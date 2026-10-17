Máxima presión para el árbitro del Real Madrid - Sevilla: el CTA anuncia la designación de Mateo Busquets Ferrer, con el madrileño Guillermo Cuadra Fernández en el VAR

El mallorquín tiene al nervionense como el equipo al que más veces ha dirigido en LaLiga y los merengues están invictos con él. Aunque adscrito también al comité balear, en la sala VOR estará un árbitro nacido en Madrid que el año pasado se encaró con Almeyda y que fue enviado a la nevera tras un polémico Real Madrid - Sevilla

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado en el mediodía de este sábado las designaciones de los colegiados que dirigirán los partidos del domingo en la jornada 9 de LaLiga EA Sports y ha dado a conocer que el balear Mateo Busquets Ferrer será el encargado de asumir la enorme presión que rodea al duelo que disputarán en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Sevilla FC. Para mayor suspicacia, al frente del VAR estará un madrileño: Guillermo Cuadra Fernández.

El choque entre merengues y nervionenses llega en medio del enésimo capítulo de la guerra abierta entre Florentino Pérez y Javier Tebas, con una sanción de cuatro partidos que Vinícius Junior recibió sólo dos horas antes del partido de UEFA Champions League que los madridistas disputaron contra la AS Roma aunque normalmente salen publicadas los miércoles por la mañana; algo que ha generado la ironía de José Mourinho. Además, el sevillista Luis García Plaza también ha aprovechado para alzar la voz: vienen de perder a Isaac Romero por una surrealista expulsión -mandó callar a la grada-, acumulan muchos encuentros sintiéndose perjudicados y han sido protagonistas recurrentes para el CTA en sus emisiones del programa 'Tiempo de juego'.

Mateo Busquets Ferrer pitará el Real Madrid - Sevilla FC de la jornada 9 en LaLiga

Nacido en Palma de Mallorca hace casi 33 años (los cumple el próximo 30 de octubre) y en Primera división desde 2023, Mateo Busquets Ferrer dirigirá por novena vez al Real Madrid, que está invicto con el balear y suma seis victorias más dos empates, con 14 amarillas y ninguna roja.

Por su parte, el Sevilla FC es el equipo de LaLiga al que más veces ha pitado el colegiado balear, también con un óptimo balance: ocho triunfos, sin igualada alguna, con sólo tres partidos perdidos, 15 amonestaciones y una expulsión por doble amarilla.

En la presente temporada, Busquets Ferrer ha dirigido una vez a cada equipo. Con los madridistas coincidió en la abultada goleada contra la Real Sociedad (4-1) en el Santiago Bernabéu, en la cita correspondiente a la jornada 2 disputada el 26 de agosto; mientras que con los sevillistas se vio las caras en la quinta jornada liguera, con victoria por la mínima ante el Valencia CF (1-0) en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Entre su hoja de servicio con ambos está un polémico derbi capitalino contra el Atlético y El Gran Derbi ante el Real Betis en la 2024/2025.

El madrileño Guillermo Cuadra Fernández estará en el VAR

La presión de Mateo Busquets Ferrer será compartida con Guillermo Cuadra Fernández, que ha sido la persona colocada por el CTA para dirigir el VAR durante el Real Madrid - Sevilla FC. Sin duda, se trata de una decisión cuanto menos curiosa, ya que no suelen designarse colegiados para encuentros que disputan equipos de su misma ciudad.

En este caso, aunque está también adscrito al Colegio Balear, se trata de un árbitro que nació en Madrid hace 42 años. No tienen buenos recuerdos recientes en Nervión, ya que Guillermo Cuadra mantuvo un acalorado pique con Matías Almeyda en un duelo en Mestalla y ya fue enviado a la nevera precisamente tras un desastroso Sevilla - Madrid en abril de 2022.

Mourinho vuelve a presionar a los árbitros y Luis García Plaza barre para casa

"En cuanto a los cuatro partidos de sanción a Vinícius, estoy muy contento porque pensaba que le meterían más. Con el recurso presentado por el Real Madrid, yo pensaba que los gatos escondidos le metían un partido o dos más. Como queriendo decir 'Tranquilitos, calladitos... Te llevas cuatro y no hables más'", ha ironizado Jose Mourinho en la rueda de prensa de este sábado. Mucho más amplia fue la reflexión de Luis García Plaza sobre los arbitrajes al Sevilla FC.

"Los árbitros nos han dicho que podemos expresar cualquier opinión con tranquilidad sobre una jugada, sin faltar al respeto. Creo que eso es muy bueno. No entro a valorar absolutamente nada de Vinícius ni del Real Madrid. Nosotros podemos hablar de una jugada que en el partido del Levante donde a Miguel Sierra se lesiona para tres meses, tienen que operarle y no pitan ni falta. ¡Ni falta! El Madrid tiene mucha más repercusión pero todos los equipos sentimos cosas así".

"El otro día también hay una entrada a Castrín de un jugador al que dejan salir desde de la banda... Todos nos equivocamos. Descuentos. Llevamos 70 minutos de descuento en ocho partidos. ¡70 minutos! Cada vez que vamos ganando y estamos con uno menos hay un descuento exagerado. La expulsión de Isaac Romero, pues si no saca amarilla no pasa nada... Tenemos que ayudarles, pero ellos tienen que explicar mejor las cosas", enumeró el técnico del Sevilla FC en su comparecencia del viernes.