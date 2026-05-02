Bono tampoco duda: "El Sevilla es un grande y los chicos van a responder"

El guardameta marroquí conoce de buena mano cómo "se transforma" el equipo "cuando el Ramón Sánchez-Pizjuán entra en esa atmósfera de partido grande" y ve crucial que los jugadores "sientan ese empuje" de la grada

"El Sevilla FC, más allá de la situación en la que pueda estar, cuando el Ramón Sánchez-Pizjuán entra en esa atmósfera de partido grande, se transforma. Seguro que será así, porque el Sevilla es un grande y, en los momentos importantes, los chicos van a responder", apuntaba este sábado una voz más que autorizada, Yassine Bono, en los medios oficiales del club. No en vano, el cancerbero del Al-Hilal, que se marchó hace tres veranos a Arabia Saudí a cambio de 21 millones de euros (dejando en Nervión una plusvalía de 17 millones, dos Europa Leagues y el único Trofeo Zamora de la historia del club), sigue ejerciendo de blanquirrojo a miles de kilómetros cada vez que tiene la ocasión.

"Que el equipo sienta ese empuje de la afición y haya un ambiente que permita al equipo ganar y llevarse los tres puntos. Los jugadores tienen mucha responsabilidad y saben lo que se están jugando. Les deseo muchísima suerte y mucha fuerza para este final de temporada", apunta el internacional marroquí de origen canadiense, quien ya empezó a vivir las apreturas clasificatorias en su último curso como sevillista, aunque con un gozoso 'impasse': la conquista del título de la UEL en Budapest, de nuevo desde el punto de penalti y con él como protagonista. Para llegar a Hungría, hubo que superar a rivales del nivel del Manchester United o la Juventus en noches donde 'La Bombonera' vistió sus mejores galas.

"Esas noches hubo un ambientazo. Primero, contra el United de blanco y, luego, contra la 'Juve', de rojo. Recuerdo que los rivales estaban casi asustados. Se generó un ambiente que empujó a los futbolistas y que nos permitió ganar esos partidos contra equipos importantes. El Sánchez-Pizjuán tuvo un rol muy importante, y ojalá pueda volver a darse el lunes", aventuraba Yassine Bono, plenamente consciente de lo que es capaz la afición sevillista cuando se lo propone. Ahora, los pupilos de Luis García Plaza la necesitan para salir del descenso, con varios de sus rivales extramotivados y sumando muchos puntos. No se puede fallar esta vez, pues encadenar dos triunfos seguidos en casa, tras los tres fiascos a domicilio, se antoja crucial para mantener la esperanza.

El regreso del 'hijo pródigo' Bono, frustrado

La economía sevillista no está para dispendios y el caché de Yassine Bono, por mucho que él pueda rebajar sus pretensiones y adecuarse a las posibilidades blanquirrojas, se ha disparado en Arabia Saudí, donde el internacional marroquí cumple su tercera temporada. De todas formas, se había despertado la ilusión en un sector de la afición para el retorno del 'hijo pródigo', que terminaba contrato con el Al-Hilal el 30 de junio de 2026, ahorrándose, de entrada, Antonio Cordón cualquier tipo de contraprestación en forma de traspaso. Sin embargo, el cotizado cancerbero de 35 años renovó a mediados de octubre de 2025 hasta 2028, por lo que, si no ocurre nada raro (y no tiene pinta dado su rendimiento), le quedan dos cursos más al menos en Riad.