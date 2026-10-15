Juan Bernat: "Mis últimos tres años, con dos operaciones de pubalgia, han sido difíciles"

El lateral izquierdo ha repasado la actualidad del equipo armero el cual ha perdido el liderato de Segunda división después de caer derrotado la semana pasada contra el Real Oviedo. El valenciano está siendo titular indiscutible

Juan Bernat ha repasado la actualidad de la SD Eibar después de que el equipo armero perdiera el liderato de Segunda división un vez cayó derrotado contra el Real Oviedo (3-1) el pasado fin de semana. Un tropiezo que no hace que salten las alarmas en la SD Eibar ya que están contentos con el inicio de temporada. Por su parte, el lateral izquierdo, que es muy importante actualmente ya que es titular indiscutible, está recuperando su mejor nivel a los 33 años.

Juan Bernat y la derrota de la SD Eibar contra el Real Oviedo

Juan Bernat ha analizado la derrota de la SD Eibar contra el Real Oviedo. "Es difícil porque al final veníamos con una racha muy buena y queríamos ganar también fuera de casa. Creo que hicimos un buen partido y quizá hubiéramos merecido algo más. El equipo compitió hasta el último minuto y ahí no podemos reprocharnos nada. Quizá nos faltó ser un poquito más eficaces en el área rival, que no lo fuimos, y yo creo que ahí estuvo un poco la clave del partido. Ahora ya ha pasado y viene un partido importante en casa, con nuestra gente, donde queremos conseguir los tres puntos".

El lateral izquierdo ha dicho que el equipo sigue con mucha confianza a pesar de perder el liderato de Segunda división. "Seguimos con la misma confianza porque yo creo que lo demostramos con el partido que hicimos. Veníamos con una muy buena dinámica, siete victorias seguidas, y solo habíamos perdido el primer partido de la temporada. Seguimos igual. Ahora viene otro partido también muy complicado, en el que jugamos en casa, y aprovecharemos eso".

Juan Bernat, recuperando su mejor nivel

A sus 33 años y después de haber jugado en equipos como el Valencia CF, el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain, Juan Bernat está recuperando su mejor nivel de juego ya que en la SD Eibar está siendo titular indiscutible (ha disputado 8 partidos y 666 minutos en lo que se va jugado de temporada en la Segunda división). "Me encuentro bien, muy bien. Quizás no empecé de la mejor manera físicamente, sobre todo porque tampoco pude hacer la pretemporada completa, ya que todavía arrastraba problemas en el tobillo del año pasado. Como ya sabéis, mis últimos tres años, con dos operaciones de pubalgia, han sido difíciles y no he podido tener prácticamente ninguna continuidad. Ahora llevo unos cuantos partidos jugando, cogiendo mucho ritmo, y espero que siga así. Cada vez me voy encontrando mejor y espero que sea así hasta el final de temporada".

El lateral izquierdo ha explicado que una de las claves de su crecimiento futbolístico es que está jugando cada vez más lo que le da más confianza. "Siempre digo: 'Tú puedes entrenar muy fuerte, pero el ritmo te lo da la competición'. Jugar cada fin de semana te va dando más físicamente y, obviamente, yo lo noto bastante. Al final llego mejor a los últimos minutos del partido y puedo estar más cerca de mi mejor nivel".