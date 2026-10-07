Peru Nolaskoain quiere sumarse a la fiesta de la SD Eibar

El central ya está recuperado de un esguince severo que sufrió en el tobillo izquierdo la pasada temporada y quiere jugar lo antes posible aunque eso ya no depende de él. El de Zumaia desea ayudar al equipo armero que actualmente es líder en solitario en Segunda división

A la SD Eibar se le acumulan las buenas noticias ya que además de ser líder en solitario de Segunda división después de la disputa de las primeras ocho jornadas de liga, ahora se le añade la recuperación de Peru Nolaskoain que no ha podido jugar en lo que va de temporada por culpa de un esguince que sufrió la campaña pasada. El defensa tiene ganas de ayudar a la SD Eibar para intentar ascender a Primera división.

Peru Nolaskoain ha atendido a los medios de comunicación y ha señalado que el esguince severo en el tobillo izquierdo que sufrió no ha sido agradable. "Ha habido días muy feos, que venía a entrenar y era igual que el anterior e igual que el siguiente. De esas también se aprende. Ya tengo 27 años. Ya no tengo los veinte en los que dices: 'Bueno, pues mando todo al garete y ya está'. Hay que trabajar, hay que hacer lo que depende de ti. He hecho lo que dependía de mí y, tarde, pero ha llegado el momento de sentirme bien otra vez y volver a disfrutar entrenando".

Una vez ha regresado, el central se ha mostrado positivo con que haya mucha competencia en su posición. "Es positivo que haya jugadores competitivos y que los que jueguen tampoco vean que ya tienen asegurada esa posición. Creo que hay un equipo super competitivo. Hay dos o tres jugadores por puesto y cualquiera puede jugar. Es verdad que ahora se está manteniendo el bloque porque los resultados son buenos, pero esto es largo. Aquí hay que aportar desde donde toque y creo que tengo un rol en este equipo, aparte del campo, en el que si ahora me toca estar un tiempo en otro rol, tendré que aceptarlo y aportar desde donde me toque".

Con todo, Peru Nolaskoain ha sido cauto a la hora de hablar sobre sus opciones para jugar contra el Real Oviedo. "Ojalá pudiera decirte que el domingo voy a jugar, pero no es el caso. No lo sé. Hablé con el míster. Yo me veo bien. Ellos me ven bien. Creo que tengo la posibilidad de entrar en la lista para ir a Oviedo y, en cuanto entre en la lista, soy uno más para sumar desde donde me toque y para jugar cuando me ponga".

El central ha explicado por qué ha cambiado de dorsal. "Me he cambiado el dorsal porque ya me veía en algunas imágenes y vídeos y no me gustaba nada. Verme de central con el 8, estéticamente no me gustaba absolutamente nada. He recibido críticas. Me lo han dicho: 'No cambies, si te va bien con el 8'. Pero no. No va a cambiar mucho la forma de jugar. Ahora mismo me siento muy bien de central. Creo que estaba en un momento bueno y yo creo que tengo que alargarlo y acostumbrarme a ello".

Peru Nolaskoain analiza el inicio de temporada de la SD Éibar

Nolaskoain ha dado la clave del inicio de temporada de la SD Eibar en Segunda división, que es líder con 21 puntos. "Suele ser super importante cómo terminas el año para empezar el siguiente. Tenemos el bloque del año pasado que nos dio tan buenas sensaciones y tantos puntos. De estar en descenso, casi terminamos en posiciones de play off. Creo que no es casualidad que hayamos empezado tan bien porque mantenemos el bloque. Es verdad que el entrenador ha cambiado y es verdad que ha venido gente nueva, pero yo creo que en Segunda división es super importante mantener la base y el bloque. Todos sabemos a lo que jugamos y esto en esta categoría es super importante".