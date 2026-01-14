El Mallorca corta por lo sano el culebrón de Jagoba Arrasate

El director deportivo mallorquinista, Pablo Ortells, ha comentado cuál es el pensamiento de la entidad balear sobre la situación que atraviesa el equipo y sobre la continuidad del técnico rojinegro

Tres partidos sin ganar en la liga y la eliminación copera frente al Deportivo han puesto en tela de juicio el trabajo de Jagoba Arrasate en el Mallorca. Los rojinegros se han acercado demasiado a los puestos de descenso y los nervios por la permanencia han comenzado a aflorar en más de un aficionado. Sobre todo, porque los números señalan a lo ocurrido en la temporada 2019-2020.

Sin embargo, para silenciar esos rumores pesimistas y darle una fuerte inyección moral el técnico vasco ha salido a la palestra Pablo Ortells. El director deportivo del Mallorca ha comentado en la Cadena Ser cuál es la situación del equipo y ha recalcado la confianza que tienen en Jagoba. Eso sí, también le ha dado un apretón de tuercas tanto a este como a la plantilla bermellona.

"La primera vuelta no ha sido la que queríamos, pero estamos con muchas ganas de empiece la segunda. No sé si es el peor momento que he vivido como director deportivo. El fútbol tiene la memoria muy corta. Ahora lo afronto desde la naturalidad de que estas cosas pueden pasar. No veo algo roto con la afición, del amor al odio se pasa en un día. Hay descontento y yo tampoco estoy contento, así de claro te lo digo. Pero nos queda una vuelta por delante y el último día sacaremos las notas y diremos 'vaya ruina' o 'qué bien han estado'".

Cuestionado por si peligra la continuidad de Arrasate, Ortells ha sido tajante: "Empezamos un proyecto con Arrasate y tenemos plena confianza en él. No hay más debates ni nada. Jagoba está tranquilo, tiene esa tranquilidad y esa confianza del club. Es verdad que Jagoba tiene unas ideas y ahora no estamos encontrándonos bien en eso, pero creo que hay que seguir insistiendo porque se puede jugar mejor de lo que estamos haciendo ahora".

El dirigente rojinegro tampoco ha escondido que están buscándole refuerzos, en especial uno: "Nuestra intención es la de, por lo menos, incorporar a un jugador. Cada mercado es una oportunidad y una posibilidad de mejorar la competitividad dentro del club. Confiamos en que podamos mejorar la plantilla. Vemos que la de extremo es una posición que podríamos mejorar".

La defensa, el principal problema de este año

El RCD Mallorca solo ha dejado su portería a cero en tres ocasiones en la primera vuelta de LaLiga EA Sports 25/26, un dato que no se producía desde la temporada 2019-20, en la que el elenco bermellón descendió a LaLiga Hypermotion.Los pupilos de Jagoba Arrasate están sufriendo mucho para proteger su portería, con errores que han costado unos puntos muy valiosos, un aspecto que el cuadro balear tenía muy controlado durante los últimos años en los que había logrado siempre doblar esta cifra de porterías a cero.

El último precedente idéntico al de este año fue en la temporada 2019-20, cuando Vicente Moreno había devuelto al club a la máxima competición nacional y no pudo mantener la categoría a pesar de luchar hasta las jornadas finales, logrando solo en tres ocasiones que su rival no marcara ningún tanto.

En las temporadas 2021-22, 2023-24 y 2024-25, el Mallorca sumaba seis partidos sin encajar gol a estas alturas de campaña, un dato que incluso se mejoró durante el curso 2022-23, cuando fueron siete los encuentros donde la portería quedó imbatida.

El calendario, en contra de Arrasate

Los problemas defensivos que han sufrido los mallorquinistas les han condenado a cerrar la primera parte de la temporada con 18 puntos, solo uno por encima de un descenso que acecha con un calendario muy complicado en las próximas seis semanas.

De hecho, ahora al Mallorca le tocará vivir un auténtico 'Tourmalet', enfrentándose a cinco equipos que juegan competición europea en las próximas seis citas ligueras: Athletic, Atlético, Sevilla, Barcelona, Betis y Celta.