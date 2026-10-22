El césped de La Cartuja seguirá igual hasta el próximo parón de selecciones

La entidad verdiblanca admite que va tarde con el cambio del tapete de verano por el de invierno, pero culpa al amistoso suspendido ante el Ceuta y a la prolongación de las altas temperaturas de un deterioro reconocido por Pellegrini que denunciaron los técnicos de Oporto y Feyenoord

El primero en levantar la voz fue Francesco Farioli, técnico del Oporto, pese a que su equipo no se entrenó en el Estadio de La Cartuja, sino que lo hizo en casa y se limitó a dar un paseo en la víspera del partido de Champions League de la semana pasada: "Desafortunadamente, el césped no estará muy bien, tal como sucedió el otro día en el duelo contra el Marítimo. Y, por supuesto, estos pequeños detalles pueden tener un impacto mental y físico en los jugadores. Me ha sorprendido. Esperábamos encontrar una calidad de césped diferente en la UCL, mejor. Pero, por lo que hemos visto del Real Betis, son capaces de acondicionar el campo para desplegar un buen fútbol".

Esta semana, su homólogo del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst, le imitó en la queja: "Me sorprende que no esté en las mejores condiciones; no es justamente lo que te esperas en una competición como la Champions, no está a ese nivel". Y le daba la razón Manuel Pellegrini en su comparecencia: "Normalmente, tanto en La Cartuja como en el Benito Villamarín, el césped siempre estuvo impecable. Tenemos un gran canchero que lo maneja muy bien. Desgraciadamente, en este momento se produjo un hecho. Íbamos a jugar un partido amistoso (contra la AD Ceuta FC), así que no se pudo hacer un tratamiento en ese momento".

Y continuaba con su explicación el 'Ingeniero': "Ahora, se han jugado tres partidos seguidos y, jugando cada tres días, es muy difícil poder reparar lo que sufren los campos después de un partido. Ojalá se repare lo antes posible, porque, si el césped está mal, a nosotros también nos perjudica. Somos un equipo que normalmente tratamos de hacer un juego con buena técnica y creación. Seguramente se demorará un poco más en mejorarse, en volver a ser el césped que ha sido siempre, pero lo será. Incluso Antoine Griezmann dijo el año pasado que el de La Cartuja era el mejor césped de España".

Una cuestión que ocupa y preocupa

Se refería Manuel Pellegrini a Benito Mateo, el fichaje que el Real Betis 'robó' al RCD Mallorca en la 23/24 y que ejerce desde entonces como responsable del césped en las instalaciones verdiblancas. Considerado uno de los mejores especialistas de España en la materia, el chileno coincidió con él en el Málaga CF y se lo llevó a China para trabajar en el Hebei Fortune, recuperándolo en cuanto tuvo ocasión. Fue descubierto en la isla balear por Héctor Cúper, que también lo reclutó para el Valencia CF, y sobresale por importar la hierba de Portugal y regarla personalmente, aparte de ser un amante de las nuevas tecnologías, como la aplicación de luz y calor a través de iluminación LED.

Es uno de los que está más preocupado por la imagen del tapete de La Cartuja, que ha sido resembrado parcialmente para aguantar el tirón, pero que aún conserva la bermuda de verano. El anterior parón de tres semanas era el momento adecuado, pero el amistoso no celebrado contra la AD Ceuta FC y el calor, que se ha prolongado casi un mes más de lo normal, impidieron un cambio total de superficie que, según desliza el club, tendrá lugar durante la próxima fecha Fifa. Así, tras el Real Betis-Málaga CF del próximo sábado 31 de octubre a las 18:30 horas, habrá prácticamente un mes de respiro para la operación.

Y es que, después de recibir a los costasoleños, podrán comenzar los trabajos la primera semana de noviembre, pues el conjunto heliopolitano afrontará dos duelos seguidos fuera (ante Borussia Dortmund y Elche CF, el 4-N y el 8-N), dos semanas sin fútbol, El Gran Derbi del 21-N en el Ramón Sánchez-Pizjuán y una comparecencia de Champions League en Bratislava para medirse con el Slovan el martes 24 del mes próximo antes de volver a La Cartuja el último fin de semana de noviembre para recibir al Rayo Vallecano y estrenar entonces el césped de invierno que tanto se está echando de menos.