Contratiempo para Valverde: baja de última hora en la lista del Athletic

Nico Serrano se cae de la convocatoria, lesionado en el último entrenamiento de la semana y estará varios partidos fuera tras confirmarse "una lesión muscular en el aductor mediano", por lo que no podrá entrar en las necesarias rotaciones del técnico rojiblanco

El jugador del Athletic Club Nico Serrano se ha caído a última hora de la lista de convocados para el partido liguero de mañana ante el RCD Mallorca en Son Moix por una lesión muscular y, por tanto, no viaja a Palma.

Según ha informado el Athletic, tras el entrenamiento de hoy a Nico Serrano "se le han realizado las pruebas pertinentes y se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el aductor mediano de su pierna izquierda". Como consecuencia, el delantero navarro, que "queda pendiente de evolución, no viaja con el resto de sus compañeros a Mallorca".

La baja de Nico Serrano la palía el regreso a la convocatoria de Álex Berenguer, baja el martes en Copa del Rey, al resentirse antes de viajar a León de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que ya le afectó a finales de septiembre.

La del extremo canterano se suma a las seis bajas que sufre mañana el Athletic. Las de Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Las cuatro últimas de larga duración. A Aymeric Laporte, con una lesión muscular, y a Mikel Vesga, con unas molestias en la zona lumbar, Ernesto Valverde les espera disponible en los próximos partidos.

Por su parte, siguen en la citación, como en las últimas semanas, los 'cachorros' Selton Sánchez, centrocampista, e Iker Monreal, central. Así, los 22 convocados por Valverde para mañana son Unai Simón: Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta: Padilla, Gorosabel, Lekue, Monreal, Adama, Rego, Selton, Unai Gómez, Alex Berenguer, Robert Navarro y Urko Izeta.

El dilema de Ernesto Valverde con el once titular

La gran duda respecto a la alineación de Valverde es sí hará rotaciones o si, como en casi todos los encuentros, y más aún debilitado por las bajas, tirará en lo que pueda de su once de gala. Lo único que parece seguro es que Unai Simón regresará bajo palos tras dejar su puesto a Alex Padilla en la Copa del Rey, y que Dani Vivian y Aitor Paredes tendrán que volver a responsabilizarse del centro de la defensa debido las bajas.

Podrían completar el once, si Valverde tira de titulares, Jesús Areso y Yuri Berchiche en los laterales, Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz Galarreta en el doble pivote y los Williams, Iñaki y Nico, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta en ataque. Regresa a la convocatoria Alex Berenguer, superados sus problemas físicos en un pie, aunque se le espera de inicio en el banquillo. Son bajas en el Athletic Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Los cuatro últimos de larga duración.