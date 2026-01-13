Raíllo alcanza un acuerdo con el Mallorca y renueva hasta 2027

El central del Mallorca, que acababa contrato en junio de 2026, ha prologando un año más el mismo con el conjunto de Jagoba Arrasate, por lo que cumplirá once temporadas vistiendo la camiseta del equipo balear

El Mallorca ha dejado cerrado el futuro de Antonio Raíllo. El capitán del conjunto de Jagoba Arrasate ha renovado su contrato hasta 2027, ya que hasta ahora finalizaba en 2026, por lo que podría haber salido gratis en el próximo mercado de fichajes. No obstante, ambas partes han alcanzado un acuerdo, por lo que el jugador andaluz, que fue operado del pómulo en el pasado mes de diciembre, vestirá la camiseta del equipo balear durante once temporadas consecutivas. De esta manera, se extiende el legado del futbolista de 34 años en el club bermellón.

Así ha comunicado el Mallorca el acuerdo por la renovación de Raíllo

De esta manera, el Mallorca, que ya tantea posibles sustitutos a Jagoba Arrasate, ha hecho oficial la renovación de Raillo: "El RCD Mallorca y el jugador Antonio Raíllo (Córdoba, 1991) seguirán vinculados una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. El capitán del equipo cumplirá así once campañas consecutivas defendiendo la camiseta bermellona. Toda una hazaña de un futbolista muy querido por la afición y que ha vivido todo tipo de momentos desde que llegó en 2016: ascensos, descensos, permanencias agónicas, una final de Copa del Rey, una Supercopa de España, la Primera División, la Segunda División y la Segunda B. ¡Enhorabuena, Antonio!

Tras ello, Raíllo, que viene de ser baja en el Rayo Vallecano - Mallorca disputado el pasado domingo, ha valorado sus sensaciones tras renovar hasta 2027: "Siento orgullo, felicidad. Hemos vivido un camino, una trayectoria muy larga. Las hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Al final, siempre nos ponemos metas, siempre nos ponemos objetivos. Y el hecho de ir alcanzándolos poco a poco es la ilusión que te genera el día a día".

Raíllo marca los plazos para su vuelta con el grupo

Además, Raíllo ha hablado de la situación que atraviesa el Mallorca, que se ubica en la decimoséptima posición de la tabla con 18 puntos: "Ahora más que nunca se dice que estamos viviendo momentos malos y ves cómo trabajan los compañeros y sabes que vas a morir por ellos porque no se dejan nada en el tintero. Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo: estar más unidos que nunca, ser más familia que nunca. Jugadores. Jugadores y entrenador. Jugadores y afición. Afición y entrenador. Afición y club. Es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker. Los únicos que lo podemos salvar somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer mejor las cosas en todos los aspectos".

Por último, Raíllo ha valorado su lesión y los plazos para su vuelta: "Sabéis que soy un fatiga cuando me lesiono. Soy de los que está mañana y tarde entrenando hasta que se recupera. Por eso no es casualidad que muchas veces acorte plazos. Seguramente vuelva mucho antes de lo que me diga".