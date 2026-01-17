Valverde culpa al Athletic y Arrasate reconoce que el Mallorca ha salido beneficiado por la actuación arbitral

El técnico del conjunto vasco perdió los nervios antes del descanso por la de ocasiones falladas que tuvieron. El del Mallorca ha salvado un auténtico 'match ball' ante el conjunto vasco y ha agradecido que, esta vez, la fortuna arbitral haya caído de su lado

Un partido de auténtico infarto. Eso es lo que ha vivido Jagoba Arrasate en Son Moix frente al Athletic. Su semblante durante todo el partido, salvo cuando saludó a su amigo Ernesto Valverde en la previa del encuentro, mostraba la tensión que llevaba por dentro. Porque hoy ha salvado un auténtico 'match ball' como entrenador mallorquinista. Y lo ha hecho, como él mismo ha reconocido tras el partido, gracias a la actuación arbitral.

En un gesto de total señorío, el técnico vasco compareció ante los micrófonos de DAZN totalmente sosegado y haciendo un análisis muy neutral de lo que había sido el partido. Un duelo que no tuvo un dominador claro en el marcador nunca y que se acabó decantando por dos acciones que vio el VAR.

Y esto último no le gusta al propio Arrasate: "Lo llevo diciendo toda la temporada, el fútbol se está convirtiendo en algo accidental y se está premiando eso y no debería, porque a veces son irrelevantes y la semana pasado nos perjudicó como hoy nos ha beneficiado".

Asimismo, también ha salvado su cabeza gracias a la actuación de su delantero, que hizo tres goles, su primer 'hat trick' en España: "Muriqi es vital para nosotros, lleva una cifra muy alta y ojalá las sigamos rentabilizando".

Por último, el preparador del conjunto balear manifestó entre bromas que su salud hoy sale algo perjudicada por la tensión y el ritmo que ha tenido el partido de principio a fin: "Dudo que esto sea sano, ha sido un partido eléctrico, grande, tenemos que mejorar pero hoy nos ha sonreído la fortuna con alguna decisión arbitral, y hemos ganado".

Valverde, frustrado por los dos penaltis

Mientras tanto, Ernesto Valverde prefirió tomarse esta derrota con calma pese a todo. La única vez que se le vio perder los nervios fue cuando Nico Williams empató el partido, porque sintió impotencia de no ir todavía por delante en el marcador con la cantidad de ocasiones que generó su equipo en la primera parte.

Tras el partido y ante los micrófonos de DAZN, esta fue su reacción: "Estamos frustrados por como ha ido el partido, todo, hemos tenido ocasiones claras, partido controlado en la segunda parte y han venido los dos penalits y aún así y todo hemos tenido ocasión de empatar. Por cómo se ha producido y no haber sacado los tres puntos, pero es lo que hay. Era ya increíble que no fuéramos ganando al descanso y ese penalti, penaltis por aclamación popular podemos decir".

En este sentido, Valverde se atrevió a analizar las dos acciones polémicas del partido y que cayeron del lado mallorquinista: "La de Yuri tiene la mano en posición normal es lo que creemos, pero bueno, supongo que habrá algo que se me escapa del reglamento. No estamos contentos con las decisiones del árbitro pero tenemos que acabar el partido con once".