Iñaki Williams, Valverde y Unai Simón explotan tras el escándalo arbitral vivido ante el Mallorca

Varios componentes de la plantilla del Athletic valoraron una actuación arbitral que les privó de sumar en Son Moix. Aunque también hicieron todos ellos autocrítica

Pudo ser peor, porque lo ocurrido en Son Moix es para que un equipo acabe con tres o cuatro jugadores menos por protestar. Y, al final, sobre el terreno de juego, Ernesto Valverde pudo mantener a diez hasta el final, que no es poco.

Dos penaltis señalados por el VAR, el último muy riguroso y que no pidió ni siquiera el Mallorca, dejaron K.O. al Athletic en el estadio balear. Al cuadro bilbaíno le hacía mucha falta ganar o, al menos, puntuar. Y generaron ocasiones de todos los colores para haberse marchado con los tres puntos de la isla, pero Leo Román con sus paradas y el árbitro andaluz José Luis Guzmán con sus interpretaciones cada vez que revisó el monitor se lo impidieron.

Y tras el partido, como era lógico, los protagonistas del encuentro valoraron las acciones más polémicas del partido. El primero en pasar por los micrófonos de DAZN fue Iñaki Williams, quien entró faltando media hora de juego y que presenció en directo la jugada decisiva del encuentro: "Era un partido para ganar, pero mira su portero ha estado excepcional, enhorabuena a él y toca trabajar. Estamos en una situación que no es fácil para nadie, los árbitros se ponen nerviosos y les entiendo pero ellos también tienen que tener un poco de empatía, no todo lo que le dices tiene que ser tarjeta roja, aunque a veces no nos expresemos como ellos quieran".

Y sobre los dos penaltis, Iñaki Williams fue tajante: "Nos sentimos perjudicados, Muriqi disputa, es verdad que apoya la mano pero Yuri está desestabilizado y no puede pelear claramente, aún así llama el VAR, y creo que el hecho de que le llame condiciona al árbitro. Ni ellos mismos se habían quejado. Y el primer penalti igual, Vivian no se puede cortar el brazo, viene rebotado, no veo penalti, es un lance del juego y es lo que nos dicen en las reuniones, aunque estuviera Muriqi detrás".

Ernesto Valverde lo tiene claro, pero también culpa a los suyos

Mientras tanto, el técnico del Athletic, se mostró resignado con los árbitros y con sus jugadores: "La de Yuri tiene la mano en posición normal es lo que creemos, pero bueno, supongo que habrá algo que se me escapa del reglamento. No estamos contentos con las decisiones del árbitro pero tenemos que acabar el partido con once".

En este sentido, reconoció que ellos también fallaron en una cosa: "Estamos frustrados por cómo ha ido el partido, todo, hemos tenido ocasiones claras, partido controlado en la segunda parte y han venido los dos penaltis y aún así y todo hemos tenido ocasión de empatar. Por cómo se ha producido y no haber sacado los tres puntos, pero es lo que hay. Era ya increíble que no fuéramos ganando al descanso y ese penalti, penaltis por aclamación popular podemos decir".

Unai Simón se queja de las expulsiones, no de los penaltis

Por último, Unai Simón también dio la cara tras la derrota del Athletic. El guardameta, muy cuestionado en las últimas semanas, firmó una gran actuación en Son Moix pese a encajar tres goles. Detuvo un penalti, aunque le marcaron en el rechace, le metieron otro desde los once metros y en el primero le dejaron vendido ante Muriqi y nada pudo hacer. Por contra, abortó varias ocasiones mallorquinistas que bien pudieron abrir la brecha durante varias fases del partido.

Al acabar el partido, analizó con tranquilidad lo sucedido sobre el césped balear: "Un partido en el que hemos planteado el juego que queríamos y hemos sido mejores en la primera parte pero el fútbol es así, y no lograr un punto aquí nos perjudica mucho en la clasificación".

Y tampoco se mordió la lengua con el trabajo arbitral: "¿Penaltis? Nunca te parecen cuando te pitan en contra, siempre son interpretaciones del ábitro, pero sí voy a hablar de las expulsiones que me parecen injustas porque Guruzeta solo le dice a Yuri que era la misma acción de Elche, ni siquiera iba para el árbitro y le saca otra amarilla. Luego Lekue tiene un calentón y es el cuarto árbitro el que pide tarjeta, y va y saca una roja. Espero que el acta refleja eso y no otra cosa porque es lo que ha pasado".

Pese a todo, el cancerbero del equipo vasco espera que sus compañeros se reseteen pronto: "Tenemos ahora competición europea, nos hemos llevado un palo, y tenemos que pensar en Champions, ganar dos partidos que quedan y clasificarnos para la siguiente fase".