El conjunto nervionense cuenta con el portero Odysseas Vlachodimos entre los 13 jugadores que mantienen el pleno de minutos en las 13 jornadas de LaLiga EA Sports y, muy de cerca, les siguen Kylian Mbappé y tres piezas insustituibles del once blanquirrojo

Como el pasado fin de semana se jugó nada más y nada menos que El Gran Derbi, un encuentro que acapara toda la atención mediática, casi ha pasado desapercibido que la temporada 2026/2027 ha agotado ya su primer tercio con la disputa de las 13 primeras jornadas en LaLiga EA Sports. El balance de este primer trimestre es muy positivo para el Sevilla FC, que se mantiene sexto -en puestos europeos-, bien sostenido por una columna vertebral compuesta por futbolistas incansables.

Sólo quedan 13 supervivientes que todavía puedan presumir a estas alturas de no haberse perdido ni un sólo minuto de esta Liga. Obviamente, 12 de ellos son porteros y en ese grupo de los 1.170 minutos está presente Odysseas Vlachodimos. Además, hay tres titulares inamovibles para Luis García Plaza entre los cinco futbolistas de campo que más han participado hasta la fecha en el campeonato liguero: Gabriel Suazo, Lucien Agoumé y Juan Iglesias. Son los intocables del Sevilla FC.

Sólo 13 futbolistas mantienen pleno de minutos en LaLiga EA Sports 2026/2027

Como suele ser habitual, este selecto colectivo está dominado por los porteros. Además del sevillista Odysseas Vlachodimos, que sólo ha descansado en el partido de Copa del Rey ante el Sporting de Hortaleza (por fin debutó Fran González), están los metas Jan Oblak (Atlético de Madrid), Álvaro Valles (Real Betis), Ionut Radu (RC Celta), Leo Román (RC Deportivo), Julen Aguirrezabala (Real Racing Club), Antonio Sivera (Deportivo Alavés), David Soria (Getafe CF), Stole Dimitrievski (Valencia CF), Mathew Rayan (Levante UD), Alfonso Herrero (Málaga CF) y Matías Dituro (Elche CF).

Vlachodimos lo ha jugado absolutamente todo en LaLiga. / IMAGO

Entre tanto guardameta destaca el único futbolista de campo que mantenga el pleno de 1.170 minutos, que es Víctor Chust. El central de 26 años, ex del Cádiz CF formado en la cantera del Real Madrid, se ha destapado como todo un fijo en la zaga del Elche CF y es un jugador esencial en los planes de Martín Anselmi, el entrenador del conjunto franjiverde.

No obstante, a pesar de ser único en su especie, el valenciano sólo suma tres minutos más que el lateral izquierdo del Sevilla FC Gabriel Suazo. Por detrás de ambos -y por este orden- Lucien Agoumé, Kylian Mbappé (Real Madrid) y Juan Iglesias completan el 'Top 5' con los jugadores de campo que más tiempo de juego acumulan en lo que va de campaña.

Los intocables de Luis García Plaza: Suazo, Agoumé y Juan Iglesias

Por debajo de Víctor Chust, de Odysseas Vlachodimos y de los otros 11 porteros anteriormente mencionados, aparece el incansable Gabriel Suazo con 1.167'. El capitán del Sevilla FC y de la selección de Chile ha completado los 90 minutos en 12 de las 13 jornadas de LaLiga EA Sports y sólo ha pisado el banquillo para ver los tres últimos minutos del choque del 1 de noviembre ante el Getafe CF en el Coliseum azulón.

Suazo y Antony intercambian impresiones en uno de sus duelos durante el derbi. / Imago

Para preparar el derbi ante el Real Betis sólo dispuso de un entrenamiento, el último; ya que, además de no descansar con el Sevilla FC, en los dos parones ligueros se ha marchado con la selección chilena, donde también es intocable para el interino Nicolás Córdova. De los últimos 20 partidos de 'La Roja', Suazo ha jugado en 18 y ha completado los 90' en 15 de ellos.

Ligeramente por detrás de Chust y Suazo aparece Kylian Mbappé, con 1.165'. Jose Mourinho sólo ha prescindido de su goleador en los últimos 5' del partido contra el Sevilla FC. Muy parecido es el caso del también nervionense Juan Iglesias, con 1.152'. Como el chileno y el francés, el lateral derecho pucelano ha completado los 90' en 12 de los 13 encuentros (incluido su primer derbi) y sólo ha sido sustituido en el minuto 72 del polémico choque ante el Real Madrid.

Juan Iglesias y Lucien Agoumé acorralan a Jude Bellingham en un lance del partido Real Madrid - Sevilla FC. / Imago

estadiodeportivo.com/futbol/sevilla-fc/puntos-uno-por-uno-del-sevilla-frente-al-betis-superheroe-kike-salas-vuelve-a-salvar-a-nervion-20261121-551129.html

El 'Top 5' lo cierra Lucien Agoumé, con 1.146'. El mediocentro francés, que se ha destapado como el mejor recuperador de LaLiga, ha jugado 11 jornadas completas. Su primer cambio fue también en Getafe, curiosamente en el mismo en el que se marchó Suazo en el postrero 87', y el partido en el que más minutos se ha perdido es justo El Gran Derbi del pasado sábado, cuando García Plaza le sustituyó a falta de 21'.