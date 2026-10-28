Lopetegui y Mendilibar resuelven su candidatura al banquillo del Espanyol

El Espanyol busca entrenador tras la destitución de Manolo González, eliminado de la Copa del Rey ante el Sestao River. Monchi ya mueve ficha para encontrar un sustituto. Sin embargo, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que Lopetegui cumplirá su contrato con Catar y Mendilibar, por ahora, no ha recibido contactos del club perico

Manolo González ya no es entrenador del RCD Espanyol tras la catástrofe del pasado martes noche en la que quedó eliminado de la Copa del Rey por el Sestao River. El técnico de la casa pone fin así a su etapa en el banquillo catalán tras conseguir un ascenso y una salvación con el equipo de Cornellá. La afición lo apoyó todo lo que se pudo, pero la situación ya era insostenible. El inicio ha sido muy malo y el final de la pasada temporada también. En la que no descendió y se mantuvo a las órdenes del club blanquiazul a pesar de llevar 18 partidos sin ganar.

La nueva misión de Monchi en el Espanyol

Ahora, la tarea es de Monchi, que también está en el punto de mira de la afición perica; tiene que encontrar un entrenador que levante el Espanyol. La primera decisión de Monchi en Cornellá fue mantener a Manolo González en el banquillo. Quizás, más por la presión mediática y la afición que por convicción propia. Llegar a un nuevo lugar y poner a una persona de la casa en la calle que cuenta con el apoyo de toda una afición, lógicamente, no era el movimiento más inteligente en un lugar al que acabas de llegar. Sea como fuere, el tiempo ha demostrado que la apuesta por la continuidad de Manolo González fue un error. En puestos de descenso y eliminados en Copa del Rey a las primeras de cambio por un rival de inferior categoría.

Monchi no se puede permitir fallar con el próximo movimiento; por ello ha tirado de su extensa agenda para empezar a mover los hilos que le llevarán a la contratación del próximo técnico perico. Entre ellos han salido en las últimas horas muchos nombres a la palestra. La mayoría de ellos con pasado sevillista: Julen Lopetegui, José Luis Mendilibar o Eduardo Berizzo, entre las opciones.

Lopetegui va a cumplir su contrato con Catar y será entrenador del Espanyol

Sin embargo, y como adelantó este medio hace un par de días, hoy ESTADIO Deportivo ha podido confirmar de forma más contundente con el entorno más cercano de Lopetegui que el técnico vasco no será el entrenador del Espanyol. A pesar de la buena relación que hay entre Julen y Monchi y las posibles llamadas que se hayan podido realizar en las últimas horas, Lopetegui cumplirá su contrato con la selección de Catar sí o sí y disputará la próxima Copa Asia con el país oriental. Tiene un contrato con Catar, que va a cumplir.

Sin contactos de Monchi por Mendilibar

Ante la negativa de Lopetegui, las opciones en la lista de Monchi se reducen, mientras que Sergio García, mítico delantero del Espanyol y Real Betis, se hará cargo del equipo por el momento. ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que, por el momento, el RCD Espanyol y Monchi no se han puesto en contacto con José Luis Mendilibar. Por lo que puede ser que los tiros no vayan por ahí. La actualidad manda y el Espanyol tiene que solventar la próxima papeleta, que es el partido ante el Villarreal de este fin de semana. Pero por el momento, dos de los principales candidatos, José Luis Mendilibar y Julen Lopetegui, no se sentarán en el banquillo del Espanyol.