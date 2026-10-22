Álex Collado y su 'fichaje fantasma' por el Betis: "Lo vi como un 'win-win' para las dos partes"

El extremo sabadellense, traspasado hace dos veranos al Al-Shamal qatarí, llegó a Heliópolis a coste cero en el verano de 2023, aunque nunca fue presentado ni llegó a ponerse la camiseta con el escudo de las trece barras, sino que encadenó dos cesiones a Arabia Saudí y dejó réditos sin debutar aquí

La carrera de Álex Collado es bastante atípica. El extremo sabadellense, que descolló en la categorías inferiores del FC Barcelona tras despuntar muy pequeño en las del RCD Espanyol, promocionaba al primer equipo culé en el verano de 2021, encadenando luego cesiones al Granada CF y el Elche CF antes de seguir a Ramón Planes al Real Betis en una operación extrañísima, pues jamás llegó a ser presentado ni a vestir la camiseta verdiblanca, más allá del montaje con el que fue anunciado hace poco más de tres años. Enseguida, sendos préstamos a clubes saudíes (el Al-Okhdood y el Al-Kholood) y una venta en julio de 2025 al Al-Shamal qatarí, donde sigue.

Para el atacante de 27 años, este trasiego "es bastante complicado, difícil de manejar", por lo que decidió "dar el paso de firmar por un club que quería un proyecto" con él. "Sobre todo, por mí, porque necesitaba ya esa tranquilidad de estar en un lugar donde te vas a quedar por muchos años si todo va bien. Eso, al final, es muy importante para un jugador, asentarse en un lugar, poder centrarse en el club y luchar por un futuro con ellos", confiesa en una entrevista con 'Marca', donde tiró de pragmatismo para explicar su efímero e indirecto paso por la entidad hispalense, que reportó réditos en cada movimiento.

Todos salieron ganando: él conoció otras Ligas y jugó, en La Palmera hubo ganancia

Y es que el Real Betis no pagó nada al Barça por el pase de Álex Collado, adquiriendo el 80% de sus derechos hasta 2029 y haciéndose cargo de una ficha que nunca ha pagado, pues los dos clubes de la SPL se hicieron cargo de la misma, abonando también un pequeño 'loan fee' a los verdiblancos, que, finalmente, añadieron al goteo de beneficios unos dos millones de euros limpios más, dado que el Al-Shamal qatarí desembolsó 2,5 millones, de los cuales 500.000 euros (el 20%) terminaron en las arcas culés. En total, según aseguran fuentes solventes a ESTADIO Deportivo, entre ahorro y rédito, la operación brindó alrededor de cuatro millones de superávit en La Cartuja.

"Yo lo vi como un 'win-win' para las dos partes. Yo busco lo mejor para mí y, en ese caso, también fue bueno para el Real Betis. Ambos sabíamos lo que queríamos y los dos salimos beneficiados", sentencia el catalán, que lo pasó peor cuando el FC Barcelona lo promocionó pero lo dejó sin ficha: "Fue una etapa bastante jodida para mí. Pude replantearme muchísimas cosas, sobre el fútbol y sobre todo en la vida. Son momentos que pasan. Me quitan la posibilidad de jugar al fútbol, que es lo que más me gusta y con lo que más disfruto. Se dio por que yo estaba a punto de irme, al final no se cerró y, como ya habían fichado, no quedó ningún dorsal disponible. Al menos, pude entrenarme y disfrutar del ambiente. Son etapas que te hacen más fuerte".

¿Un regreso a España?

Álex Collado, que analizaba las diferencias entre la Saudi Pro League y la Qatar Stars League, no se ve por ahora de vuelta, ya que le queda un año y medio de contrato al menos con el Al-Shamal, con el que lleva una asistencia en ocho partidos, tras las ocho goles y cinco pases decisiones en 28 citas de la 25/26: "La verdad es que ahora estoy muy feliz aquí, tengo muchas ganas de seguir, ayudar al club, ser partícipe de todo esto y, sobre todo, de evolucionar juntos. Me comprometí firmando bastantes años con ellos y yo estoy muy contento con el país, con la cultura y con todo. Así que mi idea es seguir aquí todos los años que pueda, disfrutar de ellos y de mi fútbol, y a ver qué pasa".