma la buena racha tras remontar a Francia con un doblete de Pio Esposito.

A la misma hora, Francia se mide a Turquía. El conjunto francés, que cuenta con una de las plantillas más potentes del continente, intentará volver a imponerse a una selección turca que ya le puso a prueba en el encuentro de la primera vuelta. La Liga A también tendrá otro partido a las 20:45 horas: el Croacia-Chequia, correspondiente al grupo A3.

Zidane en el Turquía-Francia

El resto de partidos de la Nations League del domingo 15 de noviembre

La jornada comenzará a las 15:00 horas con dos encuentros de la Liga C: Chipre-Montenegro y Letonia-Armenia. A partir de las 18:00 horas se disputarán los otros dos partidos de esta categoría, con Bielorrusia-Albania y Finlandia-San Marino.

Los cuatro encuentros de la Liga A comenzarán a las 20:45 horas, completando el domingo.

Horarios de la Nations League del domingo 15 de noviembre:

15:00 horas: Chipre-Montenegro.

15:00 horas: Letonia-Armenia.

18:00 horas: Bielorrusia-Albania.

18:00 horas: Finlandia-San Marino.

20:45 horas: Bélgica-Italia.

20:45 horas: Francia-Turquía.

20:45 horas: Croacia-Chequia.

20:45 horas: España-Inglaterra.

Dónde ver los partidos de la Nations League en España

Los aficionados podrán seguir los encuentros de la UEFA Nations League a través de DAZN. Además, el España-Inglaterra se emitirá en abierto en La 1 de TVE y RTVE Play.