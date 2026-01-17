Mallorca - Athletic Club: en directo el partido de La Liga EA Sports en vivo online

Los dos equipos llegan con urgencias a esta cita en Son Moix. Los locales han arrancado con dos derrotas el 2026, mientras que los de Valverde siguen con una irregularidad que cada vez les aleja más de jugar en Europa la próxima campaña

¡Buenas tardes! Arrancamos este directo desde Son Moix para narraros el minutoa a minuto de lo que acontece en este interesantísimo Mallorca-Athletic Club. Dos equipos que llegan con necesidades, distintas, y con la imperiosa angustia de no poder perder si no quieren ver peligrar sus respectivos objetivos

Empezamos con datos para los amantes de las estadísticas. El Mallorca es el conjunto que más goles ha encajado en LaLiga en la primera media hora de partido (11) y el que un mayor porcentaje de sus goles ha marcado en el último cuarto de hora (38% - 8/21).

El Athletic Club ha empatado ocho de los 18 partidos fuera de casa que ha disputado ante el Mallorca en LaLiga en el siglo XXI (4V 6D), solo frente al Getafe (10) ha cosechado más empates como visitante en la competición desde entonces (ocho también ante otros cuatro equipos).

El Mallorca cambia a sus dos laterales e introduce a Mateu Jaume, que sustituye a Maffeo por sanción, y a Toni Lato por un Mojica que pierde la titularidad. Raíllo comenzará en el banquillo. Los once elegidos son : Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Kumbulla, Lato; Samu Costa, Mascarell, Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

En el Athletic, Ernesto Valverde ha hecho algunas rotaciones respecto a la Copa del Rey. El técnico del conjunto vasco mantiene a Guruzeta en punta, quien estará acompañado por Unai Gómez en la media punta y Berenuer en la derecha como novedades respecto al triunfo contra la Cultural Leonesa. El equipo titular es: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams; Guruzeta.

Una imagen que añorarán los seguidores del Athletic. Aritz Aduriz recibiendo a los jugadores del conjunto vasco en Son Moix. Actualmente, forma parte de la dirección deportiva del Mallorca.

Mallorca y Athletic Club inician la segunda vuelta en Son Moix, en un duelo lleno de urgencias ante la situación de ambos equipos, con peligro de caer a los puestos de descenso el bermellón y de seguir alejándose de las plazas europeas el rojiblanco.

Los mallorquines vienen de días muy tensos en el ámbito social, puesto que han arrancado el 2026 con dos derrotas ante Girona (1-2) y Rayo Vallecano (2-1) que les han acercado nuevamente a solo un punto del descenso. Y el Athletic llega en una trayectoria irregular y con necesidad de puntos para seguir en la pelea por entrar en Europa, vía Liga, algo que se le complica cada vez más con el quinto clasificado, el Espanyol, a 10 puntos, y el sexto y el séptimo, Betis y Celta, a 5. El cuarto, la posición en la que acabó a temporada pasada, es el Atlético de Madrid, ya a 14 puntos.

Para este partido, Arrasate no podrá contar con Maffeo por sanción ni con Morlanes por lesión, y la presencia de Antonio Raíllo se antoja complicada después de su luxación de clavícula, aunque ha entrado en la lista de convocados.

El equipo de Ernesto Valverde saltará con el objetivo de mantener la octava plaza en la que cada vez le apuran más sus perseguidores ante su última mala racha, que se cifra en 1 punto de 9 posibles en los tres últimos partidos.

Se saldaron con dos derrotas, en Vigo (2-0) y ante el Espanyol (1-2) y un empate en El Sadar (1-1) en medio del cambio de año. A ello añade dos victorias agónicas y tras prórroga en Copa ante rivales de menor categoría, Ourense (0-1) y Cultural Leonesa (3-4) y la goleada encajada en la Supercopa contra el Barcelona (5-0).

Con ese goleada en Arabia se desataron ya muchas alarmas en el entorno del club rojiblanco, ya que fue el ejemplo más claro de que este año al Athletic no le da el juego ni logra los resultados de la espectacular campaña anterior, en la que alcanzó las semifinales de la Liga Europa y se metió en Champions League.

El equipo vasco, además, sigue con su periplo a domicilio con seis partidos seguidos lejos de Bilbao. El de mañana el cuarto, a la espera de cerrar esos compromisos fuera en Bérgamo (Italia) y en el Sánchez Pizjuán.

Lo único que parece seguro es que Unai Simón regresará bajo palos tras dejar su puesto a Alex Padilla en la Copa del Rey, y que Dani Vivián y Aitor Paredes tendrán que volver a responsabilizarse del centro de la defensa debido las bajas.

Son bajas en el Athletic Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Los cuatro últimos de larga duración.