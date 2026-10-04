Iturralde destapa la gran contradicción del Real Madrid en el 'Caso Negreira': "Es curioso"

El excolegiado apunta a las diferencias entre las reclamaciones realizadas por el club blanco ante el organismo europeo y su postura en el proceso en España, el cual permanece abierto

El denominado 'Caso Negreira' vuelve a ocupar el centro del debate tras el último comunicado de la UEFA por la documentación aportada al organismo europeo desde el Real Madrid.

Esta actualización se produce en un momento tremendamente propicio y despierta ciertas discrepancias entre los principales actores del fútbol. No son pocos los que ven cortinas de humo en las maniobras del club blanco a la hora de lanzar comunicados con una temática de continua persecución hacia los árbitros y una sempiterna mano negra del FC Barcelona en todo el proceso.

Iturralde no ve ningún cambio en el proceso

Sin ir más lejos, a juicio de Eduardo Iturralde González, este último dossier enviado a la UEFA no supone ningún cambio sustancial en un procedimiento que se mantiene abierto desde 2023.

El exárbitro internacional analizó la situación en la Cadena SER y fue especialmente contundente al explicar el significado del comunicado de la UEFA. Para Iturralde, el organismo europeo se ha limitado a confirmar que ha recibido la documentación relacionada con su investigación sobre el FC Barcelona.

"El comunicado de la UEFA te lo dice, es para avisar simplemente que han aportado más información a un caso que están estudiando desde el 2023", explicó. "Hasta ahí no aporta nada", añadió.

La UEFA se limitó a confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad considerable de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el Barcelona y los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. El organismo europeo mantiene abierto el asunto desde 2023, aunque por ahora no ha anunciado la apertura de un nuevo expediente.

La influencia en los árbitros, a debate

Iturralde pone el foco en un aspecto fundamental del procedimiento como es la inexistencia de pruebas que evidencien que se modificaron decisiones de colegiados.

"El punto 4.2 de la UEFA te dice que tienes que demostrar que influye en un resultado deportivo para que pueda haber sanción de UEFA. En tres años, la Guardia Civil no ha demostrado ni va ni va a demostrar que ha habido influencia en ningún árbitro. Es decir, si no hay influencia en ningún árbitro, no hay corrupción deportiva", afirmó el excolegiado.

El exárbitro considera que si los nuevos documentos aportados por el Real Madrid contienen pruebas concluyentes de una supuesta corrupción deportiva, deberían trasladarse al procedimiento judicial español, no a la UEFA.

"En caso de que hubiera 50.000 folios que demostraran tácitamente que ha habido corrupción deportiva, lo que le tienes que hacer es presentarlos al juzgado", recordó.

Iturralde apunta y dispara al Real Madrid

Iturralde encuentra una contradicción manifiesta entre la petición del Real Madrid a la UEFA y la evolución del procedimiento en España.

"Es curioso que el Madrid, en su último comunicado, le pide a la UEFA que decida cuanto antes. Y luego en España se está tardando tanto en decidir porque las prórrogas que está pidiendo el Madrid lo que están haciendo es alargar el Caso Negreira", afirmó.

El excolegiado apunta directamente a una maniobra de distracción por parte del Real Madrid. "Curioso que esté alargando el 'Caso Negreira' cuando no hay resultados deportivos".

¿Qué puede hacer ahora la UEFA?

La UEFA mantiene abierta desde 2023 la investigación sobre el FC Barcelona. La normativa contempla la posibilidad de declarar a un club no apto para participar en competiciones europeas si considera acreditada una implicación en el amaño o influencia de partidos.

Sin embargo, el organismo europeo mantiene una posición prudente a la espera de conocer cómo evoluciona la vía judicial española. Esa cautela tiene una lógica explicación y es que una eventual sanción podría quedar posteriormente contradicha por la justicia ordinaria, lo cual podría generar importantes consecuencias económicas.

Por ahora, el último comunicado no implica una sanción ni la apertura de un nuevo expediente. La UEFA simplemente ha confirmado la recepción de nueva documentación.