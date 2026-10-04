Carvajal se ofrece para fichar gratis tras su salida del Real Madrid

El lateral derecho, de 34 años, se resiste a colgar las botas y ha tanteado a varios equipos de la Serie A italiana en este parón internacional para proponerle su contratación

El mercado de fichajes hace ya más de un mes que cerró. Pero aún hay jugadores sin equipo, muchos de ellos ilustres, que tratan de buscar un nuevo destino con la temporada en marcha, pudiendo optar a ello al quedar libres antes de que echase el telón la ventana de transferencias veraniega. Como requisito, solo es necesario que el club que los firme tenga a su vez un hueco libre en su plantilla, además del espacio salarial suficiente en el caso de ligas como la española, con un estricto control económico en materia de refuerzos.

Así, en los últimos días, veteranos como Chris Smalling y David Alaba han encontrado equipo en el fútbol europeo, tras estar ambos en la agenda del Valencia. El central inglés ha firmado por el Oporto y el austriaco por el Udinese. Y viendo ese paso dado por su ex compañero, Dani Carvajal también se ha puesto las pilas para tratar de seguir en activo cuanto antes.

A sus 34 años, el ex internacional español acabó contrato el pasado 30 de junio con el Real Madrid y se resiste a colgar las botas, pese a que en las dos últimas temporadas se ha visto lastrado por las lesiones y su protagonismo en el conjunto blanco cayó en picado. La rotura del ligamento cruzado que sufrió en octubre de 2024 supuso un antes y un después en su carrera y la pasada campaña tuvo que someterse de nuevo a una artroscopia por un cuerpo libre intraarticular en la rodilla operada.

El Milan, entre los posibles interesados

Pero el lateral derecho no se rinde. Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, en este parón internacional ha aprovechado para ofrecer sus servicios a varios conjuntos de la Serie A italiana, apuntándose que el Milan podría ser uno de ellos. De momento, no se conoce la respuesta de los equipos con los que han contactado sus agentes, pero se indica que en San Siro podría valorar su incorporación, tanto por su dilatada experiencia como por el hecho de que llegaría a coste cero.

Tampoco descarta Qatar y otros destinos exóticos

Además, Carvajal también ha propuesto su fichajes a conjuntos de Qatar y otros países extranjeros, después de que durante el verano fuese igualmente relacionado con destinos exóticos como la MLS de Estados Unidos o la Saudi Pro League de Arabia Saudí. Pero por ahora, no hay nada cercano a la vista.

Lo que sí parece más complicado es verlo de nuevo en LaLiga, donde solo ha defendido la camiseta madridista, tras surgir de su cantera y ser repescado tras pasar una campaña en el Bayer Leverkusen alemán, adonde fue traspasado. En concreto, en su currículum figuran 451 partidos oficiales con el cuadro blanco, 14 goles y 66 asistencias, levantando seis Champions y cuatro Ligas, entre otros títulos. Sin olvidar la Eurocopa que conquistó con la selección española, con la que disputó 52 encuentros.

El deseo de su cuñado Joselu Mato

También se encuentra en paro otro ex madridista como Joselu Mato, que a su vez es cuñado de Carvajal, afirmando el delantero que le gustaría encontrar un equipo donde estuviese cerca de su familiar. En su caso, el ariete, que ya pasó por Qatar, fue tanteado en verano por varios equipos de LaLiga y se apunta que el Valencia podría volver a la carga en enero.