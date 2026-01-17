Así queda la Serie A tras los triunfos del Nápoles e Inter de Milán en la jornada 21 de la liga italiana

La jornada 21 de la Serie A reafirma la pelea por los primeros puestos. El Inter se mantiene firme al frente, el Nápoles se acerca y equipos como Udinese y Sassuolo dejan buenas sensaciones pese a las derrotas

La Serie A vivió una jornada 21 marcada por victorias estrechas y partidos muy disputados que mantienen la tensión en la lucha por el Scudetto. El Inter de Milán y el Nápoles lograron triunfos importantes, mientras que otros equipos mostraron resistencia y buen nivel, aunque sin poder sumar de tres.

El Inter sigue firme en lo alto

El Inter de Milán continúa su camino hacia la defensa del título y mantiene el liderato tras vencer por la mínima al Udinese (0-1). El solitario gol de Lautaro Martínez en la primera mitad fue suficiente para que los nerazzurri sumaran tres puntos y prolongaran su invicto en la competición doméstica desde el 23 de noviembre.

A pesar de la exigencia del encuentro en el Friuli, el entrenador interista pudo rotar a algunos jugadores pensando en su próximo compromiso de Champions League frente al Arsenal. Con Calhanoglu y Dumfries ausentes, Bastoni y Marcus Thuram comenzaron desde el banquillo. Sin embargo, Lautaro Martínez lideró el ataque y, tras varias oportunidades, convirtió en gol tras una asistencia de Pío Esposito, dejando a Okoye sin opciones. En el segundo tiempo, el Inter se dedicó a controlar el juego y apenas sufrió amenazas, consolidando su posición en lo alto de la tabla.

El Nápoles vence al Sassuolo y suma confianza

El Nápoles también logró un triunfo clave, derrotando al Sassuolo por 1-0 gracias a un gol de Stanislav Lobotka al minuto 7. Tras tres empates consecutivos, los dirigidos por Antonio Conte recuperaron la confianza y sumaron 43 puntos, manteniéndose a seis unidades del Inter.

El partido estuvo marcado por la intensidad física y las oportunidades de ambos equipos, pero la solidez defensiva del Nápoles y la eficacia de Lobotka marcaron la diferencia. El conjunto visitante, dirigido por Fabio Grosso, mostró buen fútbol y generó ocasiones, pero no pudo concretarlas. Los napolitanos sufrieron además las bajas por lesión de Elmas, Rrahmani y Politano, aunque lograron sostener el marcador.

Liderazgo goleador y desempeño destacado

Lautaro Martínez continúa siendo la referencia en la lucha por el ‘Capocannoniere’, con 11 goles en la temporada. Su capacidad para decidir partidos ajustados se volvió a evidenciar frente al Udinese, con un remate preciso tras una asistencia de Esposito. Además, jugadores como Dimarco y Esposito también destacaron en la creación de peligro, mostrando la profundidad del ataque interista.

El Nápoles, por su parte, se apoyó en la eficacia de Lobotka y en la solidez defensiva para mantenerse cerca del liderato, a pesar de no exhibir su mejor versión ofensiva. La combinación de oficio y paciencia fue clave para sumar de tres y seguir presionando al Inter.

Así queda la clasificación de la Serie A tras la jornada 21