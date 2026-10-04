Vinicius, cada día más cuestionado en el Real Madrid: "Está ya amortizado"

El exmadridista Poli Rincón vuelve a poner en duda la continuidad del brasileño y relaciona su renovación con operaciones que no llegaron a concretarse durante la planificación del pasado verano

Vinicius Junior no termina de estar a salvo de las críticas, incluso procedentes del seno de su propio club. El brasileño continúa siendo uno de los grandes referentes del conjunto blanco, pero su rendimiento y algunas de sus actitudes generan cada vez más críticas entre diferentes sectores del madridismo. A este debate vuelve a sumarse Poli Rincón, uno de sus principales azotes en los últimos tiempos.

El exfutbolista ha ido un paso más allá y ha puesto en cuestión incluso los motivos que llevaron al club a renovar al jugador. En una conversación en el canal de YouTube de Miguel Serrano, Rincón asoció la continuidad del brasileño con otras operaciones que no terminaron saliendo adelante. "Vinicius ya está amortizado, no pudieron fichar a Olise y al final le renovaron y firmaron a Diomande, los dos con la misma agencia de representantes", apuntó.

Esta interpretación vuelve a abrir una cuestión que ya ha aparecido en otras ocasiones: si el Real Madrid renovó a Vinicius como una apuesta inequívoca de futuro o si, simplemente, optó por mantenerlo porque algunas de sus grandes pretensiones de mercado no llegaron a buen puerto.

"Está ya amortizado"

En opinión de Poli Rincón, el brasileño ya ha aportado todo lo que se esperaba de él y, por tanto, el Real Madrid debería plantearse su venta si aparece una oferta suficientemente importante.

El exdelantero no niega su importancia. De hecho, Vinicius ha sido decisivo en algunas de las grandes noches del Real Madrid en los últimos años y ha tenido un papel fundamental en los títulos conquistados por el equipo. Pero Rincón considera que eso no debe garantizarle un puesto intocable en el nuevo proyecto. "Entiendo lo que le está pasando; en su estatus actual cada día te cuesta más entrenar, te cuestan más las cosas", explicó.

Su diagnóstico va más allá del futbolista. Para el exmadridista, el club necesita recuperar una mentalidad competitiva diferente y acometer una renovación profunda. "El Real Madrid necesita una regeneración de mentalidad y de carácter", afirmó.

Y dejó claro que, a su juicio, no basta con un cambio de entrenador ya que ese cambio de mentalidad no se produce solo con un relevo en el banquillo sino con varios cambios de fichas en la plantilla. "Este futbolista, todo lo que tenía que dar en el Madrid lo ha dado ya", afirmó un Poli Rincón que considera que la permanencia de Vinicius es incluso "perjudicial" para el equipo porque "no aporta nada más, no te va a dar nada más".

No es la primera vez que carga contra el brasileño

Las palabras de Rincón tienen además un precedente. El exfutbolista ya ha cuestionado en numerosas ocasiones el papel de Vinicius dentro del Real Madrid y su influencia en el vestuario. En diciembre de 2025 llegó a afirmar lo siguiente: "Vinicius no habría durado ni dos semanas en el vestuario de mi Real Madrid".

Rincón considera que en el conjunto blanco se ha producido una pérdida de jerarquía y que ningún jugador puede estar por encima de la entidad. "El Real Madrid siempre ha estado por encima de los jugadores. Se han ido Di Stéfano, Cristiano o Raúl y el club siguió. Con Vinicius se ha perdido el oremus", señaló entonces.

Incluso cuestionó directamente la decisión de ampliar su contrato. "Vinicius se ha convertido en un problema y no entiendo el empecinamiento de Florentino por renovarle". Ahora, con la renovación ya cerrada, su argumento ha cambiado ligeramente, pero mantiene el mismo trasfondo recordando que este futbolista no debería ser intocable.

El Madrid no lo considera intocable

El debate adquiere especial relevancia porque Vinicius ya no disfruta del mismo crédito absoluto entre el madridismo. Su capacidad para decidir partidos es cada día más baja y las críticas por su falta de acierto y sus actitudes sobre el césped son cada vez más habituales.

La llegada de Mbappé tampoco le ha ayudado. El brasileño ya no es referente en el ataque y debe compartir protagonismo con uno de los mejores jugadores del mundo. En este contexto, si mantiene esta dinámica irregular, las voces que cuestionan su continuidad no van a dejar de crecer.

Una venta no parece imposible

El Real Madrid ha renovado al brasileño y, a corto plazo, su salida no se antoja probable ni prioritaria. Sin embargo, esta renovación no significa necesariamente que el futbolista vaya a permanecer hasta el final de su contrato.

Si llega una gran oferta y el rendimiento del jugador no termina de convencer, el club podría estudiar un traspaso.