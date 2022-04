El colmo: el 'neverazo' a Cuadra Fernández es por "un error" en contra del Madrid

El Comité Arbitral no ha entrado a analizar ningunas de las grandes acciones polémicas y sí el gol de Rakitic

Esta mañana se conocía que el colegiado madrileño Guillermo Cuadra Fernández no estará dirigiendo el VAR en el partido que enfrenta a Espanyol y Rayo Vallecano y será sustituido por José Luis González González.

"El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) ha decidido cambiar la designación del VAR Guillermo Cuadra Fernández del encuentro RCD Espanyol - Rayo Vallecano de la jornada 33 en Primera División. Su sustituto será José Luis González González", anunciaba en un escueto comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre un encuentro que pitará sobre el césped Mateu Lahoz.

La decisión llega después de que el colegiado, adcrito al Comité de Árbitros de las Islas Baleares, dirigiera el Sevilla FC-Real Madrid del pasado domingo, que terminó con victoria blanca (2-3) y muchas polémicas, protestadas por ambos equipos.

El Real Madrid le recrimina que no señalara como penalti una clara mano de Diego Carlos, a la que Cuadra Fernández no vio voluntariedad, cuando el resultado era de empate a cero; y que anulara un gol a Vinícius uqe habría supuesto el empate a dos y en la que vio mano previa del delantero brasileño.

En el Sevilla FC le acusan de haber alterado el curso del partido al no haber expulsado al madridista Camavinga después de que éste hiciera una falta clara a su compatriota Martial, lo que habría supuesto la segunda amarilla.

Tres jugadas polémicas que, supuestamente, no han sido la causa de que le hayan quitado de este partido, ya que serían decisiones basadas en la apreciación en las que Comité Arbitral no se mete. Pero sí lo hace cuando el error se comete a la hora de aplicar el reglamente y según desvela Marca, el motivo por el que le han castigado ha sido por dar por válido el primer gol del Sevilla FC, ya que Lamela estaría en contacto con la barrera del Real Madrid y tendría que haberse anulado el tanto.

Sobre todo contrasta esta decisión con otras similares de las muchas polémicas que se han celebrado este fin de semana y, en concreto, en el Atlético-Espanyol, donde el sevillano Figueroa Vázquez decretó un penalti a favor de los rojiblancos cuando el partido ya estaba terminado y el árbitro del VAR, De Burgos Bengoetxea, no le advirtió que De Paul había entrado en el semicírculo del área cuando lanzó Carrasco y anotó el tanto de la victoria. Tras ese error en la aplicación del reglamento no sólo no ha sido castigado sino que mañana dirigirá uno de los mejores partidos de la jornada, el Osasuna-Real M