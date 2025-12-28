Poli Rincón carga contra Vinícius: "En mi Real Madrid no habría durado ni dos semanas"

El exdelantero blanco critica la falta de liderazgo en el vestuario, cuestiona el poder otorgado a Vinícius y duda del futuro del proyecto de Xabi Alonso

Poli Rincón no se mordió la lengua al analizar la situación actual del Real Madrid. El exfutbolista blanco, hoy voz reconocible en la radio española, realizó un diagnóstico duro y sin concesiones en una entrevista concedida a El Periódico, en la que puso el foco en la pérdida de jerarquía dentro del vestuario y señaló directamente a Vinícius Júnior como el reflejo de un cambio de era que no le convence.

“Vinícius no habría durado ni dos semanas en el vestuario de mi Real Madrid”, afirmó de manera tajante, recordando una época en la que, según él, el peso del club y de los capitanes estaba por encima de cualquier individualidad. Rincón evocó el modelo impuesto por Santiago Bernabéu, con normas internas estrictas y líderes que “ponían orden” cuando era necesario.

Vinícius, el síntoma de un problema mayor

El exdelantero considera que el episodio del Balón de Oro marcó un antes y un después en la gestión del brasileño. Desde entonces, a su juicio, se le ha otorgado un poder que ha terminado por alterar los equilibrios del grupo. “El Real Madrid siempre ha estado por encima de los jugadores. Se han ido Di Stéfano, Cristiano o Raúl y el club siguió. Con Vinícius se ha perdido el oremus”, sentenció.

Rincón no ocultó su incomprensión ante la apuesta firme del club por el atacante. “Vinícius se ha convertido en un problema y no entiendo el empecinamiento de Florentino por renovarle”, añadió, dejando claro que para él el problema trasciende lo deportivo y afecta directamente a la autoridad interna del vestuario.

Xabi Alonso y un proyecto en riesgo

Aunque evitó cargar de lleno contra el entrenador, Poli Rincón reconoció que la situación de Xabi Alonso es extremadamente delicada. “Si apuestas por un proyecto de tres años, gastas 200 millones en fichajes y luego no crees en ello, hay que finiquitarlo ya”, advirtió, antes de lanzar una frase contundente: “El proyecto está herido de muerte”.

Para el exfutbolista, el principal obstáculo del técnico es la falta de respaldo desde arriba. “En este Madrid el poder está concentrado en Florentino. Si los jugadores huelen sangre, el entrenador lo tiene imposible”, explicó, convencido de que la autoridad presidencial ha terminado debilitando la figura del banquillo.

Rincón amplió su análisis a la plantilla, a la que ve descompensada y huérfana de líderes tras la marcha de referentes como Benzema, Kroos, Modric o Casemiro. Ni siquiera Mbappé, pese a su talento, llena ese vacío. “Es estratosférico, pero aún no tiene el carisma para mandar en un vestuario así”, apuntó.

En contraste, el exmadridista confesó su admiración por el Barcelona de Hansi Flick, al que puso como ejemplo de identidad, cohesión y apuesta por la cantera. “Saben a qué juegan. Son un equipo. Justo lo que echamos de menos en el Madrid”, concluyó.