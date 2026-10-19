El gol de Manu Bueno al Real Madrid aviva un entretenido pique entre Sevilla, Betis y Barcelona

El tanto del canterano fue la única noticia positiva en la polémica derrota del domingo en el Santiago Bernabéu y los nervionenses siguen siendo el equipo con más goleadores diferentes de LaLiga EA Sports y de los cinco principales campeonatos de Europa

El Sevilla FC ha marcado al menos un tanto en todas y cada una de las nueve jornadas disputadas hasta la fecha en LaLiga EA Sports 2026/2027. En total, suma 14 dianas a favor y lo más curioso es que los reparten entre 12 futbolistas diferentes. En el Santiago Bernabéu se sumó a la lista Manu Bueno, autor del momentáneo 3-1, y en la plantilla blanquirroja sólo hay dos jugadores que hayan repetido la alegría de marcar -Isaac Romero y Miguel Sierra-. Este dato le coloca como el equipo con más goleadores del campeonato español y del global de las cinco mejores ligas de Europa, después de dos semanas manteniendo un entretenido 'pique' con el Real Betis y con el FC Barcelona.

Betis y Barça igualan el sábado, pero el Sevilla desempata el domingo

En la noche del pasado lunes día 12 de octubre, el Sevilla FC adelantó a azulgranas y verdiblancos después de ver cómo Robbie Ure y Félix Correia estrenaban sus respectivos casilleros en el alocado duelo ante el Levante UD en el Ciutat de Valéncia para elevar hasta 11 nombres diferentes su lista de goleadores en esta 26/27.

Un día antes, el domingo 11-O, el Real Betis había alcanzado la decena de artilleros después de que Isco Alarcón, Diego Llorente y José Antonio Morante inaugurasen sus respectivos casilleros en un 5-2 contra CA Osasuna para empatar con el FC Barcelona, que el sábado 9-O llegó a 10 con la primera diana de Anthony Gordon en el 3-0 al Getafe CF.

Este fin de semana ha sucedido exactamente el mismo movimiento en cadena. El sábado 17, en el polémico Betis - Barça, Valentín Gómez se convirtió en el undécimo en ver portería en el cuadro heliopolitano y luego Dani Olmo también elevó a 11 la lista de los culés. El domingo, en el también polémico Real Madrid - Sevilla FC, los visitantes recortaron distancias con un tanto de Manu Bueno para volver a dejar en solitario al conjunto nervionense como líder de esa estadística en España y en las principales ligas de Europa: Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, además de LaLiga EA Sports.

Así se reparten los 14 goles del Sevilla FC en LaLiga 2026/2027

Isaac Romero, que se perdió la visita al Real Madrid por una insólita sanción, y Miguel Sierra, que fue operado el día antes de este encuentro de una lesión de hombro que le tendrá tres meses parado, comparten a día de hoy el primer puesto en esa amplia lista de goleadores del Sevilla FC 26/27 a la que este pasado domingo se ha incorporado Manu Bueno.

Es el primer gol del mediocentro jerezano este curso, pero es el segundo gol que marca con el primer equipo sevillista, después del que logró en un marco incomparable: para dar un triunfo por 1-0 ante el RC Celta de Vigo, en su casa del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y el día del último partido de la leyenda Jesús Navas en el coliseo de Nervión.