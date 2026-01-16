Jagoba Arrasate, muy cuestionado, sabe que cada partido es una final: "Ha habido ruido"

El entrenador del RCD Mallorca sabe que su equipo tiene que sacar un buen resultado en el partido contra el Athletic Club para que su continuidad no corra peligro. El técnico del equipo bermellón no ha despejado la duda que se cierne sobre el central

Jagoba Arrasate, entrenador del RCD Mallorca, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que su equipo disputa este fin de semana contra el Athletic Club. El técnico del club bermellón ha respondido a las preguntas en una semana marcada por las dudas que hubo acerca de su continuidad. Arrasate ya sabe que se la juega y que necesita obtener buenos resultados para acabar con las dudas.

Jagoba Arrasate, entrenador del RCD Mallorca, ha repasado las bajas que tiene su equipo para el partido contra el Athletic Club. "Estamos con ganas del partido porque hemos perdido los dos partidos de enero y hemos empezado mal, empieza la segunda vuelta y tenemos que mejorar, tenemos la baja de Maffeo y Morlanes y Raíllo es difícil que pueda jugar".

El técnico ha analizado al Athletic Club. "El Athletic está a tiempo de todo, es reconocible, el de siempre, va a venir a apretarnos, se va a intentar meter un ritmo alto. Estamos hablando de un equipo Champions y me preocupa mucho todo, siguen metiendo mucho ritmo y me preocupa la gente de arriba que ya se van recuperando".

Arrasate, por otro lado, ha asegurado que la participación de Raíllo está complicada. "La última vez se puso la máscara, pero esta vez está más limitado, le cuestan algunos gestos y es difícil que pueda jugar mañana, ha hecho todo lo posible y mañana tomaremos una decisión. También pienso que es un inconsciente, pero sabiendo que es muy difícil que pueda estar mañana ha querido estar".

Arrasate sabe que se juega su puesto como entrenador del RCD Mallorca a pesar de que el director deportivo, Pablo Ortells, lo ratificó

Arrasate también ha tenido que responder a las preguntas sobre su continuidad. Hubo reunión de la directiva para decidir si seguía o no después de la derrota contra el Rayo Vallecano. "El domingo fue un día duro, pero estoy bien, con energías, ha habido ruido, pero mi foco está puesto en cómo podemos doblegar al Athletic, estoy expectante por ver cómo va mañana el equipo. El futbol tiene dos partes, la profesión es bonita porque puedes hacer feliz a la gente, pero también puedes encabronar".

Arrasate se ha mostrado agradecido a Pablo Ortells, director deportivo del RCD Mallorca, que hace unas horas le ratificó como entrenador. "Yo estoy todos los días con él y agradezco el apoyo de Pablo Ortells, de ver las cosas como nos las transmiten, eso es lo que yo valoro de una persona tan cercana porque hoy en día el director deportivo y el míster tienen que convivir juntos".

Por último, el entrenador del RCD Mallorca ha hablado de su último fichaje: Justin Kalumba. "Justin Kalumba ya está con nosotros y lo hemos incluido en la convocatoria para que vaya entrando en dinámica. Apenas ha tocado el futbol profesional, lo ha hecho de forma esporádica, es una oportunidad de mercado que el club que es más en vistas a futuro que a rendimiento inmediato".