Los detalles del contrato de Casemiro con Inter Miami: el sueldo comparado con Leo Messi

Casemiro ultima su fichaje por el Inter Miami con los detalles de su contrato ya sobre la mesa, hasta 2029, y un salario que lo situará por debajo de Leo Messi pero dentro del grupo de jugadores mejores pagados de la MLS

Casemiro está muy cerca de ser anunciado como nuevo jugador del Inter Miami. El centrocampista vivirá una etapa en el fútbol tras pasar por el Sao Paulo, Real Madrid, Oporto y Manchester United. Mientras tanto, el futbolista de 34 años se encuentra disputando el Mundial 2026 con Brasil, dónde es titular indiscutible con Carlo Ancelotti. Por otro lado, antes de oficializarse su llegada a la MLS, ya se conocen detalles sobre su contrato.

Casemiro se encontrará con futbolistas de la talla de Leo Messi, Rodrigo de Paul o Berterame, liderando una lista de los mejores jugadores pagados del Inter Miami. Cabe recordar que la MLS solo permite tener tres miembros de cada club por encima del millón del dólares anual, por lo que queda por ver en qué escalón queda el internacional con Brasil, que apunta a oficializar su llegada a Estados Unidos en los próximos días, de manera inminente.

Casemiro se despide del United por la puerta grande tras cuatro años de entrega

Casemiro puso fin a cuatro temporadas en el Manchester United. Tras acabar contrato esta campaña, el brasileño decidió no renovar, aunque durante el curso mantuvo la duda con respecto a su futuro, que poco a poco se ha ido despejando. Sin embargo, el centrocampista cierra una etapa dónde ha ido de menos a más, dejando hasta nueve goles en la Premier League 2025/2026, siendo importantes para el equipo.

El centrocampista brasileño fue muy claro en el último mes de competición sobre su futuro en el Manchester United. Casemiro descartó seguir en Old Trafford: "No creo que haya ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Principalmente por lo que dije, ¿sabes? Salir por la puerta grande. Creo que fueron cuatro años hermosos y maravillosos, y estoy eternamente agradecido no solo al club, sino también a los aficionados".

Casemiro enfila su salto al Inter Miami mientras lidera a Brasil en el Mundial

Tras finalizar su etapa en el Manchester United, todos los focos de Casemiro apuntaban al Inter de Miami, interesado en su fichaje. El club de la MLS podría hacer oficial su llegada mientras el centrocampista de 34 años se encuentra disputando el Mundial 2026 con Brasil. Con Carlo Ancelotti, el jugador se ha convertido en un pilar fundamental, titular en los tres primeros partidos del torneo de selecciones, frente a, Marrueocos, Haití y Escocia.

Por delante, a Brasil le espera el choque frente a Japón de dieciseisavos del Mundial 2026, que se disputará este lunes a las 19:00 (hora española). Este encuentro podría ser decisivo a la hora de oficializar el fichaje de Casemiro por el Inter Miami, dependiendo de los timings que manejen desde el club de la MLS. El exjugador del Real Madrid se prepara para una nueva aventura en su carrera futbolística.

Casemiro firma hasta 2029 y aterriza en Inter Miami con un sueldo lejos del de Messi

De esta manera, Casemiro firmará un contrato de tres temporadas, hasta 2029, como ha avanzado el Diario Marca. En cuanto a su salario, el brasileño no podrá llegar a la cifra que percibe Leo Messi, alrededor de los 12 millones de dolares aproximadamente, siendo el mejor jugador pagado de la MLS. Por ello, el ex del Manchester United deberá cobrar una cifra inferior a los 22 millones de euros que ganaba en Inglaterra.

Casemiro podría ganar en torno al millón y medio por temporada, como Luis Suárez, o incluso superar lo que gana el uruguayo, según su contrato. En cualquier caso, el brasileño fortalecerá al Inter Miami en la MLS, dispuesto a competir por clubes como el Nashville, Chicago Fire, que busca el fichaje de Lewandowski, u otros como el New York Red Bulls o Cincinatti.