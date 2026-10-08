Stassin sigue dando pasos en su recuperación en un Sevilla aún sin todos los internacionales

El ariete belga ha estado haciendo ejercicios en solitario durante los minutos que la prensa ha estado presente en la sesión de entrenamiento; una muestra más de que la recuperación sigue por el buen camino aunque aún se vea complicada su presencia en Valencia

El trabajo ya vuelve a Nervión, y qué mejor que hacerlo con ese buen ambiente que el comienzo de la competición está dejando. Y es que, en siete jornadas, pocos eran los que se esperaban que el Sevilla FC hubiese conseguido trece puntos de veintiuno posibles, teniendo en cuenta que ha tenido que enfrentarse al Atlético de Madrid y al FC Barcelona. Casi nada. Esto lo ha proporcionado un entrenador que sabía lo que necesitaba desde el minuto uno y que, junto a Ignacio Navarro, ha conformado una plantilla con miembros comprometidos con la causa y que saben el camino hacia la tan ansiada tranquilidad en Nervión.

Ahora queda que el importante camino recorrido no haya sido en vano. Cuando uno habla con aficionados, lo suelen tener claro. "Ya quedan treinta puntos", la premisa principal del sevillismo. Con ese objetivo ha vuelto el equipo de Luis García Plaza a los entrenamientos, con varias noticias que ya se produjeron ayer. Marcao, Stassin e Iker Muñoz fueron los jugadores que se marcharon ayer de la sesión de entrenamiento tras la charla del técnico madrileño; una imagen que no se ha vuelto a ver esta mañana.

Pasos para el ariete de García Plaza

Hay cierta inquietud por saber si el delantero belga puede formar parte de la convocatoria frente al Levante. En la sesión de esta mañana, y nada más llegar los medios de comunicación, se ha visto a Stassin realizando ejercicios en solitario. Una prueba inequívoca de que sigue dando pasos en su recuperación, aunque aún no en el grupo. De hecho, tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, se ve complicado que pueda llegar al encuentro en Valencia. Al igual que con Rubén Vargas, que durante estas semanas ha estado realizando una mini pretemporada para poder llegar en las mejores condiciones posibles tras su lesión. ¿Estará en Valencia? Una cuestión que apunta a no resolverse hasta que Luis García Plaza comparezca ante los medios de comunicación.

En el apartado internacional, tanto Robbie Ure como Gabriel Suazo no han entrenado aún con el grupo. El último en jugar fue el lateral chileno, que en la madrugada del martes al miércoles estuvo disputando un amistoso con la Roja frente a México, llegando a conseguir la victoria por dos goles a cero en Los Ángeles. Este ya se encuentra en la ciudad de Sevilla y, tal y como hemos podido conocer, ya está trabajando en las instalaciones de la ciudad deportiva. Al escocés, sobre cerca de las 11:30, se le ha visto llegar a la ciudad deportiva hispalense. Todo hace indicar que también iba camino de iniciar esos ejercicios tras su vuelta con la selección.

Por último, otro de los que siguen estando presente es Fran González. El guardameta abandonó la concentración de la sub-21 debido a unas molestias en el psoas, aunque después disputó los noventa minutos en el Trofeo Antonio Puerta. Un hecho que levantó cierta polémica y al que el seleccionador también se refirió alegando que "si sucede algo, se prefiere que sea con su club". Un hecho que no impide ver que la recuperación del portero está yendo de la mejor manera posible y que todo hace indicar que podrá formar parte de las convocatorias sin problema alguno.