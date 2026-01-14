Arrasate ya tiene a su espartano de vuelta y listo para visitar San Mamés

El central andaluz Antonio Raíllo ha vuelto a los entrenamientos tras la luxación de clavícula que sufrió la semana pasada con vistas a poder participar frente al Athletic

En tiempos de guerra, estar sin tu espartano más fuerte debe ser inquietante cada vez que hay que afrontar una batalla. Por eso, Arrasate debe estar algo más feliz este miércoles. Su central Antonio Raíllo ha sorprendido con su regreso a los entrenamientos solo una semana después de que sufriera una luxación en la clavícula.

El capitán ya dejó caer en el vídeo de su renovación que volvería "mucho antes de lo que la gente dice", y gana enteros de cara a estar disponible en el siguiente partido contra el Athletic Club en Son Moix.

El regreso del andaluz ha sido la principal novedad en la vuelta de los bermellones a los entrenamientos, donde no ha estado Manu Morlanes, quien continúa con su proceso de recuperación y todavía tendrá que esperar un par de semanas para volver.

El resto de futbolistas han entrenado con normalidad para preparar el duelo decisivo de este sábado, puesto que tras dos derrotas consecutivas se han quedado con un solo punto de margen sobre el descenso.

Raíllo renueva con el Mallorca para firmar su década rojinegra

El central del RCD Mallorca, Antonio Raíllo, renueva con la entidad balear hasta junio de 2027, por lo que prolonga una temporada más su vinculación con el club y cumplirá once campañas vistiendo la elástica bermellona.El futbolista andaluz mostró su satisfacción en los medios oficiales del club: "Siento orgullo, felicidad. Hemos vivido un camino, una trayectoria muy larga. Las hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, para mí siempre es una alegría. Siempre con esa misma ambición del primer día que llegué".

convirtiéndose en el capitán del equipo desde hace muchas temporadas y una de las figuras más aclamadas por la parroquia mallorquinista.

Raillo se lo deja claro a los aficionados y a sus compañeros

Sobre el mal momento del equipo, el defensa reclama el apoyo de sus aficionados: "Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo: estar más unidos que nunca, ser más familia que nunca. Jugadores. Jugadores y entrenador. Jugadores y afición. Afición y entrenador. Afición y club. Es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker.

Sabemos que tenemos que hacer mejor las cosas en todos los aspectos", añadió el defensa corbobés.

Respecto a su lesión, confiaba en que volvería "seguramente mucho antes" porque se considera "un fatiga" cuando vive momentos como el actual, donde no puede ayudar a sus compañeros tras la luxación de clavícula que ya le apartó de la visita al Rayo Vallecano.El anuncio de su renovación se ha producido en una semana muy convulsa tras la derrota en Vallecas por 2-1 y las posteriores imágenes de varios aficionados mostrando su malestar a la llegada de los jugadores a Son Moix, donde el futbolista Johan Mojica se bajó del coche para hablar con los seguidores presentes.