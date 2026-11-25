El ex guardameta del Sevilla es uno de los grandes objetivos del conjunto argentino para 2027, que ya ha mantenido contactos con su entorno para intentar desbloquear una operación que cuenta con un importante aliado: el deseo del propio portero marroquí de vestir la camiseta del Millonario.

El futuro de Yassine Bounou, más conocido como Bono en Sevilla, podría estar lejos de Arabia Saudí. El guardameta marroquí, que actualmente milita en el Al-Hilal, vuelve a estar en el punto de mira de River Plate, que ha comenzado a mover ficha para intentar hacerse con sus servicios de cara a la temporada 2027. Y no se trata de un interés cualquiera, pues el conjunto argentino cuenta con un factor que puede resultar determinante para que la operación llegue a buen puerto: el propio futbolista lleva años manifestando su deseo de jugar en el Monumental.

Las conversaciones han dado un paso adelante en los últimos días. Según ha informado el periodista argentino Germán García Grova, especializado en el mercado de fichajes, un dirigente de River Plate mantuvo una reunión presencial en Madrid con el representante del portero para conocer las condiciones de una posible incorporación. La intención de la entidad de Núñez sería cerrar su llegada en junio de 2027, cuando Bono entre en el último año de su contrato con el Al-Hilal. No existe todavía una oferta formal ni un acuerdo cerrado, pero el interés del Millonario es firme. De hecho, la posibilidad de incorporar al internacional marroquí se ha convertido en una de las prioridades de la planificación deportiva del club argentino.

"Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría"

El sueño de Bono de jugar en River Plate

Una de las grandes bazas con las que cuenta River es el sentimiento que Bono tiene hacia el club. El guardameta nunca ha escondido su simpatía por la entidad argentina y ha reconocido públicamente que defender su portería es uno de los sueños que todavía tiene pendientes en su carrera. En una entrevista concedida a TyC Sports en 2023, el exsevillista fue bastante claro cuando le preguntaron por la posibilidad de jugar en River: "Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla".

Sin embargo, el marroquí también dejó claro que no quiere dar ese paso de cualquier manera: "No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría". Unas palabras que reflejan que su deseo va más allá de una simple declaración de admiración por el equipo bonaerense. Su vínculo con River viene de lejos. Bono ha reconocido en diferentes ocasiones su admiración por Ariel Ortega, con quien mantiene una buena relación, e incluso ha contado que su perro se llama Ariel en honor al mítico futbolista argentino. También ha mostrado su cariño por Marcelo Gallardo, una leyenda tanto en el campo como en el banquillo, y por el ambiente que se vive en el Monumental.

Al Hilal, el obstáculo para cerrar la operación

La principal dificultad para River estará en alcanzar un acuerdo con el Al-Hilal. Bono, de 35 años, tiene contrato con el conjunto saudí hasta julio de 2028 y sigue siendo una pieza importante en sus planes deportivos. La entidad argentina pretende aprovechar que el guardameta entrará en su último año de contrato en junio de 2027 para encontrar una fórmula que facilite su salida. Sin embargo, desde Arabia Saudí no parecen dispuestos a desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más importantes.

Bono, en un partido con el Al Hilal / @bounouyassine_bono

La operación también está relacionada con el futuro de Santiago Beltrán. El joven guardameta de River ha despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Atlético de Madrid y el Aston Villa, y su posible salida obligaría a la dirección deportiva a buscar un sustituto de garantías. En ese escenario, Bono aparece como el principal candidato.

Un regreso a LaLiga que se aleja

La posible llegada a River también supondría dejar atrás la opción de regresar al fútbol español, donde Bono dejó una huella importante en el Sevilla. El marroquí fue uno de los grandes protagonistas de la conquista de la Europa League de 2023 y se marchó del Ramón Sánchez-Pizjuán después de convertirse en uno de los mejores porteros de su historia, si no el mejor, y uno de los más queridos por la afición nervionense.

Ahora, su futuro parece estar más cerca de Argentina. River ya ha dado los primeros pasos para intentar convencer al Al-Hilal y cuenta con la predisposición de un futbolista que nunca ha ocultado cuál es uno de sus grandes deseos profesionales. El sueño de Bono de defender la portería del Millonario podría estar más cerca que nunca, aunque todavía queda por resolver la parte más complicada: conseguir que el club saudí facilite su salida.