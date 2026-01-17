Mallorca 3-2 Athletic: Muriqi, Leo Román y el VAR mantienen a Arrasate en el banquillo y hunden a Valverde en el del Athletic

Partido frenético el que se disputó en Son Moix y que se decidió por dos penaltis pitados en el área vasca señalados por el VAR. El Athletic acabó con un jugador menos sobre el campo y con dos expulsados. Muriqi firmó su primer 'hat trick' en España y Leo Román hizo una de las paradas de la temporada

Si hablamos de justicia, mereció más el Athletic. Pero como en el fútbol es raro que la haya, ganó el que más listo fue. Y ese fue el Mallorca. Con dos figuras determinantes, Muriqi y Leó Román. El conjunto vasco hizo lo que pudo contestando a cada gol balear lo antes posible, pero el último desde los once metros, le dejó demasiado tocado. Arrasate ha salvado un 'match-ball', ahora podría tenerlo Valverde si la cosa no cambia en San Mamés.

Con un ritmo trepidante comenzó el partido en Son Moix. El Athletic salió más enchufado y con las ideas más claras, pero fue el Mallorca el que se adelantó en el marcador en el primer error del conjunto vasco. Sergi Darder montó un contragolpe y asistió a Muriqi, quien no perdonó dentro del área y batió a Unai Simón con un disparo raso y cruzado para poner el 1-0 en el marcador (5').

Tan sólo tres minutos más tardes, las tablas volvieron al luminoso para sorpresa de Arrasate, que veía desperdiciada una ventaja muy importante para su futuro en el club bermellón. Unai Gómez aprovechó un pase magistral de Guruzeta y fusiló a Leo Román (8').

El portero mallorquinista se convertiría luego en la gran figura del partido al salvar varias ocasiones clarísimas del cuadro dirigido por Valverde. Unai Gómez, Galarreta y Guruzeta se toparon con él. Y dos de las tres fueron un mano a mano que salvó con sendas paradas a bocajarro.

Y en la recta final del primer acto, volvió el espectáculo. El colegiado andaluz Guzmán Mansilla se comió un penalti de Dani Vivian por mano dentro del área, pero el VAR no. Decretó penalti tras revisarlo en el monitor, Unai Simón adivinó el lanzamiento de Muriqi pero el delantero balcánico cogió el rechace y no perdonó (42'). Y cuando todos pensaban que el Mallorca se iría con ventaja al descanso, apareció Nico Williams. El extremo vasco se inventó una obra de arte en la banda izquierda que él mismo se encargó de ejecutar dentro del área para poner el 2-2 en el marcador antes del intermedio (45').

La segunda parte comenzó como la primera. Avisó primero el Mallorca con Samu Costa, pero Unai Simón salvó los muebles del equipo vasco en más de una ocasión.

Y entre ocasiones por parte de ambos equipos llegó una jugada que nadie vio, salvo el VAR. Un córner fue rematado por Muriqi con la mala fortuna de que el balón le dio en la mano a Yuri, que saltó con los brazos abiertos porque el balcánico le había desestabilizado. El colegiado andaluz decretó penalti tras verlo en el monitor y el delantero mallorquinista fusiló a Unai Simón para firmar su primer 'hat trick' en España.

La jugada dejó muy tocado a los de Valverde, porque Guruzeta vio la segunda amarilla por protestar tras el 3-2 y, además, Lekue vio la roja directa por protestar desde el banquillo.

Pese a todo, el cuadro bilbaíno sacó toda su furia y acabó acosando el marco de un Leo Román que hizo la parada de la tarde y de La Liga en un disparo de Iñaki Williams que se colaba en la misma escuadra.

Al final, el Mallorca pudo también ampliar distancias también a la contra por medio de Muriqi y aguantó como pudo las embestidas de los leones para amarrar tres puntos que le hacen salir del bache en el que estaba inmerso y respirar más tranquilo en busca de una permanencia más en Primera División.

Ficha técnica:

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Kumbulla, Lato (Mojica 83'); Samu Costa, Mascarell, Mateo Joseph (Antonio Sánchez 71'), Darder (Llabrés 92'), Virgili (Pablo Torre 83'); Muriqi.

Athletic Club: Unai Simón; Areso (Rego 76'), Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Izeta 76'), Jauregizar, Berenguer (Iñaki Williams 58'), Unai Gómez (Sancet 58'), Nico Williams (Robert Navarro 72'); Guruzeta.

Goles: 1-0 (5') Muriqi; 1-1 (8') Unai Gómez; 2-1 (42') Muriqi; 2-2 (45') Nico Williams; 3-2 (69') Muriqi, de penalti.

Árbitro: Jose Luis Guzmán Mansilla (Andaluz). Expulsó con doble amarilla a Guruzeta y con roja directa a Lekue. Amonestó a los locales Kumbulla; y a los visitantes Dani Vivian, Areso, Guruzeta, Unai Gómez y Sancet.