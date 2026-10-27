Jokin Aranbarri, entrenador del Eibar, avisa a sus jugadores: "Son un equipo muy peligroso"

El técnico del conjunto armero ha explicado que quiere que su equipo deje atrás el tropiezo contra el Córdoba CF en la última jornada de Segunda división y que se centre en hacer un buen papel contra el CD Pamplona en la primera ronda de la Copa del Rey

Sin tiempo para lamerse las heridas por su derrota contra el Córdoba CF en la última jornada de Segunda división, la SD Eibar vuelve a la acción para jugar la primera ronda de la Copa del Rey frente al modesto CD Pamplona, que está actualmente en la Tercera RFEF. Un encuentro que ha analizado Jokin Aranbarri, técnico del equipo armero, que ha llamado a sus jugadores a pasar página y a centrarse y no despistarse en el torneo copero.

Jokin Arambarri, entrenador de la SD Eibar, ha dicho que el CD Pamplona es un equipo complicado. "Sin ninguna duda. Si están jugando la Copa, es porque llevan mucho tiempo haciendo cosas bien. No hace falta decir que tenemos el máximo respeto por ellos. Como te he comentado, he estado viendo presencialmente un partido porque me gusta comprobar a qué velocidad juegan y la capacidad de cada jugador. Me han gustado muchas cosas de lo que están haciendo. Es verdad que no están sacando los partidos adelante en cuanto a resultados, pero, por todo lo que hacen bien, creo que son un equipo muy peligroso".

El técnico del conjunto armero ha desvelado las bajas que tiene: Sergio Álvarez, Arbilla, Elgezabal y Bernat. "Para la Copa no llegan, pero es verdad que están dando pasos importantes hacia adelante. Todavía quedan muchos días. Estamos pendientes de cómo evolucionan y esperamos que puedan llegar".

Arambarri no ha descartado que tengan minutos jugadores de la cantera. "Es una buena oportunidad y hay que dejar claro que no es un regalo. Creo que cada jugador se lo está ganando de verdad. El filial está haciendo una muy buena temporada y creo que Iñigo y su staff están realizando un gran trabajo. Hay buenos jugadores y, cada vez que vienen futbolistas del filial a los entrenamientos o a los partidos, siempre suman. Tienen calidad y potencial, y va a haber oportunidades porque se las están ganando".

Jokin Arambarri reflexionado sobre la derrota de la SD Eibar contra el Córdoba CF

Jokin Arambarri ha reflexionado sobre el partido que la SD Eibar perdió contra el Córdoba CF el pasado fin de semana. "Somos conscientes de que a partir del minuto 25 estuvimos mal y, desde el día siguiente, hemos puesto el foco en eso: en la agresividad y en el trabajo sin balón. El equipo ha dado un paso adelante a la hora de sentir las cosas, porque para mí el primer paso siempre es sentirlas de verdad. Cuando veo al equipo y hablamos, creo que siente de verdad cuándo hace las cosas bien y cuándo las hace mal. Y ese es el primer paso. El segundo es tener claro en qué cosas hemos estado bien y qué necesitamos mejorar".

Por último, se ha congratulado de que el siguiente partido haya llegado rápido para pasar página. "Eso es lo mejor que tiene el fútbol, sobre todo, cuando no has estado al nivel que te gustaría: que la competición llegue enseguida. El partido de mañana será exigente. Hay diferencia en la categoría en la que juega cada equipo, pero personalmente he estado viéndolos en el campo y hay muchas cosas que me han gustado. Tienen una idea de juego muy clara, capacidad para jugar de forma asociativa y para ser verticales. Es verdad que les está costando sacar resultados, pero creo que están haciendo muchas cosas bien en el juego. Vamos a tener que estar totalmente concentrados: es una eliminatoria y no hay margen de error".