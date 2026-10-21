Jon Magunazelaia, jugador del Eibar: "El año pasado sufrí un poquito más, pero sigo siendo la misma persona"

El atacante está siendo importante en la SD Eibar en esta temporada, alternando titularidades con suplencias, siendo una pieza clave para que el equipo armero esté en la parte alta de la clasificación de Segunda división: tercero con 22 puntos

Jon Magunazelaia es uno de esos futbolistas que ha recuperado la sonrisa en la SD Eibar en esta temporada. El atacante, a sus 25 años, ha encontrado la estabilidad en el equipo armero en el cual alterna en esta campaña titularidades con suplencias pero siendo importante para su entrenador, Jokin Aranbarri. El vasco ha repasado el momento del conjunto azulgrana y también su buen estado de forma.

Jon Magunazelaia, que ha atendido a los medios de comunicación, ha analizado el partido contra el RCD Mallorca. "Fue un partido con dos partes diferenciadas. La primera parte fue claramente suya y, a raíz del descanso, corrigiendo ciertas cosas, mejoramos mucho. Es verdad que su expulsión te hace pensar que puedes ganar el partido, pero, al margen de eso, en la segunda parte dimos un paso adelante y demostramos que queríamos ganar. Jugamos de tú a tú contra el Mallorca, que no es un equipo pequeño".

Tras el empate contra el equipo bermellón, Jon Magunazelaia ha dicho que ya piensan en el próximo encuentro liguero frente al Córdoba CF. "Mantenernos fieles a lo que creemos nos va a acercar a la victoria. Es verdad que es un campo complicado y que el Córdoba es un equipo muy fuerte, pero si hacemos lo que hemos trabajado y confiamos en nosotros, estaremos cerca de la victoria".

El atacante se verá las caras contra su ex equipo, estuvo cedido en el Córdoba CF hace dos temporadas, y ha explicado que espera un rival complicado. "Conociendo a Iván Ania, su entrenador, creo que va a ser un partido de tú a tú. Van a querer presionarnos muy arriba y llevarnos a pares por todo el campo. Tendremos que saber contrarrestarlo y, para el espectador neutral, seguro que será un partido muy bonito".

Por otro lado, ha dejado claro que en la SD Eibar existe mucha ilusión por hacer un buen papel en la Copa del Rey. "Lo vemos como una oportunidad. Somos una plantilla amplia y estamos deseando que llegue la Copa, porque eso también significa que los que quizá no están jugando tanto van a tener su oportunidad. El año pasado y también este año hemos hablado de que queremos jugar la Copa en Ipurua. Esa es la intención, pero primero tenemos que empezar en Pamplona".

Jon Magunazelaia, contento con su nivel de juego

Jon Magunazelaia también se ha mostrado feliz por su nivel de juego: 2 goles y 1 asistencia. "A nivel personal estoy muy contento. He igualado los números del año pasado, pero quiero conseguir mejores registros. El equipo también acompaña y estamos en un muy buen momento, pero ahora hay que centrarse en el próximo reto. Ahora nos viene el Córdoba, que no va a ser fácil, y hay que seguir".

El atacante ha explicado la diferencia que hay con respecto a la pasada temporada. "Es verdad que el año pasado sufrí un poquito más, pero sigo siendo la misma persona, juegue o no. La confianza influye mucho, pero tenemos la suerte de que los compañeros y toda la gente del Eibar dan normalidad a todo. Juegue quien juegue, creo que todos estamos preparados para dar el máximo".