Sergio Reguilón, futbolista de la MLS: “Lo menos que he pagado en estos seis años de alquiler es 17.000 euros. Es barato para ser Miami y porque le doy entradas al casero”

El ex de Sevilla, Real Madrid o Atlético juega actualmente junto a Leo Messi y a Luis Suárez en el Inter Miami de la Liga norteamericana

Sergio Reguilón ha visto cómo las lesiones han lastrado una carrera que apuntaba mucho más alto de lo que ha llegado y, después de varios meses sin encontrar equipo fichó por el Inter Miami de Leo Messi, Casemiro o Luis Suárez en enero.

Entró para suceder en el puesto a otro mito del fútbol español, un Jordi Alba que se retiró al finalizar la pasada campaña junto a Sergio Busquets. Desde que en la temporada 19-20 despuntara en el Sevilla con una gran temporada y fuera traspasado al Tottenham por 30 millones, el lateral madrileño ha jugado también en el Atlético de Madrid, Manchester United o Brentford. Y a punto de llegar a la treintena al fin parece que ha encontrado la estabilidad en Florida.

Allí, no dudó en seguir un consejo que le dio Jordi Alba cuando le reemplazó en el puesto. "Jordi Alba me dio un consejo: 'Tú corre y siempre mira a Leo... que él te la va a poner donde estés corriendo, y cuando la tengas, solo mira a Leo'", afirma en un video grabado en colaboración con TheGrefg, en el que el creador de contenido grabó durante 24 horas su vida en Miami.

24 horas con Sergio Reguilón

Con el nombre de '24 horas con Sergio Reguilón', TheGrefg da a conocer cómo vive el jugador, su casa, lo que come y demás, todo menos el entrenamiento, porque ese día tocaba sesión táctica y ahí no dejaban entrar a nadie.

El ex de Sevilla, Real Madrid y Atlético admitía lo duro que es para un defensa entrenar con Messi. "Defender a Messi es un tema... No se la quitas ni en tres vidas. En los entrenos igual: cuando quiere, hace lo que quiere", señala un Reguilón que ya se enfrentó a él en LaLiga y sabía a lo que se enfrentaba. Y más aún con un físico que no es el que deslumbró en sus inicios.

"Ya no tengo 20 años. En el fútbol se nota bastante. Ahora estoy con el tema de la comida, que si la peso... y con el tema del descanso, de meterme siempre en la cama a la misma hora. Con 22 años yo corría para todos los lados, comía de todo y lo quemaba rápido. He entrenado siempre muy fuerte y ahora lo noto... noto que mi cuerpo lleva una tralla encima bastante grande", admite el internacional español.

Las diferencias entre LaLiga y la Premier

El defensa del Inter Miami ha jugado en dos campeonatos más importantes del mundo y sabe lo que se sufre en uno y otro. "La Premier, a nivel físico, es una burrada... En España es más control y táctica. En Inglaterra es mucho más dinámico, de ida y vuelta", afirma, al tiempo que también marca diferencias en lo económico. "La Premier es la mejor liga del mundo, sin duda. Salario, infraestructura, estadios llenos vaya donde vayas. La Premier llega mucho más lejos que LaLiga", reconoce.

Aunque vivir en Inglaterra también es más caro. "En Londres, el tema del alquiler es... Esa casa -donde vívía- eran 26.000 dólares al mes. (...) Tienes a equipos de Segunda comprándote a titulares de Primera en España. Mi mejor salario era en la Premier, con mucha diferencia", añade.

La pregunta viene a cuento cuando le dice lo que está pagando de alquiler en Miami y lo que ha pagado a lo largo de su carrera. "He vivido en Sevilla y es más barato. Era lo mejor. Este -el de Miami- no es el alquiler más caro que he pagado. De hecho, el alquiler más barato que he pagado en los últimos seis años es éste. No tengo ningún problema en decirlo, son 19.000 dólares al mes”, desvela.

Aunque tiene 'truco', que cuenta a continuación. “Pues es bastante barato para ser Miami y porque hice un trato con el casero, que le gustaba el fútbol y le doy entradas”, admite el jugador madrileño, quien asegura que está en un lugar perfecto, a mitad de camino entre "el estadio y la ciudad deportiva".