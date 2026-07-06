Reguilón se deshace en elogios hacia Messi: "Sólo hay que ver cómo está rindiendo en el Mundial"

El defensa de Inter Miami ha repasado su adaptación a una MLS, que considera "un torneo que está creciendo mucho" y un Mundial que le ha sorprendido "por los estadios siempre llenos". Además, el lateral ha elogiado la ambición de Leo Messi

Sergio Reguilón se encuentra disputando sus primera temporada en Inter Miami. El jugador dijo adiós a diferentes etapas por Europa para fichar, a sus 29 años, por el club de la MLS. En este sentido, el lateral comparte vestuario con Leo Messi, al que ha querido elogiar por su momento de forma en el presente Mundial 2026. Por otro lado, el ex de Real Madrid, entre otros, ha hablado del fichaje de Cucurella por el conjunto blanco.

Sergio Reguilón: "Para mí la MLS es un torneo que está creciendo mucho"

De esta manera, Sergio Reguilón ha hablado, en una entrevista concedida a Marca, de cómo ha sido su adaptación a la MLS: "Es una competición nueva. Me ha sorprendido la forma de trabajar de los clubes, que es diferente a lo que se hace en Europa. Hay muchos jugadores rápidos, técnicos... que te sorprenden mucho".

Además, el lateral de Inter Miami añadió que "quizá tácticamente es una Liga más desordenada que en Europa, pero físicamente hay mucho atleta y hay que estar muy bien para jugar aquí. Sólo hay que ver los partidos. Para mí la MLS es un torneo que está creciendo mucho. Si te pones a analizar el juego, no puedes compararlas con las grandes Ligas de Europa, pero el nivel de competitividad es muy top".

Sergio Reguilón: "Tengo ganas de que acabe ya el Mundial y jugar de nuevo partidos"

Sergio Reguilón comentó su estado físico actualmente: "He tenido un par de lesiones que me han impedido jugar más, pero me estoy adaptando bien. Estoy al cien físicamente. Tengo ganas de que acabe ya el Mundial y jugar de nuevo partidos".

Sobre los partidos del Mundial, Reguilón ha confesado que está "tragándome todo y viendo partidos que nunca pensé que los iba a a ver. Se respira buen ambiente y estamos viviendo un Mundial maravilloso, pese a que algunos creían que, por ser en este país sin tanta tradición, no iba a ser así. Estoy sorprendido de los estadios siempre llenos".

Sergio Reguilón: "Me sorprende de Messi lo ganador que es y las ganas de ganar que tiene día a día"

Por otra parte, Sergio Reguilón analizó la figura de Messi, ya en octavos del Mundial: "Me remito a sus números. Sólo hay que ver cómo está rindiendo en el Mundial: máximo goleador, nivel espectacular... Y De Paul también está a un nivel altísimo. Es decir, la MLS te prepara muy bien para un torneo top y los que juegan aquí están rindiendo a un nivel altísimo".

El defensa del Inter Miami reconoció que le llama la atención de Messi "lo ganador que es, la ambición que tiene y las ganas de ganar que tiene día a día, en los más pequeños detalles. Aparte de que el Inter es un club ganador ‘per se’, la presencia de Leo hace que la exigencia se mutiplique y eso nos motiva a todos una barbaridad.

Sergio Reguilón, sobre el fichaje de Cucurella por el Real Madrid: "Es un tipo que se lo ha ganado"

Sergio Reguilón, que tendrá a Casemiro en Inter Miami, habló de la ConcaChampions: "Aquí lo tienen como prioridad. Quizá en 2026 los cuartos de final nos pillaron muy pronto y con dos empates nos eliminaron por el valor doble de los goles fuera. No nos pilló preparados de forma suficiente. En 2027 haremos un esfuerzo extra en ese torneo, aunque aún queda mucho para eso. Antes hay que ganar MLS y Leagues Cup. Son los objetivos".

Por último, el exjugador del Real Madrid valoró el fichaje de Cucurella por el conjunto blanco: "Me alegro de todo lo bueno que le pase a 'Cucu'. Es un tipo que se lo ha ganado, y nadie le regaló nada desde pequeño. Se ha esforzado mucho: Getafe, Eibar, va a la Premier y rinde... Yo muero por la gente que es trabajadora y él se ha ganado esto. Ojalá le vaya bien en el Real Madrid. Además, es un gran chico, y me alegro por su familia".