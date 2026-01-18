Reguilón destaca el ambiente del vestuario de su nuevo club: "Compartir vestuario con Messi es un sueño"

Sergio Reguilón inicia su etapa en el Inter Miami con ilusión máxima y el privilegio de compartir vestuario con Lionel Messi

La llegada de Sergio Reguilón al Inter Miami marca uno de los capítulos más especiales en la carrera del lateral izquierdo español. Tras su reciente fichaje por el conjunto de Florida, el futbolista madrileño no ocultó su entusiasmo por comenzar una aventura que considera única, tanto a nivel profesional como personal. En su primera comparecencia ante los medios, previa a su estreno en los entrenamientos bajo la dirección de Javier Mascherano, Reguilón confesó que vivir el día a día junto a Lionel Messi es algo difícil de asimilar.

“Es un sueño estar aquí, ver cómo trabaja Leo, cómo se prepara y comparte el campo contigo. Para cualquier futbolista es una experiencia increíble”, expresó el defensor, visiblemente emocionado por el nuevo reto que afronta en la Major League Soccer.

Compartir vestuario con Messi, Suárez y Mascherano

El internacional español reconoció que la presencia de figuras históricas del FC Barcelona como Messi, Luis Suárez y el propio Mascherano añade un valor especial a su fichaje por el Inter Miami. Sin embargo, quiso dejar claro que las antiguas rivalidades vividas en el fútbol europeo quedan completamente al margen dentro del vestuario.

“Todo lo que pasaba en el campo se queda en el campo. La realidad aquí ha sido incluso mejor de lo que esperaba. La acogida ha sido espectacular”, explicó Reguilón, quien destacó el ambiente positivo y la cercanía que ha encontrado desde su llegada al club estadounidense.

Para el lateral, formar parte de un proyecto con tanta repercusión mediática supone una motivación extra, pero también una responsabilidad que asume con naturalidad.

El reto de sustituir a una leyenda como Jordi Alba

Uno de los grandes desafíos que afronta Sergio Reguilón en esta nueva etapa es ocupar el carril izquierdo tras la retirada de Jordi Alba, uno de los futbolistas más emblemáticos del proyecto y socio habitual de Messi sobre el césped. El exjugador del Barcelona colgó las botas el pasado mes de diciembre junto a Sergio Busquets, después de conquistar su primera MLS.

Consciente del peso simbólico de esa posición, Reguilón fue muy respetuoso al referirse a su antecesor: “Jordi es irreemplazable. Para mí es el mejor lateral izquierdo de la historia de España”. Lejos de comparaciones, el madrileño dejó claro que su intención no es ocupar un lugar que considera único, sino aportar su propio estilo y experiencia al equipo.

Un proyecto ambicioso en plena construcción

La incorporación del exjugador del Real Madrid se produce en un momento clave para el Inter Miami, que busca consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la liga bajo la dirección de Mascherano, quien inicia una nueva etapa en los banquillos. Reguilón destacó la ambición del proyecto y la combinación entre juventud, talento y figuras consagradas.

Además, el defensor valoró positivamente el crecimiento de la MLS, una competición que continúa ganando visibilidad internacional y atrayendo futbolistas de primer nivel. “Es una liga exigente, con mucho ritmo y en plena expansión. Para mí es una oportunidad de seguir creciendo y disfrutar del fútbol desde otra perspectiva”, señaló.

Una experiencia diferente, pero igual de exigente

Más allá del cambio de continente, Reguilón afronta esta aventura con el objetivo de sumar minutos, asumir galones y contribuir al éxito colectivo del Inter Miami. El lateral entiende su llegada a Estados Unidos como una experiencia enriquecedora, tanto dentro como fuera del campo, en un entorno competitivo y con una presión mediática constante.

Ilusión, ambición y ganas de competir definen el inicio de esta nueva etapa para Sergio Reguilón, quien ya vive sus primeros días en Miami como uno de los momentos más especiales de su carrera profesional.