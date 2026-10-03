El proyecto de Monchi y Manolo González en el Espanyol, se instala en la inestabilidad

El cuadro perico, después de sumar un empate ante el Sevilla y un triunfo ante Osasuna, sumó dos derrotas consecutivas ante Rayo Vallecano y Elche previas al parón de selecciones

El Espanyol, después de una primera vuelta ilusionante el pasado curso y el descalabro en la segunda, ser uno de los equipos que en esta 2026/27 de LaLiga EA Sports más expectativa despertaba. Estas expectativas venían generadas por la llegada de un viejo conocido de LaLiga por su estancia en el Sevilla como Monchi y también fichajes de renombre como el de Bryan Zaragoza.

Pero en el Espanyol, al menos de momento, nada está saliendo cómo se esperaba y es que el arranque sumamente irregular de la temporada, no está cumpliendo con lo que se esperaba de un equipo que el pasado año ilusionó durante media campaña.

El Espanyol se apunta a la montaña rusa con Monchi y Manolo González

El Espanyol empezó el curso con un triunfo incontestable ante el Levante por 3-0 que podía hacer presagiar que los pericos volverían a tener un buen arranque de ejercicio liguero. Pero luego llegaron dos derrotas ante Real Madrid y Real Sociedad.

La derrota, con honores, ante los de José Mourinho se confirmó en los minutos finales cuando Carlos Espí saltó desde el banquillo e hizo el definitivo 1-2 en un gran partido del Espanyol que terminó sin recompensa para los de Manolo González.

Las primeras dudas con Manolo González

Con esas dos derrotas, en algunos sectores del Espanyol aparecieron las primeras dudas con Manolo González. El técnico catalán terminó con el crédito sumamente tocado pero la llegada de Monchi primero y luego de fichajes ilusionantes como Bryan Zaragoza, parecían haber rebajado la tensión con el entrenador perico.

El Espanyol evitó el drama ante el Sevilla, que con uno menos se adelantó en Cornellá y solo un gol en los últimos minutos dejó un punto que supo a poco para los catalanes. En El Sadar, el Espanyol sumó su segunda victoria ante un Osasuna que siempre vende cara la derrota ante su público.

El parón llegó en el peor momento para el Espanyol

Con dos rivales por delante antes del parón de selecciones, el Espanyol afrontaba con optimismo los choques ante Rayo Vallecano y Elche. La derrota ante los de Beñat San José dolió pero lo hizo aún más la que llegó ante el Elche en casa. Con un cuadro franjiverde que jugó con uno menos, el Espanyol fue incapaz de someter a su rival y el Elche se impuso con un claro 1-3 que reabrió heridas del comienzo de temporada.

Con todo esto, el Espanyol llegó al parón de selecciones con siete puntos, cinco menos que el curso pasado a estas alturas y teniendo como nota positiva que la producción ofensiva sigue siendo igual que la pasada campaña ya que los catalanes han marcado también 10 goles. Sin embargo los de Manolo González han sumado uno más en contra (10).

Un calendario dispar para el Espanyol a la vuelta de los internacionales

El Espanyol espera la vuelta de sus internacionales. Ya lo hizo Javier Hernández, que llegó lesionado de su concentración con la Selección española sub 21. Roberto Fernández por su parte no ha participado en ninguno de los dos encuentros de la absoluta. El delantero espera tener minuto en alguno de los dos duelos que les quedan a los de Luis de la Fuente en este parón internacional.

Por último, Vanja Drkusic fue titular ante Escocia y ante Macedonia sumando entre ambos duelos cerca de 150 minutos. Al esloveno aún le quedan por delante dos partidos ante Suiza y nuevamente ante Escocia. Con la vuelta del parón de selecciones, el Espanyol se medirá en lo que resta de mes de octubre a dos rivales de la zona baja como Málaga y Racing de Santander y recibirá en Cornellá al Atlético de Madrid en la jornada nueve.