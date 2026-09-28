La sincera reflexión de Endrick sobre el trabajo real de ser futbolista profesional

El delantero brasileño reconoce que la élite conlleva presión, pero compara esa realidad con las jornadas de quienes empiezan a trabajar antes del amanecer cada día

Endrick habla de su profesión desde el agradecimiento. En plena concentración con Brasil, el delantero del Real Madrid ha decidido poner en perspectiva las exigencias del fútbol de élite y ha recordado que vivir de lo que uno ama también no es más que un privilegio. Su frase más directa y que resume su intervención fue la siguiente: "No es difícil ser futbolista".

La declaración llegó durante una entrevista con el medio brasileño Ge TV, en la que también abordó la presión que acompaña a los jugadores profesionales y el impacto de la reciente eliminación mundialista de Brasil.

Endrick pone en perspectiva la presión del fútbol

El delantero no negó que la carrera tenga momentos duros, habló de presión y de situaciones difíciles, pero invitó a no perder de vista las oportunidades que ofrece el deporte. Entre ellas, poder dedicarse a una pasión y ayudar económicamente a la familia.

Su comparación fue con quienes encaran jornadas largas desde primera hora. "Difícil es levantarse a las cinco de la mañana y trabajar un domingo". Con los pies en la tierra, Endrick resumió así la distancia entre las preocupaciones propias de un deportista de élite y la rutina de muchos trabajadores. "Yo solo juego al fútbol, que es lo que más amo".

La reflexión no borra las exigencias de su oficio. Un futbolista convive con la exposición pública, las expectativas de la afición y la obligación de rendir constantemente. Sin embargo, para el brasileño, esa presión debe ponerse en contexto frente a lo que la profesión permite. En sus palabras, el fútbol brinda "cosas maravillosas" y puede cambiar la vida de una familia. "Nosotros tenemos una presión enorme, pero debemos ser agradecidos por lo que el fútbol nos brinda", explica. "Ganamos dinero y podemos cambiar la vida de nuestra familia", recuerda.

También quiso reconocer el apoyo de sus seres queridos, presentes siempre en su carrera desde sus primeros pasos. El éxito, en su relato, no es solo una cuestión individual ya que los beneficios también alcanzan a quienes le han acompañado y le han sostenido en el camino.

La eliminación de Brasil ante Noruega todavía duele

La conversación también volvió sobre el golpe deportivo del Mundial. Brasil cayó ante Noruega en una eliminación que sorprendió por el resultado y por lo pronto que terminó el recorrido de la selección. Endrick formó parte de un equipo que afrontó después una fuerte exposición mediática.

Meses más tarde, el delantero describió el efecto que dejó aquella derrota. "Es una herida que aún permanece". Pese a su mensaje sobre el privilegio de ser futbolista, no resta un ápice de importancia a la presión ni al dolor de un fracaso colectivo.

La selección brasileña afronta ahora una nueva etapa y busca recomponerse. Endrick tuvo minutos en el primer amistoso de la concentración ante Australia, aunque no logró marcar. El atacante, de 20 años, sigue tratando de consolidar su lugar tanto en el combinado nacional como en el Real Madrid.

En la misma entrevista, Endrick dejó ver otra faceta de su día a día en Madrid, asegurando que tanto Fede Valverde como Jude Bellingham le preguntan por el fútbol brasileño, una muestra de la curiosidad que despierta el campeonato del país entre sus compañeros.