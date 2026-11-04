Mourinho lanza un aviso a Europa: "Sólo nosotros podemos ganar así"

El técnico portugués destacó la personalidad de su equipo para remontar ante el AEK de Atenas, elogió a Bellingham y reivindicó la profundidad de una plantilla que considera de muchísima calidad

José Mourinho terminó visiblemente satisfecho con la victoria del Real Madrid en Atenas, aunque no escondió el mérito de un AEK que, a su juicio, firmó su mejor partido del año.

El entrenador madridista puso en valor la capacidad de reacción de los suyos, el talento individual que decidió el encuentro y la fortaleza de un vestuario que, pese a las rotaciones, sigue respondiendo.

Cuestionado por esta nueva remontada, lanzó probablemente la frase más contundente de su comparecencia. "Claro que prefiero ganar más tranquilo, pero estos partidos en los últimos minutos... sólo nosotros los podemos ganar. Nosotros los tenemos en el sitio a la hora de hacerlo. Y si lo hacemos, es porque todos sentimos que podemos hacerlo. Los jugadores tienen coraje. Tengo mucha suerte de tener jugadores de esta calidad. Mucha suerte".

Mourinho elogia al AEK y la personalidad del Real Madrid

"Sí, muy satisfecho, obviamente que sí. Pero hemos jugado contra un equipo muy difícil, un equipo que ha jugado muy bien, mejor que nunca. Desde el primer minuto muy compactos, juego directo. Partido extraordinario. Gente con piernas, intensidad. Son ellos los responsables de que no hemos hecho el partido perfecto. Han hecho un gran partido".

El técnico destacó que su equipo supo mantenerse dentro del encuentro pese a las dificultades. "Nosotros, dentro de la dificultad, hemos estado siempre en el partido. Hemos sabido reaccionar en los dos momentos críticos. Personalidad, pese a ir atrás. Y en el último minuto, con el partido roto y dos equipos que querían ganar, ha ganado el que tenía más calidad individual".

En la entrevista flash con Movistar, insistió en que el empate nunca fue suficiente. "Cuando el resultado estaba 2-2 no lo hemos aceptado. Sería siempre un resultado aceptable, porque nos metíamos con 10 puntos, pero hemos querido más, arriesgamos y cogimos los puntos que ahora nos dejan clasificados para el playoff. Ahora se trata de buscar los puntos para no jugar playoff".

Mourinho también quiso poner en valor las virtudes del rival. "Yo he visto a un AEK fantástico. Jugaron por encima de sus capacidades. Nosotros hemos analizado muchos partidos del AEK: han hecho su mejor partido, con gran intensidad desde el primer minuto, ha ganado los duelos, ha ganado el primer balón, el segundo balón, ha transitado con peligro siempre".

Presume de profundidad de la plantilla

El entrenador luso se mostró muy orgulloso de las alternativas que tiene en el banquillo. "Hay muchos entrenadores que deben mirar con mucha envidia sana, porque cuando tengo problemas miro al banquillo y tengo tantas opciones. Hago los cambios, 2-2 y hago otros diferentes. Porque tengo una plantilla de muchísima calidad y mientras quieran trabajar sólo para el equipo, olvidando situaciones personales, la plantilla es muy fuerte".

Con 12 puntos, considera que el equipo está casi clasificado y que el objetivo pasa ahora por evitar la ronda previa cuanto antes. : "Se trata de no jugar el playoff y ahorrar dos partidos, porque tenemos tantos... Y hay que sacar lo que falta. No sé, 7-8 puntos, algo así. Hay que sacarlo".

Vinicius y Bellingham

Mourinho valoró positivamente el partido de Vinicius, aunque no lo calificó de extraordinario. "Ha hecho un partido aceptable, no extraordinario. Pero el equipo no ha hecho uno extraordinario. Y Vinicius, en esa línea, ha cumplido muy bien".

También se rindió a Bellingham. "Es un jugador único, no hay en el mundo un centrocampista como él, tan completo a todos los niveles. No tengo muchas palabras, porque para mí es absolutamente extraordinario".

Mourinho destacó su trabajo, liderazgo, ambición, calidad, llegada y gol. "Es un jugador extraordinario. Repito, tengo mucha suerte de tener esta plantilla".

El penalti de Mbappé en Santander y el nombramiento de Nadal

Preguntado por el penalti señalado a Mbappé en Santander y la revisión arbitral que consideró que no debió pitarse, Mourinho restó importancia a la polémica. "Me parece que es una situación que no tiene consecuencia en puntos. Es un partido que si no tenemos este penalti, ganamos igual de tres, cuatro o cinco. Que si necesitábamos meter más, metíamos más. Que el equipo no quiso más".

Y defendió su interpretación de la acción. "Para mí es penalti, pero si lo pita en contra no estoy contento". El portugués pidió centrar el debate en jugadas que sí tengan un impacto decisivo. "Hablemos en partidos donde las decisiones tengan un gran impacto. En este partido, cero".

Por último, celebró la incorporación de Rafa Nadal a la Junta Directiva del Real Madrid. "Chapeau al Real Madrid. Y chapeau al gran Rafa Nadal. Creo que es un gran madridista y obviamente que para ser de la Junta Directiva, tiene que serlo. Pero además, Rafa Nadal es Rafa Nadal. Como entrenador, siento un orgullo muy grande de tenerle con nosotros".

Mourinho cerró con un deseo para el tenista. "Sólo espero que aficionados de otros clubes que aman a Nadal, no vayan a dejar de hacerlo porque sea del Real Madrid".